Súlyos milliók maradnak a magyarok zsebében, ha így újítják fel a lakásukat: durván kijön a matek

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint 2023-ban a magyar háztartások átlagosan 4,3 millió forint lakáshitelt vettek fel ingatlanjuk bővítésére, illetve korszerűsítésére. Ezt az értéket alapul véve megnéztük, hogy a jelenleg elérhető legolcsóbb piaci ajánlattal élve – 8 éves futamidő esetén – havi 58 177 forintos törlesztőrészlet mellett vehetnénk fel a szóban forgó összeget. Ezzel szemben ugyanezt a 4,3 millió forintot az otthonfelújítási program keretein belül akár havi 21 179 forintos törlesztőrészlet mellett is igénybe vehetnénk, miközben a tényleges futamidőnk is valamelyest rövidebb lenne. Sőt, még abban az esetben is lényegesen alacsonyabb, mindössze bő 31 ezer forintos lenne a havi törlesztőrészletünk, ha a kötelezően elvárt önerőt is személyi hitelből lennénk kénytelenek előteremteni.

Címlapkép: Getty Images

