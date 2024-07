Elindult az Otthonfelújítási Program: az MBH Bank ügyvezetőjét kérdeztük a legfontosabb tudnivalókról

Július 1-jén elindult az Otthonfelújítási Program, amelynek keretén belül maximum 6 millió forint összegű támogatás igényelhető a lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére, amelynek egy része vissza nem térítendő támogatás. A Pénzcentrum Soós Csabát, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetőjét kérdezte az ügyintézési és dokumentációs folyamatról, az első hetek tapasztalatairól, illetve a tipikus pályázati hibákról. A szakértő részletesen kifejtette, hogy mire érdemes az igénylés során figyelni, és hogy hogyan kaphatunk ehhez segítséget.

Felvázolná röviden az Otthonfelújítási Program menetét? Mik a legfontosabb kritériumok és határidők?

Az Otthonfelújítási Program a legkésőbb 1990. december 31. előtt kiadott használatbevételi engedéllyel rendelkező családi házakra vonatkozik, hogy energiahatékonysági korszerűsítést lehessen végrehajtani rajtuk. Fontos hangsúlyozni, hogy a felújítás során minimum 30 százalékos primer energiahatékonysági javulást kell elérni. Amennyiben ez a szám magasabb, akkor a forrásszerkezet kedvezőbben alakul az ügyfél számára.

A forrásstruktúra három elemből tevődik össze: önerő, vissza nem térítendő támogatás és 0%-os, kamatmentes kölcsön.

A program keretében maximum 6 millió forint támogatást lehet igényelni, az önerő pedig maximum 1 millió forint. A 6 millió forint megoszlása attól függ, hogy abban a járásban, ahol a felújítás történik, mekkora az átlagjövedelem az országos átlaghoz viszonyítva. Azokban a járásokban, amelyek elmaradnak az országos átlagtól, a vissza nem térítendő támogatás maximum 3,5 millió forint, a kölcsön pedig maximum 2,5 millió forint lehet. Az országos átlaggal megegyező átlagjövedelmű járásokban fele-fele arányban oszlik meg a kettő, ahol pedig magasabb ez a szám, ott a vissza nem térítendő támogatás 2,5 millió forint, és 3,5 millió forintot kell visszafizetni. Ennek az az előnye, hogy a vidékfejlesztést is hatékonyan tudja támogatni a program.

Fontos kiemelni, hogy

egy ingatlanra csak egy alkalommal igényelhető támogatás a program keretében, illetve egy ügyfél csak egy igénylést bonyolíthat le,

és ez az igénylés csak olyan ingatlanra szólhat, ami a saját tulajdonában van, vagy életfogytig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik rá, és életvitelszerűen használják. Ez azt jelenti, hogy vagy az ügyfélnek, vagy egy közeli hozzátartozójának állandó vagy ideiglenes bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie az adott ingatlanban legkésőbb 2024. július 1-én, vagyis a program indulása előtt. Ezen felül fontos kritérium az is, hogy csak lakhatási célú energiafelhasználásra vonatkozik a program, a vállalkozások energiafelhasználását nem lehet elszámolni.

Jelentkezni 2025. december 31-ig lehet,

ez a kérelembenyújtási határidő. A szerződéskötési határidő 2026. április 30., de ez egy elméleti határidő, mert a programnak jelenleg 108 milliárd forint a keretösszege, ami körülbelül 20 ezer családi háznak a felújítását teszi lehetővé, tehát a keret nagy valószínűséggel még a határidő lejárta előtt ki fog merülni.

Milyen feladatai vannak annak, aki úgy dönt, hogy szeretne részt venni az Otthonfelújítási Programban? Mik azok a lépések, amiket azonnal meg kell tennie?

Mindenkinek azt javasoljuk, hogy első lépésként tájékozódjanak valamelyik MFB Pont Plusz fiókunkban, mert a program, a dokumentációs folyamat feltételei elsőre talán nehezen átláthatók, ezért érdemes igénybe venni a személyes tájékoztatást. Az MBH Bank két konzorciumi partnerével vesz részt a program közvetítésében, összesen 266 fiókkal, amelyből 154-et üzemeltet az MBH Bank, tehát országos lefedettséget biztosítunk. A tájékoztatás során a kollégák a dokumentációs és az igénylési feltételeket, valamint az igénylési folyamat egészét elmagyarázzák az ügyfeleknek, ismertetik a felújítás során felhasználható anyagok listáját, illetve a tanácsadó és a kivitelező kiválasztásában is segítenek.

A második lépésben megtörténik a kezdeti energiafelmérés, a hitelesített energiatanúsítvány kiállítása. A tanúsítványból kiderül, hogy jelenleg mennyi a felújítani kívánt ingatlan energiafogyasztása. Ezt követően az energetikai szakemberrel feltérképezik a tervezett energiahatékonysági javulást, amelyhez szükség van egy kivitelezői tervre: a harmadik lépésben a kivitelező összeállít egy kivitelezési tervet, amelyben javaslatot tesz a felújítás során felhasznált anyagokra, illetve összeállít egy költségvetési tervet is. A program során csak azokat az anyagokat lehet elszámolni, amelyek úgynevezett kulcstermékek. A kulcstermékek folyamatosan bővülő listája az ÉMI (Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) honlapján érhető el.

Ezzel kapcsolatban fel szokott merülni a kérdés, hogy hol lehet a regisztrált tanácsadókat és kivitelezőket elérni. A lista megtalálható az ÉMI honlapján is, de a személyes konzultáció során is tájékoztatást adunk róla MFB Pont Plusz fiókjainkban. Mivel a regisztráció nemrég indult, a lista folyamatosan bővül. Természetesen dönthet úgy az ügyfél, hogy saját maga, tanácsadó segítsége nélkül készíti el a pályázatot, amennyiben kellő rutinnal és gyakorlattal rendelkezik, ez nem kizáró ok. Azonban

a dokumentáció összetettsége miatt mi mindenkinek azt javasoljuk, hogy dolgozzanak hitelesített szakemberekkel.

Negyedik lépésben az ügyfélnek újra fel kell keresnie MFB Pont Plusz fiókunkat, és magával hozni az energiatanúsítványt és a kivitelezési szerződést. Ezeknek a dokumentumoknak a birtokában megtörténik a hiteligénylés, amelyet a bank legfeljebb 70 napon belül elbírál. Ha a döntés pozitív, akkor onnantól számítva 30 napon belül meg kell történnie a szerződéskötésnek. Ezt követően minimum 6, maximum 24 hónap alatt, a kivitelezési tervben rögzített ütemtervnek megfelelően kell megvalósítani a felújítást. Egyedi esetben lehetőség van ezt a 24 hónapot még 6 hónappal meghosszabbítani.

Berecz Valter, Pénzcentrum

Sok kérdést kapunk azzal kapcsolatban, hogy milyen módon lehet a kivitelezőnek fizetni. Erre többfajta megoldás is van: lehetőség van utófinanszírozásra, előlegfinanszírozásra, egyösszegű átutalásra és részletfizetésre is, a program ezzel kapcsolatban nem tartalmaz megkötéseket.

Amikor a kivitelezés befejeződik, három hónap áll rendelkezésre az energetikai tanácsadóval elkészíttetni egy záró energiatanúsítványt, ami igazolja, hogy minden a kivitelezési tervnek megfelelően történt, és a minimum 30 százalékos primerenergia-megtakarítás megvalósult. Ezzel a záró dokumentációval a folyamat lezárul,

a hitelvisszafizetésnek pedig a szerződéskötéstől számítva legfeljebb 12 év alatt kell megtörténnie.

Ez elsőre bonyolult folyamatnak tűnhet, de azért látjuk el tanácsadással az ügyfeleket, és kísérjük végig őket a teljes folyamaton, illetve javaslunk számukra regisztrált tanácsadókat és kivitelezőket, hogy segítséget tudjunk nyújtani a folyamat egésze során.

Mik az első hetek tapasztalatai, mekkora az érdeklődés a program iránt? Milyen tipikus hibák merülhetnek fel az igénylésnél?

Fokozódó érdeklődést tapasztalunk, úgy látjuk, hogy a potenciális ügyfelek jelentős része azért keresi fel a bankfiókokat, hogy érdeklődjön és tájékozódjon, megismerje a részleteket. Vannak azonban olyan ügyfelek is, akik, figyelembe véve a program limitált keretösszegét, már előzetesen elkészíttették a dokumentációt, ezzel is növekvő számban találkozunk. Nekik nagyon fontos odafigyelni arra, hogy

a kivitelezési listán a minősített energiahatékonyságú kulcstermékeken kívül más ne szerepeljen, mert csak így lehet befogadni a dokumentumot.

A kezdeti időszak másik fontos tanulsága, hogy minden egyes kulcsterméknek van egy maximum fajlagos értéke, ami azt mutatja, hogy milyen mértékben lehet felhasználni az adott terméket. Amennyiben a kivitelezési terv túllépi ezt az értéket, a kérelmet nem lehet jóváhagyni. A harmadik tipikus hiba, amivel találkozunk, hogy nincsenek pontosan rögzítve a kivitelezési tervben a tételek és az összegek, ez azonban megint nem elfogadható. Csak olyan kivitelezési tervvel lehet az elbírálási folyamatot megkezdeni, amelyben ezek kerekítési pontossággal meg vannak jelölve. A felsorolt esetekben hiánypótlást vagy korrekciót tud benyújtani az ügyfél, azonban a folyamat gördülékenységének érdekében érdemes ezekre már a kezdetektől figyelni.

Milyen típusú felújítási munkálatokat lehet a program során elvégezni? Vannak már adatok arról, hogy melyek a legnépszerűbbek, mire érkezik a legtöbb igénylés?

A programnak három kiemelt fókuszterülete van:

hőszigetelés és födémszigetelés, nyílászárócsere és -korszerűsítés, illetve a fűtési és melegvíz rendszer korszerűsítése.

Jelenleg még a program elején vagyunk, de valószínűleg a későbbiekben sem lehet majd népszerűség szerint rangsorolni ezeket, mert minden családi ház más. Az, hogy mit szeretne egy ügyfél felújítani, függ attól is, hogy milyen munkálatok lettek már korábban elvégezve. Azonban a program kellően tág keretrendszert ad ahhoz, hogy az egyedi igényeket megfelelő rugalmassággal lehessen kezelni.

Az MBH Bank speciális kiegészítő hiteleket is kínál az Otthonfelújítási Program mellé. Pontosan milyen hitelcélokkal lehet ezeket a termékeket igénybe venni?

Arra törekedtünk, hogy ne csak a program keretfeltételeiben gondolkozzunk, hanem egy minél teljesebb körű kiszolgálást biztosítsunk, és a program feltételeit, szellemiségét szem előtt tartva bevezettünk kiegészítő szolgáltatásokat. A program előír egy minimális önerőt. Arra az esetre, hogyha az ügyfélnek ez az önerő nem áll rendelkezésére, kialakítottuk és bevezetettük a kamatkedvezményes Felújító Személyi Kölcsönt, ezt kifejezetten a programban résztvevők számára kínáljuk. A másik termékünket, az ECO jelzáloghitelt szintén az önerő kiváltására lehet felhasználni, illetve, ha az ügyfél úgy dönt, hogy 7 millió forintot meghaladó összegű felújítást szeretne eszközölni, ezzel a hiteltípussal ki tudja egészíteni a program keretén belül igényelhető összeget. Mindkét termék igénylését el lehet indítani az otthonfelújítási hitellel párhuzamosan.

Érdemes azt is kiemelni, hogy a lakástakarékpénztárral rendelkező ügyfelek ezt a típusú megtakarításukat is fel tudják használni az önerő kiváltására, és mivel a Fundamenta Lakáskassza az MBH Csoporthoz tartozik, ennek ügyintézésére is van lehetőség a támogatással együtt.