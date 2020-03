Gyorsértékelés: erre lehet elég Orbán Viktor gazdaságvédelmi mentőcsomagja

2020. március 18-án délután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a kormány első gazdaságpolitikai intézkedéseit, amelyeket a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt kellett meghozniuk. Mint arra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet, ez csak az első intézkedés-csomag a sorban, amelyeket a gazdaság újraindítása érdekében hoznak, így további lépések várhatóak. A Pénzcentrum most - a konkrét rendelet ismerete nélkül - megpróbálja értékelni az intézkedéseket.

A koronavírus-járvány gazdaságra gyakorolt hatásai miatt most bejelentett 5 intézkedés a következő:

A törlesztőrészletek befagyasztása meglátásunk szerint szükségszerű lépés, mely nemcsak a hazai vállalkozásokat, de a családokat is védi, majdhogynem elemi érdeke mindenkinek. Rengeteg hazai vállalkozás állt le teljesen, ami azt jelenti, egy kanyi bevételt sem termelnek ezekben a napokban - ilyen körülmények között lehetetlen fizetni az alkalmazottakat, pláne ha kézzelfogható tartalékok nem állnak rendelkezésre. És ha ez a tömeges munkaerő elesik a bevételi forrásától, szinte egyik napról a másikra összeomlik az érintett családok élete. Az ő helyzetük meg van pecsételve, ám mégis nagy segítség lehet számukra, ha legalább a hiteleik fizetése alól mentesülnek átmenetileg. Az, hogy mostantól felvett fogyasztási hitelek THM-jét a jegybanki alapkamat +5 százalékában maximalizálják, jelentheti, hogy néhány hónapra leáll ez a fajta hitelezés - ha csak törvényileg elő nem írják a bankoknak ezen kölcsönök elérhetővé tételét. Ez alól kivételt képezhetnek a kifejezetten alacsony THM-mel kínált hitelek, jellemzően az áruhitelek. Ezek az előttünk álló hónapokban sokat segíthetnek majd a nehéz helyzetbe jutott családoknak. Persze arra is fel kell készülni, hogy a kiskereskedelmi árakba be fog épülni az alacsony kamatozású áruhitelek jutaléka. A vállalkozások rövid lejáratú hiteleinek június 30-áig történő meghosszabbításáról szóló intézkedés céljai egyelőre még nem egyértelműen tiszták, hiszen a törlesztési moratórium következményeként a futamidő amúgy is módosulni fog. Azok a cégek azonban, akik éppen tavasszal újították meg volna lejáró hiteleiket, ők némi haladékot nyerhetnek. A turizmus, vendéglátás és a kulturális szektor járulékcsökkentése egyértelműen munkahelymegóvó intézkedés, hiszen ezen nemzetgazdasági ágak nem jelentenek jelentős bevételi forrást a magyar költségvetésnek. Habár gyakorlatilag 0 bevétel mellett esélytelen megtartani ezen cégek alkalmazottait, így a járulékfizetés kiesése nem jelent túl nagy segítséget. Ez a néhány pár milliárdos, néhány tízmilliárdos teherkönnyítés a szükséges, de nem elégséges csomag. A munkavállalási szabályok rugalmasabbá tételéről akkor lehet majd érdemben nyilatkozni, ha ismertté válnak a részletek.