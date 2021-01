Fontos változás a bankokban: januártól már csak ilyen kamatra vehetsz fel hitelt

2020 aligha volt a személyi hitelek éve: amíg a hosszabb lejáratú, magasabb összegű, lakáscélú kölcsönökre meg tudott maradni a kereslet, és még növekedés is mutatkozhatott, addig a rövidebb lejáratú, pár milliós kölcsönökre alig adott be igénylést a lakosság a múlt évhez viszonyítva. Pedig a járvány okán bevezetett THM-plafon azt eredményezte, hogy soha nem látott mélységekbe zuhantak a kamatok, ennek azonban 2021. januártól vége, ami azt eredményezheti, hogy a kamatok ugrásszerűen nőhetnek. Lássuk, milyen ajánlatokkal álltak elő a bankok!



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján 2020 novemberében 23,69 milliárd forint forintnyi új személyi hitelt vettek fel a magyar háztartások. Ez 5,5 százalékkal kevesebb, mint októberében (25,07 mrd forint) és 17,8 százalékkal kevesebb, mint szeptemberben (28,82 mrd forint). Még az augusztusban felvett összegektől is elmarad (24,48 mrd forint). Tavaly novemberben ehhez képest 43,4 milliárdnyi személyi hitelt vett fel a lakosság, éves szinten tehát 45,4 százalékos a visszaesés.

Általánosságban is jellemző, hogy 2020-ban hónapról hónapra hullámzó volt a lakosság hitelfelvételi kedve a járvány kitörését követően: a július meghozta a várt növekedést, azonban augusztusban ismét csökkenés következett, mire a szeptember újabb rekordot hozott (milliárd forintban) a járvány hónapjaihoz mérten, októberben pedig enyhe visszaesés következett. A MNB legfrissebb, novemberi adatai pedig most ismét visszaesést hoztak a múlt hónaphoz képest: a lakáskölcsönök kifolyósított összegei hoztak egyedül emelkedést, ami így is mindössze 1,9 százalék októberhez képest, a babaváró hitel viszont már 6,3 százalékkal esett vissza - bár még mindig jobban teljesített, mint augusztusban. A személyi kölcsönök folyósítása szintén visszaesett.

Így összességében alacsonyabb volt novemberben a lakossági hitelfelvétel a múlt havinál, bár azt el kell mondani, hogy az év vége egyébként sem erős időszak hitelezési szempontból, és 2020 ráadásul eléggé kiszámíthatatlan is volt. Ha valami motiválhatta a lakosságot a hitelfelvételre, akkor az a THM-plafon megszűnése, hiszen elemzők szerint ezután a kamatok növekedésére lehet majd számítani - főként akkor, ha már kifelé jövünk a koronavírus járvány okozta válságból. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint sem volt várható számottevő növekedés év vége felé. Az elemzők inkább csak 2021 első negyedévében számítanak felívelésre.

A felívelés, keresletnövekedés olyannyira nem jött el év végére, hogy utoljára 2017 decemberében volt ennél alacsonyabb a személyi hitel folyósítás - ha a járvány hónapjait nem vesszük figyelembe -, pedig 2020 akár újabb rekordév is lehetett volna a hitelezésben. Hiszen bizonyos szempontból sosem volt olyen kedvező a hitelfelvétel, mint tavaly: a személyi hitel kamatokat nagyjából a felére vágta vissza az MNB által bevezetett, év végéig szóló THM-plafon, illetve az alapkamat csökkentés. (A júliusi alapkamat visszametszésnek, és a későbbi változásoknak már nem volt jelentős hatása a személyi hitelek THM-jeire.)

Az MNB adatok még csak novemberig mennek vissza a kamatokban, valójában azonban ezek az alacsony THM-ek csak 2020 decemberéig voltak érvényesek, tehát a múlt évben felvett személyi hitelek törlesztőrészleteire is és az ez után felvett kölcsönök törlesztőrészleteire, kamataira is már más számítási szabályok vonatkoznak. Azonban azok, akik csak az év végéig fizetendő alacsonyabb törlesztőrészletek alapján választottak személyi kölcsönt, meglepetés is érheti őket a januári törlesztőrészleteket illetően.

Ne dönts látszat alapján



Érdemes hitelfelvétel előtt - mielőtt rábólintanánk az első ajánlatra, vagy pusztán hűségből, lustaságból maradnánk a saját bankunknál - összehasonlítani a hitelintézetek ajánlatait. A Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorával könnyen meg lehet találni a legjobb, személyre szabott ajánlatot - ugyanis a bankok ajánlatai között jelentős különbségek lehetnek. Lehet, hogy a THM hasonló, viszont már tized százalékok is súlyos összegeket jelenthetnek - nagy eltérést a törlesztőrészletekben.

Ráadásul nem csak attól függhet, hogy mekkora lesz a törlesztő sé a teljes visszafizetendő összeg, hogy melyik banknál igényel valaki személyi kölcsönt, hanem például attól is, hogy a bankhoz érkezik-e majd a jövedelme. Az összes paraméter közül, amit meg kell figyelnie az ügyfélnek, a legárulkodóbb a teljes visszafizetendő összeg a szerződésekben! Ugyanis végső soron mégiscsak az számít majd, hogy mennyit kell bizonyos összeg után az egyes bankoknak ugyanolyan futamidő alatt visszafizetni. A legalacsonyabb a legkedvezőbb!

Érdemes hiteligénylés előtt alaposan átnézni az ajánlatokat, és használni az összehasonlító kalkulátort , amelyben a saját igényeinkhez, feltételeinkhez igazíthatjuk a kondíciókat, és megtalálhatjuk a számunkra legkedvezőbb ajánlatot.

