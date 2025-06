Komoly mentőövet dob ügyfeleinek a nagy magyar bank: indulhat a roham a fiókokba?

Szélesítette lakáshitel termékpalettáját az egyik hazai bank: június 25-től már többféle lakáshitele is elérhető új építésű lakás finanszírozására. Eddig is volt ilyen célra lakáshitele a banknak, a változás mégis fontos lehet az ügyfelek számára.

Június 25-től az új építésű lakások vásárlására is lehet az UniCredit Banktól CSOK Plusz kölcsönt, illetve Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelt (MFL) igényleni. Azt ki kell hangsúlyozni, hogy a pénzintézet eddig is kínált olyan sima piaci lakáshitelt, amelyet új építésű ingatlanok vásárlására lehetett fordítani. Mégis nagyon lényegesnek tekinthető ez az újítás.

Mint a Bankmonitor írja, természetesen óriási a különbség egy piaci hitel és a CSOK Plusz támogatott kölcsön között. Az UniCreditnél 6,14 százalékos kamattól lehet igényelni piaci hitelt új lakás vásárlására, ezzel szemben a CSOK Plusz kamata 3%. Több banknál elérhető volt eddig is új építésű lakás vásárlására a CSOK Plusz, vagyis az UniCredit lépése előtt is volt ilyen lehetőség az érdeklődők előtt. De azt kétségtelen tény, hogy a szélesebb választék mindenképpen előnyös a hiteligénylők számára.

Azok számára pedig különösen előnyös lehet ez a lépés. akiknek a kinézett új építésű lakás megvásárlásához a CSOK+ mellett piaci lakáshitelre is szükségük van. Az UniCredit Bank piaci ajánlata ugyanis jelenleg benne van a TOP 3 ajánlat között. Viszont a két kölcsönt ugyanazon pénzintézettől kell felvenni. (Vagyis eddig azok az érintett ügyfelek azért nem választották az UniCredit piaci lakáshitelét, mert a bank nem kínált támogatott lakáshitelt a kérdéses célra.)

Eddig is volt piaci kamatozású lakáshitel az új építésű lakások megvásárlására. Miért lényeges, hogy most már fogyasztóbarát verzióban is létezik ilyen megoldás? Első pillantásra a kamatok szempontjából nem lényeges a dolog, hiszen a kölcsön normál kamata azonos szintű. Mélyebbre nézve azonban már érdekesebb különbségeket lehet találni.

Csak energiahatékony ingatlanokra

Először is az MFL konstrukció esetén megjelent egy 0,5 százalékos zöld kamatkedvezmény, az energiahatékony épületek vásárlása esetén (A primer energiaigény nem haladhatja meg a 68 kWh/m2/év értéket, illetve legalább „A+” legyen az épület energetikai besorolás szerinti értéke.) Fontos, hogy a többi kedvezmény nagysága úgy lett meghatározva, hogy az elérhető legalacsonyabb kamatszint nem minden esetben alacsonyabb a sima piaci hitelnél látható kamatokkal.

Talán ennél is lényegesebb, hogy az energiahatékony ingatlan az MFL esetében nem csak kedvezményt nyújt, ez beugró feltételnek is tekinthető. Vagyis a nem energiahatékony ingatlanokat nem lehet ilyen fogyasztóbarát hitelből megfinanszírozni az UniCredit Banknál.

Eltérő feltételekkel érhető el a kedvezmény

A legalacsonyabb kamatok között is lehet látni minimális 0,1 százalékpontos eltérést, de a feltételekben bizonyos esetekben még komolyabb különbséget lehet látni. Ezen alap kedvezményekhez bizonyos feltételek teljesülése esetén még számos kiegészítő kedvezmény kapcsolódhat.

Az új lakás vásárlási célra elérhető legkedvezőbb kamatszint 20 millió forint kölcsönösszeg, 20 éves futamidő, 10 évig fix kamatozás és nettó 500 ezer forintos jövedelem mellett, amennyiben az adós vállalja, hogy a banknál vezetett számára érkezik a fizetése és hitelfedezeti biztosítást is köt a pénzintézetnél.

Új fogyasztóbarát lakáshitel esetében 5,84% a kamat, melyhez további feltétel, hogy az ügyfél jogosult legyen a bank partner csomagjára. Az eddig is elérhető sima piaci lakáshitel esetében 5,94% a kamat, melyhez még feltétel a banknál a fedezeti ingatlanra kötött vagyonbiztosítás, illetve az ügyfél jogosult legyen a bank partner csomagjára. Az előző példában szereplő ügyfél számára elérhető kamatszint érdemben véltozik, ha nem szeretne hitelfedezeti életbiztosítást kötni a banknál.

Új fogyasztóbarát lakáshitel esetében 6,14% a kamat, melyhez további feltétel, hogy az ügyfél jogosult legyen a bank partner csomagjára. Az eddig is elérhető sima piaci lakáshitel esetében 7,49% a kamat, melyhez még feltétel, hogy az adós a bankszámlájához kapcsolódó betéti kártyájával havonta legalább 15 ezer forint összegben vásároljon.

