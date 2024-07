Roham indult a magyar bankokba: úgy szórják ezeket az olcsó hiteleket, mintha nem lenne holnap

Mindenki a lakáshitelek kamatcsökkenéséről beszél, közben szépen lassan, de a személyi kölcsönök is egyre olcsóbbá váltak. Július 23-tól a legolcsóbb személyi hitel kamata újra 11% alá csökkent, közel 1,5 éve nem lehet ilyen kedvező kondíciók mellett fedezetlen hitelt felvenni - közölte a Bankmonitor.

Történelmi csúcson a legnépszerűbb fedezetlen hitel: 2024. májusában 72 milliárd forint összértékben kötöttek a magyarok személyi kölcsön szerződést. A népszerűség pedig az egyre kedvezőbb kamatkörnyezetnek is köszönhető. A személyi hitelek kamata is csökkenésnek indult az utóbbi időben, 2024. július 23-tól pedig újra 11,0% alatti kamatokat is látni a piacon. Ilyen kedvező kondíciókkal utoljára 2023 februárjában találkozhattak a személyi kölcsönök iránt érdeklődők.

Nézzük meg a kamatváltozás hatását egy példán keresztül: 6 millió forint kölcsönösszeg, 7 éves futamidő és nettó 600 ezer forint jövedelem mellett venne fel valaki személyi hitelt. 2023. októberében ilyen feltételekkel 12,54%-os kamat és 13,48%-os THM mellett lehetett hitelt kapni. A kölcsön havi törlesztőrészlete 108 222 forint volt.

Ezzel szemben július 23-tól egy ilyen hitelnél már akár 10,79%-os kamatot és 11,51%-os THM értéket is látni lehet. A kölcsön havi törlesztőrészlete 102 545 forint. Havi szinten 5600 forintot, a 7 év alatt összességében 476 ezer forintot lehet spórolni a kamatcsökkenés miatt ekkora hitelösszegnél.