Kettészakadt Magyarország: itt 15 házat is vehetsz egy pesti lakás árából

Tovább tetőznek az ingatlanárak Magyarországon: bár a szakértők szerint az ország bizonyos részei egyszerűen kimaradtak a lakáspiaci bumm-ból. A Pénzcentrum arra volt kíváncsi, hogy mennyiért lehet ma Magyarországon olyan ingatlant venni, ami gyakorlatilag kisebb felújítási munkálatok - pl. tisztasági festés - után akár költözhető is. Kiderült, hogy elég mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik egy olcsóbb, nem túl lepukkant lakást vennének a fővárosban - ezek 25 millió forint alatt szinte elérhetetlenek. A piaci szakértők szerint pont ezek az olcsó, de nem romos állapotú lakások drágultak a legdinamikusabban és a leggyorsabban.

Folytatódik az ingatlanárak tetőzése Magyarországon, főképpen azok vannak nehéz helyzetben, akiknek meg kell húznia a nadrágszíjat, és csak egy szűkebb szegmensből válogathatnak. A Pénzcentrum most arra volt kíváncsi, hogy Magyarországon mennyi pénzért lehet olyan ingatlant vásárolni, amely nincs annyira rossz állapotban - mondjuk egy-két kisebb, olcsóbb felújítási munkálat után akár már költözhető is. Mennyit kell alsó hangon kifizetniük azoknak, akik csak egyszerűen be akarnak költözni valahová, a nagyobb felújítást pedig szépen apránként szeretnék megcsinálni? A kérdéseket a hazai ingatlanpiac két ismert közvetítőcégének szakemberei válaszolták meg.

Az eddig is tiszta volt, hogy a kispénzűek jártak rosszul a hazai ingatlanárak berobbanásával, de a jelenség nem csak annyiból áll, hogy ez a réteg drágábban juthat kisebb felújítások után költözhető ingatlanhoz - ami nem az ország perifériáján van. Ugyanis a szakértők szerint egyfelől pont a legolcsóbb, de még nem teljesen lepukkant, központibb régiókban fekvő ingatlanok árai gyorsabban és dinamikusabban emelkedtek a többi szegmenséhez képest - hiszen a folyamatos áremelkedés miatt a kereslet jócskán eltolódott az említett házak, lakások felé.

Fontos hozzátenni viszont, hogy általában ezeknél a lakásoknál megfigyelhető elsőként az esetleges árkorrekció és stagnálás is, amennyiben a vevők szélesebb lakáskínálatból tudnak már választani. A tavalyi év utolsó negyedévében már érzékelhető volt ez a trend, így az eladási árak vizsgálatánál megfigyelhető az irányár változás és az alku mértékének növekedése is, ami a vevői pozíció erősödését jelenti

- magyarázta Benedikt Károly a Pénzcentrum megkeresésére. A Duna House elemzési vezetője azt is hozzátette, hogy az olcsóbb ingatlanok jellemzően könnyen, és hamar elkelnek.

A cég adatai szerint az érdeklődők java első lakását vásárolja meg, de sokan nagyobb ingatlanba költözés miatt keresi az olcsóbb, de nem annyira rossz állapotú szegmenst. A Duna House tapasztalatai szerint a befektetési célú vásárlók kezdenek kikopni, legalábbis a piac ezen részéből:

vidéken a vásárlók nagyjából 20 százaléka érdeklődik befektetési céllal, a fővárosban számuk kicsit nagyobb. A befektetők mindig keresik azokat a kedvezőbb árú ingatlanokat, amelyet felújítás után némi haszonnal tudnak újra piacra dobni, azonban a dinamikus áremelkedés miatt csökkent az ilyen típusú vásárlások száma

- ismertette az elemzési vezető.

A perifériákon a legolcsóbb, de alig mennek



A legkedvezőbb áron az ország perifériáján található kistelepüléseken lehet ingatlanhoz jutni, ahol az ingatlanárak nem haladják meg az 5 millió forintos értéket - közölte megkeresésünkre az Otthon Centrum. A cég szakértői emlékeztettek, egyes északkeleti és délnyugati térségek aprófalvas részeiben nem ritkák az 1-2 millió forintért értékesített családi házak sem.

Erre jó példa a Borod-Abaúj-Zemplén megyében található Cigándi járás egyik határközeli kistelepülésén mindössze 2,3 millió forintért eladott 150 négyzetméteres családi ház.

Összességében tartós használatra alkalmas ingatlan néhány millió forintért is kapható, de ezek jellemzően komfort nélküli, vagy alacsony komfortfokozatú épületek, téliesített nyaralók, vályogházak. Azoknak, akik Budapestre költöznének, az OC szerint is mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk: tapasztalataik szerint a fővárosban egy minimum kétszobás, felújításra szoruló, de lakható ingatlant 15 millió forinttól lehet vásárolni, de egy minimum háromszobás, jó állapotú ingatlant 25 millió forinttól tudunk megvenni elsősorban a külső pesti kerületekben.

A vidéki megyei jogú városokban ennél jobb a helyzet: a kisebb városokban akár 5 millió forint körül is lehet kapni egy lakható kétszobás lakást, ám Győr vagy Debrecen ennél két és félszer drágább és itt egy jó állapotú, háromszobás ingatlan már 20 millió forinttól kezdődik.

Bezzeg régen minden jobb volt...



Pár évvel ezelőtt még 10 millió forint körül is lehetett egy nem túl lepukkant, lakható ingatlant vásárolni az olcsóbb megyékben a Duna House szerint, mára viszont 15-20 millió körüli sávban mozognak az átlagos méretű ingatlanok.

Magyarországon jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Tolna, Nógrád és Békés megyék helyezkednek el az ár szerinti összehasonlítás alsóbb régiójában. A fővárost tekintve olcsó ingatlanokról ritkábban beszélhetünk, kedvezőbb árfekvésű lakásokat a külsőbb kerületekben találhatunk

- magyarázta Benedikt Károly, az adatokból pedig kitűnik, hogy a főváros továbbra is egyfajta vízfejként nő a többi régióra. A piacon a 40-60 négyzetméteres ingatlanok a legkeresettebbek - ha családos vásárlókról beszélünk, akkor értelemszerűen utóbbival érdemes számolni. Ebben a méretben a Duna House adatai szerint Budapesten az átlagos lakásár 40 millió forint körül van, de a külsőbb kerületekben már 30 millióért lehet olyan panelt találni, ami kisebb felújítások után költözhető. 25-30 millió alatt jellemzően már csak egy-másfél szobás garzonokban, kisebb lakásokban gondolkodhat az, aki minden áron Budapestre szeretne költözni - és nagyobb renoválásba egyelőre nem vágna bele.

Érdekesség, hogy 2019-ben a Duna House által közvetített legolcsóbb fővárosi lakások 7-8 millió forint közötti sávban mozogtak, azonban ezek elhelyezkedésében és állapotában több kompromisszumra késztetették a vevőket

- tette hozzá Benedikt Károly, aki azt is ismertette, hogy a cég tapasztalatai szerint nagyobb városokban, megyeszékhelyeken 15-20 millió forint környékén is lehet vásárolni családok számára elfogadható méretű és állapotú ingatlanokat.

Azonban aki ennél olcsóbban szeretne vásárolni, már nehezebben elérhető, kisebb városokban és településeken kell keresgélnie - hiszen az árakat nagyban befolyásolják az adott térség gazdasági mutatói, lehetőségei. A fejlettebb régiókban, és azok központjában akár 10-20 százalékkal is drágábban lehet ugyanolyan paraméterekkel rendelkező ingatlanhoz jutni a több munkalehetőség és magasabb életszínvonal okozta erősebb kereslet miatt.

A lakásárak mellett fontos szempont lehet a családok tekintetében a munka és iskola lehetőség vizsgálata, vagy az ezek eléréséhez szükséges infrastruktúra anyagi vonzata is. Hiába kapunk ugyanis olcsóbban a várostól kicsit messzebb egy családi házat, ha a munkába és iskolába járáshoz két gépjárművet kell fenntartani a családnak, ami éves szinten jelentős kiadással jár

- ismertette az elemzési vezető.

A legalját elkerülte a drágulás?

Az Otthon Centrum azt is kijelentette, hogy az elmúlt öt év lakáspiaci árrobbanása az ország településeinek nagy részén egyáltalán nem volt érzékelhető, így a legolcsóbb ingatlanokkal jellemezhető térségekben a legkevésbé változott az ár. Ezeken a településeken jellemzően egyáltalán nincs kereslet az ingatlanokra, ezért az ingatlanárak stagnálnak, amit az elvándorlás csak tovább erősít. Itt még befektetési céllal sem vásárolnak ingatlant:

hiszen a legolcsóbb ingatlanok az ország olyan térségeiben vannak, ahol a munkanélküliség a legmagasabb. Mivel ezek a települések a nagymunkaerő központoktól távol vannak, ezért a fizetőképes kereslettel rendelkezők számára olcsóságuk ellenére sem vonzók

- írták a megkeresésünkre. Tapasztalataik szerint nem feltétlenül könnyű eledni a kisértékű az ingatlanokat, hiszen a kereslet mértéke függ az elhelyezkedésről, az állapottól, és a környezettől is. Van, ami egy-két hónapon belül elkel és van olyan is, ami "eladhatatlan".

Leginkább az a probléma, hogy az eredeti tulajdonosok nem reális áron kívánják értékesíteni ezeket.

Ellenben a nagyobb városok közelében található legalacsonyabb lakásosztályba tartozó ingatlanok esetében jelentős mértékben nőttek az árak, egy-két év távlatában akár duplájára emelkedtek, mivel ez a legolcsóbb lakástípus és azok, akik nem rendelkeznek megtakarítással, de tulajdont szeretnének ezeket a kompromisszumos lehetőségeket keresik.

Íme a szomorú térkép

Hogy még szemléletesebb legyen a fővárosi vízfej, az Otthontérkép adatai alapján térképre vittük az egyes megyék átlagos négyzetméterárait. A sötétebb színek jelölik az olcsóbb, a rikítóbb sárga pedig a drágább területeket. Nehéz nem észrevenni, hogy Budapest valósággal sugárzik az ország közepében a maga 477 ezer forintos átlagáraival. Második helyen ellenben nem Pest, hanem Győr-Moson-Sopron áll, itt átlagosan 282 ezer forintba kerül egy négyzetméter.

Eztán sűrűsödik a mezőny: a harmadik helyen Somogy áll 262 ezres átlagárral, vélhetően a Balaton és Veszprém húzza fel az átlagot, a negyedik pedig Hajdú-Bihar lett (átlagosan 250 ezer forint egy négyzetméter), ahol Debrecen húzza a megyét. De akkor vissza a legolcsóbb ingatlanokhoz: ha valaki a legalacsonyabb árú házakat, lakásokat keresi, az Nógrádban találhatja meg a számításait, ez az egy megye ment be a 100 ezer forintos határ alá, átlagosan 95 ezerbe kerül egy négyzetméter ingatlan. Átlagban 117 ezerért Békésben is lehet vásárolni, 124 ezer forintos átlagáron pedig Borsodban adják a házakat, lakásokat.

Ahogyan a szakértők is elmondták, ha valaki Pesten szeretne a körülményekhez képest olcsón ingatlant vásárolni, annak bizony a peremkerületek felé kell keresgélnie. Ugyanez jön le a fővárosi ártérképről is: nem is a Várnegyed, hanem az V. kerület sugárzik üstökösként Budapest közepén, ahol átlagosan 826 ezer forintért mérnek egy négyzetmétert. Ahogy viszont egyre kíjjebb megyünk a centrumtól, úgy csökkennek az árak - főképpen a pesti oldaon. Aki mindenképpen budapesti lakosnak mondaná magát, ámde árérzékeny is, annak a XV., XXIII. és IV. kerületet érdemes beírnia a keresőkbe: ebben a három kerületben a legolcsóbbak ugyanis a fővárosban az ingatlanok a nagyátlag szerint.

Falusi csokkal mégolcsóbb lenne

Az elvándorlás, elnéptelenedés problémáját a kormányzat is észlelte, és a helyzet visszafordítása érdekében külön támogatják azokat, akik ilyen "bajban lévő" településre költöznek. A falusi csok keretein belül az egygyermekes családok 600 ezer forint, a kétgyermekes családok 2 millió 600 ezer forint, a háromgyermekes családok pedig 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak használt lakás vásárlására vagy annak korszerűsítésére, bővítésére.

Fontos, hogy a vételárba maximum az összeg felét lehet beletenni, tehát, ha valaki vesz egy 10 milliós házat, akkor a falusi csok-ból csak 5 milliót használhat fel a vételár rendezésére. De ha úgy vesszük, már az sem rossz, ha egy háromgyerekes család féláron tud megvenni egy házat - és még marad a felújításra is. Persze mindennek ára van: ennek például az, hogy cserébe egy kisebb településre kell költözni, ahonnét többet kell ingázni.

A támogatást nem mindenhol lehet felhasználni, a listában 2486 hátrányosabb helyzetű, 5000 fős lélekszám alatti település került. A települési körbe az olyan ötezer lélekszám alatti helységek tartoznak, amelyek népessége 2003-2018 között csökkent, továbbá azok, amelyek a leghátrányosabb helyzetű járásokban találhatók.Tehát javarészt ott, ahol az ingatlanpiaci szereplők szerint sem igazán keresik a házakat a vásárlók.