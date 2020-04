Megszólalt a sztárközgazdász: még nincs vége, újabb lökést kaphat a járvány

Brutális károkat okoz a gazdaságnak az új koronavírus-járvány, az előző negyedévhez képest a harmadával is visszavetheti a GDP-t. Nézzük is meg a vírus hatását globális, európai és magyar viszonylatban.

A fejlett gazdaságok ebben a negyedévben akár 35 százalékos csökkenést is tapasztalhatnak a megelőző három hónaphoz képest - írja a Bloomberg friss felmérései alapján. Ez a visszaesés mértékét tekintve a négyszerese az eddigi rekordnak, amit a korábbi 2008-as pénzügyi válság eredményezett. Az ugyan még továbbra is kérdéses, hogy a globális gazdaságnak mennyi időre lesz szüksége a felépüléshez, mivel ez a mentőcsomagok mellett annak is a függvénye, hogy az emberek mikor is térhetnek majd vissza a munkahelyeikre, és kezdődhet meg az erősödés.

Hogyan fest a helyzet globálisan?

Az új megfertőződések száma globális szinten nézve most látszik tetőzni

- mondta Jan Hatzius a Goldmann Sachs közgazdásza. A rossz hír az, hogy a javulás egyelőre úgy fest a társadalmi távolságtartásnak köszönhető, de ugyan ez igaz a gazdasági teljesítmény zuhanórepülésére is. Ez utóbbi gyorsan visszafordítható lenne, azonban ehhez az embereknek vissza kéne térniük a munkahelyeikre, amivel viszont a koronavírus-járvány terjedését is megerősítenék - vélekedik Jan Hatzius.

Fontos megemlíteni, hogy a feltörekvő országoknak is több segítségre lesz szükségük a világ gazdagabb országaitól, hogy túljussanak a válságon, ahogy erről már korábban írtunk is bővebben.

Mi a helyzet Európában?

Az koronavírus-járvány gazdasági hatásaira adott válaszokat fel kell pörgetnie Európának. Egy nagyobb léptékű, továbbá ideális esetben központilag finanszírozott pénzügyi enyhítésre, és komolyan elszántságra van szükség az euróövezet megvédésére - írja Hatzius.

Korábbi írásunkban is foglalkoztunk a kérdéssel, miszerint nem csak a járvány során gócpontként számon tartott országok esetében, - mint amilyen Olaszország vagy Spanyolország - de a feltörekvő gazdaságok számára is sokat segítene egy jelentős méretű és átfogó mentőterv az Európai Unió részéről.

Mi lesz Magyarországgal?

Hazánkban a tömeges megfertőződések szakaszát még mindig nem érte el a járvány, ám a gazdasági sokkhatás minket sem került el, így az elmúlt hetekben sorra jelentették be a gazdasági mentőcsomagokat. A teljesség igénye nélkül, de talán a legfontosabb intézkedések voltak, amik bevezetésre kerültek például a törlesztési moratórium, az adóterhek és járulékok csökkentése a válság által közvetlenül érintett ágazatoknál, illetve a legfrissebbnek számító intézkedés, ami a kieső munkaidő után járó jövedelemkiegészítés.

Ezzel párhuzamosan az MNB is folyamatos intézkedésekkel próbálja megóvni a gazdaságot a koronavírus járvány okozta sokkhatástól, azonban szakértők szerint még így sem lesz elkerülhető a recesszió Magyarország számára. Továbbá ezek hatékonyságáról még nem jelentek meg hivatalos adatok az elmúlt hetekben.

Összességében elmondható, hogy a törvényhozók szinte kivétel nélkül tekintélyes méretű gazdasági mentőcsomagokkal válaszoltak a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokkhatásra. A bankrendszer támogatása, és a jövedelemkiegészítések segítenek, hogy a pénzáramlása valamelyest fennmaradjon a válság ideje alatt, azonban a tehetősebb országoknak jelentős segítséget kell adniuk a feltörekvő országok gazdaságai számára - fejezte be a közgazdász. Ezzel a fejlett országok későbbi visszafertőződésének esélyét is csökkentve.

