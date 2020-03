Fontos! 10 kérdés és válasz a hitelek törlesztésének felfüggesztéséről

A vállalatok után a lakosság esetében is 2020 végéig szóló törlesztési moratórium bevezetésére szólította fel az MNB a bankokat, ennek elmaradása esetén a kormány vezetheti be az intézkedést - számolt be róla a Pénzcentrum még március 18-án délelőtt. Nos, nem kellett sokáig várni, délutáni élő bejelentésében már maga a miniszterelnök hirdette ki, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások mai napig megkötött hitelei esetében, a tőkére ésakamatra vonatkozóan agyaránt, év végéig felfüggesztik a fizetési kötelezettséget. Emellett Orbán Viktor beszélt arról is, hogy döntésük szerint a holnapi naptól (2020. március 19.) felvett fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a THM-jét a jegybanki alapkamat +5%-ban maximálják.

Noha a hivatalos kormányrendelet még nem jelent meg, az elhangzottak alapján már sok alapvető fogyasztói kérdésre válaszolni tudunk. Összeszedtük a legfontosabbakat, és röviden megpróbálunk rájuk válaszolni is. Íme:

Meddig függesztik fel a hitelek törlesztését?

A miniszterelnök bejelentése szerint, minden magyar magánszemély mai napig megkötött lakossági hitelének tőke- és kamatfizetési kötelezettségét felfüggesztik az év végéig. Azaz a törlesztőrészletek esedékességének idejétől függően, aki például erre a hónapra már fizetett törlesztőt az 9, a többi esetben pedig 10 hónap mentességet is kaphatnak az adósok.

A személyi kölcsönökre és a jelzáloghitelekre is vonatkozik az intézkedés?



A bejelentésben külön hangsúlyt kapott, hogy minden magánszemély hitelére vonatkozik a fizetési kötelezettség felfügesztése. Ez arra utal, hogy az intézkedések magukba foglalják a jelzáloghiteleket, személyi kölcsönöket és egyéb fogyasztási célú hiteleket is.

Mit jelent az, hogy a tőkét és a kamatot sem kell fizetni?



A tőke mértéke a felvett hitelösszege forintban, míg a kamat egy százalékos mutató, amely a hitelünk "árát" hivatott jelezni. Ha sem a kamatköltségeket, sem a tőkét nem kell törlesztenünk, akkor szinte az összes havi hitelköltségünk megmarad a zsebünkben a felfüggesztett időszakra vonatkozóan.

Mi van az egyéb járulékos költségekkel, azt fizetni kell?



Az egyéb költségek, ilyen például a számlavezetési díj, vélhetően kiszámlázásra kerülnek majd. De ezt majd a konkrét rendelet ismeretében lehet biztosra venni.

Tovább kell majd fizetnem a hitelemet a felfüggesztés miatt?



Az eddigi információk alapján jövő évben indul be újra a lakossági lakáscélú és fogyasztói hitelek törlesztése. Ennek következményeképpen kitolódik az eredeti törlesztésre szánt futamidő, és 9 vagy 10 hónappal meghosszabbodnak majd a szerződésekbe foglalt futamidők.

Dönthetek úgy, hogy az eredetileg választott futamidőhöz igazítsák a törlesztőrészletemet?



Hogyha véget ér a hiteltörlesztők fizetésének felfüggesztése és nem szeretnénk, hogyha a futamidőnk meghosszabbodna, akkor a törlesztőrészletek emelkedésére számíthatunk. Ez teljesen természetes, hiszen 9 vagy 10 havi törlesztőrészletünk kimaradt ebben az esetben, így azok mértékét szét kell osztani a fennmaradó időszakra. Erről valószínűleg majd külön kell döntenünk.

Mi van, ha a felfüggesztés alatt változnak a bankközi kamatlábak?



Hogyha a hitelünk kamatszámítása a bankközi kamatlábon alapszik, akkor jogos a kérdés, hogy milyen kamaton folytatódik a törlesztésünk a felfüggesztés után. Ha a bankközi kamatlábak esnek, akkor alacsonyabb törlesztőrészletekre számíthatunk jövő évtől. Ellenkező esetben amennyiben a bankközi kamatláb megugorna, fel lehet készülni a mainál magasabb kamatú törlesztőrészletekre. Az elmúlt időszakban például épp felfele mutató trend bontakozott ki, amennyiben a mostani válság tovább gyűrűzik, akár komoly törlesztőrészlet-emelkedéssel is farkasszemet nézhetnek majd az adósok 2021-ben.

Mit tehetek, ha továbbra is szeretném fizetni a hitelemet?



Akadnak olyanok is, akiknek az anyagi helyzetét nem érinti a jelenlegi koronavírus-járvány, így az ő részükről logikusan merül fel a kérdés, hogy folytathatják-e a hiteleik törlesztését. Számukra elég valószínű, hogy a bankok továbbra is lehetővé teszik a törlesztést, hogy milyen feltételek között, az egyedi megállapodások függvénye. Elképzelhető forgatókönyv az is, hogy a moratórium alatt befizetett összegeket előtörlesztésnek minősíti a bank. Ez esetben kérdés, hogy milyen díjat számolnak fel majd az adósoknak ezért.

Mit lehet tudni arról, hogy a személyi kölcsönök kamatlábát maximalizálták?



A bejelentés a mindenkori jegybanki alapkamat plusz 5 százalékban maximalizálta az új személyi kölcsönök kamatlábát. Ez a jelen állás szerint azt jelenti, hogy hamarosan a bankok pultjainál (vagy akár online) 5,9 százalékos THM-en vehetünk fel személyi kölcsönöket. Ez az eddigi átlagos személyi hitel kamatlábhoz mérten jelentősen alacsonyabb, és a THM-et jelentősen befoylásolja a felvett hitelösszeg és a futamidő is, így kérdéses mikor és milyen konstrukciók jelennek meg a piacon a bejelentés következtében. Az 5,9 százalékos THM amúgy piaci viszonylatban is igencsak versenyképes konstrukciót takar, ezt lecsekkolhatod a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorában is.

Igaz, hogy a céges hiteleket sem kell fizetni már idén?



A jegybank már hétfőn bejelentette, hogy a növekedési hitelprogramban résztvevő vállalkozásoknak felfüggeszti a részletfizetést, és kérte a kereskedelmi bankokat, hogy tegyenek így a többi vállalati hitel esetében is. A mai miniszterelnöki bejelentést követően, ők is évvégéig mentességet kapnak, minden hitelük törlesztése alól.

Volt már olyan Magyarországon, hogy felfüggesztették a lakossági hitelek törlesztését?



Magyarországon a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen átfogó, minden céges és minden lakossági hitelre kiterjedő fizetési moratóriumra.

Fontos! A részletszabályok ismerete nélkül a fenti általános megállapítások változtatásának jogát fenntartjuk. Amennyiben megjelenik a konkrét jogszabály, cikkünket érdemben frissítjük, és újabb elemzést is készítünk.