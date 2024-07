Brutális mértékű károkat okoznak a banki csalók: még mindig nem elég óvatosak a magyarok

Az első negyedévben is folytatódott a bankkártyás, illetve elektronikus fizetési forgalomhoz kapcsolódó visszaélések számának, illetve az általuk okozott kárértéknek a növekedése: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint március végéig összesen 16 milliárd forintos kárt okoztak a csalók, ami több mint háromszorosa az egy évvel korábbinak.

Milliárdos károkat okoznak a bankkártyákhoz, illetve az elektronikus pénzforgalomhoz kapcsolódó visszaélések Magyarországon: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint (1) a bankkártyás visszaélések száma 2024. első negyedévében megközelítette az 57 ezret, ami 14,7 százalékkal több az egy évvel korábbihoz képest. Nemrég számoltunk be róla, hogy a banki visszaélések visszaszorítása érdekében kormányrendelet is született, augusztustól lép érvénybe.

Sajnos a kártyás visszaélésekkel okozott is nagy mértékben, 65 százalékkal emelkedett, és meghaladta a 2,7 milliárd forintot. Az elektronikus pénzforgalomban egytizedével, 4601-ra nőtt a sikeres visszaélések száma, az általuk okozott kár viszont több mint a négyszeresére, 13,4 milliárd forint közelébe ugrott. Mindezek alapján a bankkártyás és elektronikus pénzforgalmi visszaélések összesen több mint 16 milliárd forintnyi kárt okoztak Magyarországon, ami jóval több mint háromszorosa az egy évvel korábbinak.

Igaz, az elektronikus pénzforgalomban több mint duplájára nőtt a sikeresen megakadályozott visszaélések száma a múlt év első negyedéhez képest. A CIB Bank szakértői szerint viszont változatlanul kellő odafigyelés szükséges az elektronikus pénzügyi műveleteknél, a visszaélés legkisebb gyanújakor pedig azonnal jelenteni kell az esetet.

Az adatokat vizsgálva biztató ugyanakkor, hogy éves összevetésben jóval több mint kétszeresére, 7100 fölé nőtt az elektronikus pénzforgalomban regisztrált, sikertelen visszaélések száma, az értékük pedig 1,3-ről 4,3 milliárd forint közelébe ugrott, vagyis egyre több csalási kísérletet sikerül még idejében megakadályozni.

„Az első negyedéves statisztikai adatokból is egyértelműen látszik, hogy – bár kétségtelenül látszanak biztató jelek – továbbra is fokozott odafigyelés szükséges az ügyfelek és a szolgáltatók részéről. Az átutalási limitek bevezetése révén viszont remélhetőleg tovább emelkedik majd a megakadályozott csalások aránya is” – mondta el Bártfai Gábor a cég képviseletében. Hozzátette: „nagyon fontos, hogy az elektronikus vásárlási műveletek, átutalások során mindig alaposan ellenőrizzük, hogy milyen felületen, például weblapon, kinek és mekkora összeget utalunk vagy fizetünk. Szintén lényeges a pénzintézet szakértője szerint, hogy soha ne engedjünk másoknak hozzáférést a banki műveletekhez használt elektronikus eszközeinkhez, és ne is telepítsünk alkalmazásokat, távoli hozzáférést lehetővé tevő programokat a számítógépünkre, a mobilunkra, vagy más eszközünkre.”

A bank ügyfeleit több megoldás is segíti a biztonságos bankolásban: az átutalási limit például már régóta állítható online, de érdemes élni a korlátozott ideig érvényes, elkülönített kerettel ellátott, egyszer vagy többször használatos virtuális kártya lehetőségével is. Ha pedig felmerül a visszaélés gyanúja, elengedhetetlen, hogy azonnal tegyünk bejelentést, hiszen a gyorsaság itt alapvető jelentőségű.