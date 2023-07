Hivatalos! Így változik a falusi CSOK és a Babaváró támogatás 2024-től: megjelent a rendelet ×

Megjelentek a Babaváró támogatás- és a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról, azaz ismertebb nevén falusi CSOK módosításáról szóló rendeletek a Magyar Közlönyben - szúrta ki a Pénzcentrum

Mint arról korábban beszámoltunk, 2023 végén megszűnik a CSOK, azaz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény. A Babaváró támogatás, illetve a falusi CSOK kondíciói pedig a jövő évtől változnak - ezekről a mai este folyamán jött ki a részletes kormányrendelet a Magyar Közlönyben - szúrta ki a Pénzcentrum. Az alábbiakban mutatjuk a két utóbbi konstrukció, 2024-től hatályos legfontosabb részleteit. Illetve cikkünk végén elérhető vadiúj kalkulátorunk is, amely ahhoz nyújt személyre szabható segítséget, hogy bárki eldönthesse, megéri-e még idén lecsapni a meglévő támogatásokra, vagy jobban jár-e, ha csak 2024-től kezd el gondolkodni az otthonteremtésen.

Mielőtt azonban belecsapnánk a Babaváró támogatás, illetve a falusi CSOK 2024-től érvényes kondícióinak ismertetésébe, cikkünk megjelenésével párhuzamosan befutott a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) tájékoztatója is a megjelent kormányrendeletekről. Ebben elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy 2024-től a Babaváró támogatás, illetve a falusi CSOK összege egyaránt emelkedik, arról már szűkszavúbban fogalmaznak, hogy megszűnik az eddig legnépszerűbb támogatási forma, azaz a sima CSOK.

A kormány az Otthonteremtési Program részeként vezette be 2015-ben a CSOK-ot, annak érdekében, hogy támogassa a magyar családok önálló lakhatáshoz jutását. A vissza nem térítendő támogatást a gyermeket nevelő vagy vállaló családok új lakás építésére vagy vásárlására, valamint használt ingatlan vásárlására vagy bővítésére használhatják. A CSOK, valamint a hozzá kapcsolódó államilag támogatott, kedvezményes hitel lehetőségével eddig 226 ezer család élt összesen, 734 milliárd forint összegben

- írja a a CSOK, azaz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény megszűnése kapcsán a KIM.

Magyar Közlöny: így változik a Babaváró támogatás 2024. január 1-jétől

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, jövőre csak a 30 év alatti nők számára, ugyanakkor 10 millió forint helyett 11 millió forintos összeghatárral biztosítja a Babaváró támogatást a kormány. A KIM kommentárjában azt is kifejti, hogy amennyiben az anya elmúlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét és igazolja várandósságát, továbbra is jogosult a támogatás igénybevételére 2024. december 31-ig.

A 2024. január 1-től 10 millió forintról 11 millió forint összeghatárra emelkedő hitel továbbra is kamatmentes marad

- tette hozzá a KIM.

A Babaváró támogatás 2024. január 1-jétől érvényes részletszabályait a Magyar Közlöny 2023. évi 103. számának 5312. oldalától lehet elolvasni, de hamarosan a Pénzcentrumon is jövünk majd - szokásunkhoz híven - mélyebb elemzésekkel.

Magyar Közlöny: így változik a falusi CSOK 2024. január 1-jétől

A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról, azaz ismertebb nevén falusi CSOK módosításáról szóló rendelet 41 oldalon tartalmazza az új falusi CSOK részletszabályait, illetve kapott a dokumentum egy 50 oldalas mellékletet is, amelyben 50 oldalra fért rá az összes olyan település, ahol fel lehet venni a falusi CSOK-ot 2024-től. Ugyanakkor talán a legfontosabb azt kiemelni, hogy új lakás építése vagy vásárlása esetén NEM emelkedik meg a kistelepüléseken elérhető CSOK összege (marad a maximum 10 millió forint), tehát az emelések kizárólag az eddig is kizárólag használt lakásokra elérhető falusi CSOK-ot érintik (maximum 15 millió forintnyi támogatás).

A KIM kommentárjában, a falusi CSOK-ra vonatkozó szabályok módosításával kapcsolatban kiemeli, hogy meglátásuk szerint míg a sima CSOK nem, "a falusi CSOK továbbra is hatékonyan járul hozzá a családok lakhatási terveinek megvalósításához". Mint kifejtik, használt lakóingatlan vásárlása és egyidejű bővítése, korszerűsítése esetén 2024. január 1-jétől a falusi CSOK összege

1 gyermek után az eddigi 600 ezer forintos támogatás 1 millió forintra,

2 gyermek esetén 2,6 millióról 4 millióra,

3 vagy több gyermek esetén pedig 10 millióról 15 millió forintra nő.

A KIM közleményében hozzáteszi, meglévő lakóingatlan korszerűsítésénél, bővítésénél a támogatási összeg

egy gyermek esetén 300 ezerről 500 ezer forintra,

két gyermeknél 1,3 millióról 2 millióra,

három vagy több gyermeknél pedig 5 millióról 7,5 millió forintra emelkedik.

"A falusi CSOK igénybevételének lehetőségére kijelölt kistelepülésen új családi ház építése vagy vásárlása esetén a 2023-ban érvényben lévő összegek 2024-ben is elérhetők lesznek: 1 gyermek esetén 600 ezer forint, 2 gyermek esetén 2,6 millió forint, 3 vagy több gyermek esetén 10 millió forint igényelhető" - zárul a KIM közleménye, utalva arra, hogy a klasszikus CSOK csak a kistelepüléseken marad meg az eddigi formájában.

A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról, azaz ismertebb nevén falusi CSOK 2024. január 1-jétől érvényes részletszabályait a Magyar Közlöny 2023. évi 103. számának 5215. oldalától lehet elolvasni, de hamarosan a Pénzcentrumon is jövünk majd - szokásunkhoz híven - mélyebb elemzésekkel.

Otthonteremtés 2023-ban vagy 2024-ben? Itt a kalkulátor!

