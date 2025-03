Ledobta a hitelbombát a hazai bank: elképesztő kamatverseny alakul Magyarországon

Egyre kedvezőbb kamatok mellett juthatnak szabad felhasználású személyi kölcsönhöz az ügyfelek. Jelenleg több hazai nagybank kínálatában is elérhető 10% alatti kamatozással a népszerű hitel. Kedvező változást jelentett be a CIB Bank és március 1-jétől új árazást vezetett be. Mutatjuk a részleteket.

A Bankmonitor cikkében azt írja, hogy a személyi kölcsönök terén nagy a verseny a bankok között, és hatalmas az érdeklődés a lakosság részéről is a hitelek iránt. A kamatok csökkenése már tavaly elindult és ez a trend folytatódik 2025-ben is. 2024. november 22. óta a K&H Bank, december 14. óta az UniCredit Bank személyi kölcsön kamatai mentek 10% alá, majd 2025. február 10-én az MBH Bank jelentette be az új árazásait, a CIB Bank pedig 2025. március 1-jétől kínál 10 százalék alatti, akár 9,64%-os kamattal fedezet nélküli hitelt.

A CIB Bank szabad felhasználás illetve banki hitel kiváltása esetén az új árazásával az alábbi kamatokat nyújtja, a banki ügyfélminősítéstől függően:

3 millió forint hitelösszeg alatt: 10,99% „A” ügyfélminősítéssel és 12,69% „B” ügyfélminősítéssel

3 millió Ft felett, de 7 millió Ft alatti hitelösszeg esetén: 9,99% „A” ügyfélminősítéssel és 12,69% „B” ügyfélminősítéssel

7 millió Ft hitelösszegtől: 9,64% „A” ügyfélminősítéssel és 12,69% „B” ügyfélminősítéssel

A banknál felújítási célra is igényelhető személyi kölcsön ez esetben is módosítottak az árazáson:

3 millió forint hitelösszeg alatt: 10,79% „A” ügyfélminősítéssel és 12,49% „B” ügyfélminősítéssel

3 millió Ft felett, de 7 millió Ft alatti hitelösszeg esetén: 9,79% „A” ügyfélminősítéssel és 11,49% „B” ügyfélminősítéssel

7 millió Ft hitelösszegtől: 9,44% „A” ügyfélminősítéssel és 10,49% „B” ügyfélminősítéssel

Fontos, hogy felújítási hitelcél esetén a folyósított összeg minimum 60%-át a folyósítást követő 6. hónap végéig ingatlan korszerűsítésére, felújításra vagy bővítésre kell fordítani. A fennmaradó összeggel az adós szabadon rendelkezhet. A CIB Bank a folyósítást követően jogosult ellenőrizni a feltételek teljesülését.

Látható, hogy nagyobb hitelösszeg és jobb ügyfélminősítés esetén kedvezőbb kamatokkal érhetőek el a CIB Bank ajánlatai.

Az ügyfélminősítés az ügyfél adatainak automatikus kiértékelését jelenti, mely során a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerből átvett adatokat, az ügyfél által megadott jövedelmi és személyes adatokat, valamint a CIB Csoport nyilvántartásaiban szereplő adatokat vizsgálja.

Jelenleg a CIB bank ajánlatában érhető el a legnagyobb maximálisan igényelhető hitelösszeg, így a banktól akár 15 millió forintos kölcsön is felvehető.

Milyen személyi kölcsön ajánlatok elérhetők most 8 millió forintra?

A személyi kölcsön számos előnye mellett az egyik legerősebb érv a gyorsasága és kényelmes igénylési folyamat, amely annak is köszönhető, hogy fedezet nélkül igénybe vehető. Megfelelő – azaz a banki bírálat által elfogadható – jövedelemmel rendelkező, hitelképes ügyfél akár 1-2 napon belül hozzájuthat több milliós összeghez is. Szabad felhasználhatósága is vonzóvá teszi ezt a konstrukciót azok számára is, akik akár több célt is szeretnének megvalósítani egy összegből.

Nem csak a hitelek kondíciói, de az igénylési feltételek is eltérőek bankonként: életkor, jövedelem nagysága és típusa (alkalmazotti, vállalkozói) jellemzően a főbb szempontok, a pozitív hitelmúlt viszont mindegyik pénzintézetnél alapvető elvárás. Személyi kölcsön igénylése esetén egyes bankoknál is elvárás, hogy a leendő adós lakossági folyószámláját is ott vezesse. Az elérhető bankszámlákat is érdemes emiatt figyelembe venni, hiszen több banknál is elérhetők a valóban ingyenes számlacsomagok.

A CIB személyi kölcsön mellé nem kötelező a számlanyitás, azonban a piac egyik legkedvezőbb számlacsomagja is ennél a banknál található: a CIB ECO Plusz bankszámla ugyanis 5 évig nyújt díjmentes számlavezetést és -használatot.

A legjobb ajánlatok megtaláláshoz érdemes hitelkalkulátort használni és összehasonítani a kínálatot. A megfelelő termék kiválasztása és az igénylés lebonyolítása pedig díjmentes szakértői segítséggel, gyorsan és gördülékenyen tud végigmenni a Bankmonitoron keresztül.