Újabb kemény kamatemelés a magyar bankokban: szívhatja a fogát, akinek most ilyen kölcsön kell

Megint elkezdtek emelkedni a kamatok, áprilisban ráadásul a személyi kölcsönök átlagkamata emelkedett a legnagyobb mértékben, fél százalékos növekedést jegyezhettünk fel. De kevesebb a jegyzett összeg nagysága nem csak havi, hanem éves összevetésben is. Vajon mikor tér magáához a hitelpiac?

Az elmúlt hónaphoz képest ismét visszaesett a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege, és az MNB pénteken közzétett adatsorából az is látszik, hogy kevesebben is vettek fel ilyen típusú hitelt. A nyár beköszöntével a helyzet majd javulhat kissé, azonban ha elmarad a várt kamatcsökkentés, amely felé a jegybank már tett óvatos lépéseket, akkor előfordulhat, hogy az e típusú hitelek a nyáron sem lőnek ki - pedig az iskolakezdés, illetve a nyaralások közeledtével ezek mindig is erősebb hónapok voltak. Még rosszabb a helyzet az ajánlatoknál, ahol már egy magyar átlagjövedelem jelentős részét is elviheti havonta a törlesztőrészlet.

Jön a nyári felpörgés?

Összesen 38,88 milliárd forintért kötöttek a magyarok új személyihitel-szerződéseket áprilisban, ezt közölte pénteken kiadott adatsorában a Magyar Nemzeti Bank. Összehasonlítva a tavaly áprilisival az látszik, hogy több mint 10 százalékkal csökkent az új szerződések összege, ami ismét egy komoly visszaesésnek számít. Igaz ugyanakkor az is, hogy ebben az évben ez a második legjobb eredmény a személyi hiteleknél - a rekordot még a márciusi 42 milliárd forint tartja, ezt a lenti grafikonon is megmutatjuk.

Nagyon úgy néz ki, hogy áprilisban még nem készültek a magyarok a nyárra. A tavasz általában sem a nagy hitelfelvételi boom időszaka, de a gazdasági nehézségek miatt újra népszerű megoldássá válhat, hogy a nyaralásokat - a hitelválság ellenére is - kölcsönből igyekeznek megoldani a magyarok. Ez a májusi adatokon várhatóan jobban meg is fog látszani. Arról azonban, hogy miért nem jó ötlet szimplán nyaralásra felvenni a személyi hitelt, a Pénzcentrum is bővebben írt, ezt a cikket itt olvashatod el újra:

Hol a kamatcsökkenés?

Valamennyivel érthetőbbé válik a személyi kölcsönök visszaesése, ha megnézzük az átlagkamatok alakulását. Az egy éven túli kamatfixálásokat nézve most ismét az a helyzet, hogy az átlagkamatok a babaváróét kivéve mind elindultak ismét felfelé, ráadásul a legnagyobb ugrást épp a személyi kölcsönöknél jegyezhettük fel.

A kamatnövekedés azért is meglepő lehet, mert a jegybank, ha óvatosan is, de már lépéseket is kezdett tenni a kamatcsökkentési ciklus megindítása felé, de ezek szerint sokkal hosszabb időbe fog telni, amíg erre a piac is reagál. Amíg viszont a kamatok ennyire magasak, addig remény sem nagyon lehet arra, hogy a hitelezés volumene normalizálódhat.

A fizetésünk harmada oda

A szokásos módon cikkünk végén most nézzük meg a bankok ajánlatait is. A Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátorába, ahogy mindig, most is példaszámítást írtunk be: 3 millió forint kölcsönösszeggel, egy éves munkaviszonnyal és legalább 300 ezre nettó jövedelemmel számoltunk.

Amint a táblázatból is kitűnik, már régen nem találhatunk törlesztőrészletet 115 ezer forint alatt, de a legkevésbé kedvező ajánlatnál 130 ezres törlesztőt is látunk. Mindez pedig még mindig azt jelenti, hogy 300 ezres nettó havi jövedelem esetén a fizetésünknek már több, mint harmadát elviheti egy havi törlesztőrészlet. A helyzet azzal sem lesz sokkal jobb, ha ránézünk a teljes visszafizetendő összegekre: az OTP-nél és a Cetelemnél a felvett 5 millióra 7,8 milliót kell végül leszurkolnünk, vagyis a felvett hitelösszegnek jóval több, mint a másfélszeresét.