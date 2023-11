CSOK Plusz: újabb részletek derültek ki a legújabb családtámogatásról

Nagyjából 12 ezer új igénylővel és 10-15 milliárd forint költségvetési kiadással számol a kormány a CSOK Plusz első évében, a gyermekvállalást 4, 8, illetve 10 éven belül kell majd teljesíteni – árulta el a Portfolionak Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár.

A CSOK Plusz létrehozását leginkább az a szándék indokolta, hogy az elmúlt évek nehézségei ellenére is minden lehetséges módon támogassák a magyar családokat, folyamatosan optimalizálják a családtámogatási rendszert annak érdekében, hogy minden vágyott gyermek mielőbb megszülethessen – közölte a Portfolionak adott interjúban Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár. Hozzátette, ami a támogatási rendszer egyik fontos pillérét, az otthonteremtés elősegítését illeti: azt látták, hogy a „városi” CSOK az elmúlt hónapokban sok szempontból kiüresedett, a támogatás összegei a háború és a szankciók miatt megváltozott gazdasági környezetben már nem voltak értelmezhetőek a mai ingatlanpiacon.

A 10 milliós maximális vissza nem térítendő támogatásból például 5 éve, az akkori 660 ezer forintos átlagos budapesti négyzetméterárra számolva mintegy 15 négyzetméter finanszírozása volt megoldható, tavaly ilyenkor ebből az összegből már csak 10,5 négyzetméter megvásárlását tudta fedezni a támogatást igénybevevő család. A CSOK-igénylés is visszaesett: 2023 januárjától szeptemberig országosan 49 százalékkal csökkent a megkötött támogatási szerződések száma az előző év azonos időszakához viszonyítva

– mondta. Az államtitkár kifejtette, a CSOK Plusz konstrukció kialakításakor figyelembe vették a szakmai szervezetek véleményét. "A Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) például azt képviselte, hogy legalább háromszorosára kell emelni az elérhető támogatás mértékét. Ezt összességében túl is teljesítettük – erre mindennél komolyabb példa, hogy két gyermek vállalása esetén az eddigi 2,6 millió forintos vissza nem térítendő támogatás és 10 millió forintos hitel helyett most egy nagy összegű, 30 millió forint kedvezményes hitel vehető fel, amiből ha a vállalt második gyermek is megszületik, akkor 10 millió forint leírásra kerül" – hívta fel a figyelmet.

A kérdésre, hogy a konstrukció kialakításában szerepet játszott-e a költségvetés rövid távú bizonytalan helyzete, az államtitkár nem adott egyértelmű választ. Ugyanakkor szerinte nem tagadható, hogy a korábbi rendszerhez képest rövid távon kisebb finanszírozási igény jelentkezik majd, az előzetes számítások szerint 2024-ben 10-15 milliárd forintos kiadással jár majd a CSOK Plusz bevezetése.

Az interjúban Horung Ágnes beszélt még arról is: