2016 óta nem volt ilyen a magyar hitelekkel: akkora a hanyatlás, hogy azt mindenki fájdalmasan megérzi

2023 első félévének végén 4,9 ezermilliárd forint volt a magyarországi lakáshitel-állomány értéke, amely 0,3 százalékkal maradt el a 2022. év végi állapottól – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elemzéséből. Ugyanakkor az állomány GDP-hez viszonyított aránya nem változott, az a tárgyalt félév végén is 7,4 százalék volt. A félév során az engedélyezett és a folyósított lakáshitelek összege is jelentősen visszaesett. A pénzintézetek továbbra is használt lakás vásárlására nyújtottak leggyakrabban hitelt.

Címlapkép: Getty Images

