Újabb gyógyszer kivitelét tiltotta meg a hatóság: zavar lehet az ellátásban?

Ahogy a járvány első hulláma alatt az az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) az antibiotikumok, kábító fájdalomcsillapító gyógyszerek és altatók, valamint a profonol vagy a hydroxychloroquine-sulfat hatóanyagú szerek Magyarország területéről kereskedelmi tevékenység keretében történő kivitelének tilalmáról döntött, most megtiltotta két infúzió kivitelét is az országból. A Gelofusine és a Gelaspan is úgynevezett plazmapótszer, amely pótolja a - például műtét, baleset vagy égés következtében - keringésből elveszett folyadékot. Az indoklás szerint ezen gyógyszerek Magyarországról való kivitele gyógyszerellátási zavart idézhet elő.

Péntek este tette közhírré az újabb tiltását a magyar gyógyszerhatóság. Ezúttal a Gelofusine oldatos infúzió és Gelaspan 4% oldatos infúzió gyógyszerek kereskedelmi forgalmazási tevékenység keretében Magyarországról történő kivitelének tilalmáról hoztak határozatot:

Megállapítom, hogy a GELOFUSINE oldatos infúzió (nyilvántartási szám: OGYI-T-05007) és a GELASPAN 4% oldatos infúzió (nyilvántartási szám: OGYI-T-21810) gyógyszerek Magyarországról való kivitele gyógyszerellátási zavart idézhet elő, ezért a gyógyszerek kereskedelmi forgalmazási tevékenység keretében Magyarországról történő kivitelét 2020. december 11. 16:00 órától kezdődően 6, azaz hat hónapos időtartamra megtiltom.

Ez azt jelenti, hogy júniusig tilos ezeknek a készítmények a kivitele az országból. Mivel tavasszal is az volt a gyakorlat, hogy hat hónapra hirdettek tilalmat, majd amikor az már nem volt indokolt, feloldották, ezért ebből még nem következtethetünk a hosszútávú tervekre. A döntést bővebben így indokolták:

"A GELOFUSINE oldatos infúzió és a GELASPAN 4% oldatos infúzió az intenzív terápiában nélkülözhetetlen készítmények, melyeknek a Covid-19 pandémia okozta súlyos szövődményes megbetegedések terápiájához szükségesek. A gyógyszerek forgalomba hozatali engedély jogosultjától származó tájékoztatás értelmében a gyártási mennyiség a korábbi magyarországi fogyás alapján lett ütemezve, melyet - a gyógyszereknek nagykereskedelmi tevékenység keretén belül történő külföldre vitele esetén - a forgalomba hozatali engedély jogosult a Covid-19 pandémia körülményei között nem tud növelni. Fenti készítmények - alkalmazási területükön - meghatározó részesedéssel rendelkeznek a magyar gyógyszerpiacon, emiatt hiányuk alkalmas olyan ellátási zavar előidézésére, ami akadályt jelenthet a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvásában."

