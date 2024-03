Súlyos tízezreket húzhatsz le a bankodról, ha így vásárolsz: kevesen élnek vele, pedig működik

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által negyedévente publikált adatok szerint évek óta csökken, illetve stagnál a hazai kibocsátású hitelkártyák száma. Ezekből a termékekből 2017 végén még több mint 1,4 millió volt forgalomban Magyarországon, ám mostanra 1,1 millióra csökkent a számuk. Pedig a szóban forgó termékek még mindig számos előnyt képesek biztosítani az ügyfelek számára, legalábbis abban az esetben, ha rendeltetésszerűen használják azokat.

Az MNB által márciusban publikált friss adatok szerint 2023. IV. negyedévében 1,116 millió hazai kibocsátású hitelkártya volt forgalomban Magyarországon, melyek óriási többségét, 98,9 százalékát lakossági ügyfelek birtokolták. Ez ugyan bő 9 ezer kártyával több, mint amennyit a 2023. III. negyedév végén regisztráltak, ugyanakkor 2022. azonos időszakához képest mégiscsak visszaesésről beszélhetünk (-2,7%).

Hosszabb időtávot vizsgálva is jól látszik, hogy a mostani enyhe emelkedés ellenére is maximum csak stagnálásról beszélhetünk. A 2010-es évtized jelentős részében 1,3-1,4 millió körül alakult a hazai hitelkártyák száma – azok mennyisége hol csökkent, hol pedig emelkedett. Az utóbbi 6 évben azonban már inkább csökkenés figyelhető meg – a szóban forgó kártyák száma utoljára 2017 utolsó negyedévében haladta meg az 1,4 milliót, 2018 utolsó negyedévében pedig az 1,3 milliót.

A hitelkártyák száma a 2018 utáni néhány évben még jellemzően meghaladta az 1,2 milliót, ám 2022 óta már ez sem igaz – az azóta eltelt időszakban 2022. I-II. negyedévében volt a legmagasabb a szóban forgó termékek száma, nevezetesen 1,16 millió környékén. Ez a szám 2023. I. negyedévének végére 1,1 millióra olvadt, onnan ment végbe a mostanra tapasztalható enyhe visszakapaszkodás.

Pedig még mindig jól járhatunk velük

Láthattuk tehát, hogy az utóbbi években szinte folyamatosan csökkent a Magyarországon forgalomban lévő hitelkártyák száma,

2017 óta mintegy 21,2 százalékos volt a visszaesés.

A termék népszerűségének csökkenését magyarázhatja az az egyébként is gyakran elhangzó, hitelkártyákkal kapcsolatos ellenérv, hogy rendkívül magas, akár a 40 százalékot is jelentősen meghaladó THM mellett vehetők igénybe.

Pedig a hitelkártyákra változatlanul igaz, hogy azok rendeltetésszerű használata esetén kvázi ingyen használhatjuk a bank a pénzét, sőt, vásárlásaink után pénzvisszatérítést, illetve egyéb szolgáltatásokat kaphatunk. Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg a Pénzcentrum kalkulátorának segítségével, hogy jelenleg milyen ajánlatok között válogathatunk.

Jelenlegi ajánlatok

Bár alapvetően hiteltermékről beszélünk, a hitelkártyákat mégis kevésbé érdemes a THM-jük alapján összehasonlítani, elvégre azok rendes használata esetén úgysem kell kamatot fizetnünk az elköltött összegek után.

Hasonlóan más hiteltermékekhez, a hitelkártyáknál sem mindegy, hogy mekkora nettó jövedelemmel igényli valaki. Egyrészt a havi nettó jövedelem függvénye, hogy egyáltalán kapathunk-e hitelkártyát, másrészt bizonyos kártyákat csak a magasabb jövedelmű ügyfelek számára tartanak fenn a hitelintézetek. Végezetül az is a jövedelem függvénye, hogy végül mekkora hitelkerettel kaphatunk hitelkártyát. Mi most egy nem túl magas, 200 ezer forintos havi jövedelemmel kalkuláltunk, míg hitelkeretnek 500 ezer forintot adtunk meg. Az elérhető kondíciós listák alapján most öt terméket mutatunk be.

A fenti paraméterek mellett gond nélkül megigényelhetjük a Raiffeisen OneCard Standard nevű termékét, amely 1 százalékos pénzvisszatérítést biztosít a vásárlásaink után. A termék nagy előnye, hogy több más ajánlattal ellentétben itt nincs maximalizálva az éves pénzvisszatérítés összege. A terméknek csupán havi számlavezetési díja van, ami 738 forint (ez éves szinten 8 856 forint). Mindez azt jelenti, hogy már havi 73 800 forintos vásárlás után is visszatérítik számunkra a termékkel járó költségeket. A termék THM-je 37,4 százalék.

A K&H Bank hitelkártyája is alapvetően 1 százalékos pénzvisszatérítést kínál a vásárlásaink után, bár ha benzinkúton vagy utazás alatt vásárolunk, akkor 2 százalék a visszatérítés mértéke. Ugyanakkor a termék hátránya, hogy a havi pénzvisszatérítés összege maximum 4 ezer forint lehet, tehát évi 48 ezer forint. A kártya havi költsége 640 forintra jön ki, ami az évi 7 689 forintos kártyadíjból adódik. A termék THM-je 42,1 százalék.

Az UniCredit Banknál még kisebb összegben, évi 30 ezer forintban van maximalizálva a pénzvisszatérítés összege (havi 2 500 forint). A vásárlásaink után egyébként itt is 1 százalék jár vissza, míg a termék havi költsége 736 forintra jön ki. Utóbbi a havi 150 forintos számlavezetési díjból és az évi 7 042 forintos kártyadíjból adódik össze. A termék THM-je 43,94 százalék.

Az OTP Banknál is maximum 30 ezer forint lehet az éves pénzvisszatérítés mértéke, és ugyancsak alapvetően 1 százalékot kapunk vissza a kártyával eszközölt vásárlásaink után. Kivételt képeznek azonban az utazás során történő vásárlások – ezek esetében 3 százalék a pénzvisszatérítés mértéke. A termékkel járó költségek 1 099 forintot tesznek ki havonta – ez az éves 6 340 forintos kártyadíjból és a havi 571 forintos számlavezetési díjból adódik össze. A termék THM-je 47,8 százalék.

Végezetül az Erste Bank Max hitelkártyája is 1 százalékos pénzvisszatérítést kínál vásárlásaink után, maximum évi 96 ezer forintos összeghatárig (8 ezer forint/hó). A termékkel járók költségek havi 1 130 forintra rúgnak – ez a havi 590 forintos számlavezetési díjból és az évi 6 490 forintos kártyadíjból adódik össze. A termék THM-je 49,23 százalék.