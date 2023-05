Magyar családok ezreit döntheti teljes csődbe a nyaralás: kegyetlen vége lehet a meggondolatlanságuknak

Az utóbbi két év nagy bummja után idén már a személyi kölcsönök tűnnek a lakossági hitelpiac utolsó mohikánjának. A márciusi, 42 milliárdos folyósított hitelösszeg ugyan a tavaly ilyenkor mért számtól jócskán elmarad, az elmúlt évekhez képest viszont továbbra is kiemelkedő. Kérdés persze, hogy a lakásfelújítások és az autóvásárlások esése és az infláció által teremtett pénzügyi bizonytalanság közepette milyen célokra igénylik még mindig tömegek az ilyen hiteleket. Félő, hogy a többség ismét nem megtérülő célokra, hanem kvázi szükségből nyúl a bankok segítsége után. A nagy kérdés persze, hogy a nyár közeledtével ismét felpöröghet-e az igény a korábbi nyári hitelsláger, a nyaralásra igényelt kölcsönök iránt.

Az elmúlt két évben valóságos hitelfelvételi bumm zajlott le hazánkban. Bár a legtöbb kölcsön esetében a lelkesedés ez a lelkesedés már megtorpant, a személyi kölcsönök jól vészelték át az infláció hatásait is. Ennek megfelelően a hitelek ezen szegmense szépen elmozdult már az év eleji mélypontról. Nem lehet persze nem észrevenni, hogy idén márciusban még mindig hatmilliárd forinttal kevesebb összegű ilyen kölcsönt folyósítottak a bankok a lakosságnak, mint a tavalyi év azonos időszakában. A mostani, 42 milliárd forintot valamivel meghaladó teljes hitelösszeg viszont a két évvel ezelőtti értéket továbbra is 5 milliárd forinttal meghaladja. Ha mérséklődött is, de tartósnak tűnik tehát az új szerződések összegének tavalyi megugrása.

Felmerül a kérdése, hogy a hitelfelvételi kedv berobbantása, illetve fenntartása mögött mi áll. Előbbire nem nehéz választ találni, ha megnézzük a járványhelyzet enyhülése utáni hónapokban a lakosság fizetőképességével kapcsolatos bármelyik kutatást. Ezek közül az egyik legátfogóbb, az Intrum fizetőképességi indexe szerint már 2021 végén ugrásszerű növekedést produkált a magyarok fizetőképessége. 2022 első negyedévében ez a növekedés, bár szerényebb ütemben de tovább folytatódott. Ez a folyamat pedig, mint ma már látszik, gyakorlatilag az infláció durva elszállásáig kitartott.

Ebben az idillinek tűnő időszakban természetesen a különböző hiteltípusok iránti igény is tükrözte a kialakult helyzetet. A magyarok ugyanis egyre bátrabban mertek építkezni, illetve használt, valamint új lakást venni, ennek megfelelően a lakáshitelezés túlsúlyba került a piacon a fedezet nélküli kölcsönökkel szemben. De ugyanennek köszönhetőek a Babaváró kiemelkedő számai is, a javuló anyagi helyzetű családok ugyanis nagyobb számban mertek belevágni a gyermekvállalásba is.

Általánosan is kijelenthető, hogy az emberek újra mertek hitelt igényelni, ami persze a személyi kölcsönök és az egyéb fedezetlen hitelek iránti keresletet is pörgette, még ha nem is oly extrém mértékben, az előbbiekben taglalt két hiteltípus esetében. Azóta azonban belegyalogoltunk egy válságba, arra pedig a válasz, hogy az ilyen hitelek miért tudtak mégis felpattanni a padlóról az év harmadik hónapjára, vélhetően azt jelzi, hogy az emberek egyre inkább szükségből igényelnek kölcsönt.

Van azonban néhány olyan luxus, amiről a legtöbb magyar család továbbra sem hajlandó lemondani. Ezek egyike a nyaralás. Felmerül tehát a kérdés, hogy érdemes-e a gondtalan pihenésünket kölcsönből finanszírozni, erre azonban csak az esetek kivételes esetekben igen a válasz.

Mint már említettük, az utóbbi években csúcsra járt a magyarok nyitottsága a hitelek iránt. Annak is megvan az oka, hogy ezek közül a személyi kölcsönök azok, amik esetében a tendencia a leginkább tartósnak tűnik. Az ilyen hitelek döntő sajátossága ugyanis, hogy nem kell hozzájuk fedezet, illetve a hitelcélt sem kell megnevezni. Éppen emiatt lehetetlen viszont pontosan megmondani, hogy milyen célokra mekkora összegeket és hány alkalommal igényelt a magyar lakosság.

A Cetelem Bank azonban korábban nyilatkozott a kérdésben a Pénzcentrumnak és elárulták, hogy a pénzintézetnél folytatnak erről belső méréseket. Mint ismertették, a a legdinamikusabb növekedést a hitelcélok között sorra az utazásra és nyaralásra fordított összegek teszik ki. 2019-re az ilyen célú kölcsönök már az összes igénylés több, mint 10 százalékát tették ki, nem ritkán ráadásul milliós nagyságrendű kölcsönöket folyósítanak az üdülésüket tervezőknek. Ugyanebben az évben pedig az MKB Bank is 10 százalék körüli arányról számolt be az utazásra felvett kölcsönöket tekintve az összes fedezetlen hitelt nézve. Az erre a célra felvett összeg az banknál 650 ezer forint volt - ez valamivel meghaladta az akkori átlagos hitelösszeget.

A pandémia után már kevesebben utaztak hitelből

2022-ben is megkerestük az ország nagyobb bankjait, hogy megkérdezzük, mekkora arányt tesz ki náluk a nyaralási céllal igényelt hitelek összege. Az UniCredit Bank akkor elárulta, hogy bár azon pénzintézetek táborát erősíti, ahol nem gyűjtik a hitelcélokat a személyi kölcsönöknél. Kutatások alapján viszont úgy látták, hogy jellemzően a lakásfelújítás, illetve az autóvásárlás váltak a fő hitelcélokká, mely területeken nem mértek drasztikus változást az elmúlt években. A Cofidis Hitelmonitorának eredményei is megerősítik, hogy a lakásfelújítás szerepe mennyire dominánssá vált. Az utóbbi reprezentatív felmérésben résztvevők közül az elmúlt egy évben személyi kölcsönt felvevők 21 százaléka költötte az összeget lakásfelújításra, korszerűsítésre. Az utazásra felvett hitelek aránya ezzel szemben nem volt már szignifikáns.

A K&H-tól is elenyésző arányban vesznek fel utazási célra hitelt, bár a nyári hónapokban emelkedhet kissé az ilyen irányú hitelcél. Tapasztalataik alapján viszont továbbra is csupán átlagosan a hitelkérelmek 1 százaléka utazási céllal felvett személyi hitel, a vírushelyzet magunk mögött hagyásával pedig az erre a célra igényelt kölcsönök esetében is tapasztalható volt a volumenben valamekkora növekedés.

Igen ám, de mint azt a cikkünk elején tárgyaltuk, az idei nyár már egészen máshogyan telhet. A személyi kölcsönök egyébként ezzel a növekedéssel talán az egyetlenek az általunk havi gyakorisággal vizsgált hiteltípus közül, amely lassan kikecmeregni látszik az infláció megfékezésére indított kamatemelések miatt kialakult válságból. Ennek hátterében pedig biztosan nem a lakásfelújítási és autóvásárlási célokra igényelt hitelek számának és összegének további növekedése áll. A jelen gazdasági helyzetben ugyanis egy friss felmérés szerint csupán a lakosság 8 százaléka gondolja azt, hogy ideális időszak következik ahhoz, hogy otthonának felújításába. Egy másik, a Magyar Suzuki által végzett kutatásban pedig a válaszadók 81 százaléka válaszolt úgy, hogy nem tervez autóvásárlást 2023-ban. 49,6 százalék nem váltaná le a kocsiját, míg a műszaki állapota nem indokolja, 39,9 pedig egyszerűen nem engedheti meg magának a jelenlegi helyzetben a járműve cseréjét.

Valami más pörgethette tehát a személyi kölcsönöket márciusban, ha pedig a nyár közeledtével a hiteltípus számai továbbra is egyre jobban lesznek, joggal feltételezhető, hogy a nyaralási célra igényelt kölcsönök is újra egy nagyobb szeletet hasítanak ki az össze szerződésből. Utóbbira persze mind mi, mind a hitelintézetek legelőbb a szezon végén kapnak majd választ. Annak viszont a Pénzcentrum most utánajárt, mekkora vállalás is egy hitelből finanszírozott nyaralás.

Ha tehetjük, nyaraljunk saját pénzről

Egy hosszabb-rövidebb üdülés persze mindenkire ráfér a nyáron, egy több százezres, de a jelenlegi árszínvonal mellett reálisan sok esetben milliós kölcsönnel azonban adott esetben évekre adósságba verhetjük magunkat.

Általánosságban elmondható, hogy a nyaralási célú hitelek nem tartoznak a hasznos kölcsönök közé. Egy korábbi cikkünkben már is tárgyaltuk, hogy mely hitelek tekinthetőek "hasznosnak", illetve "haszontalannak", a lényeg mindenesetre az, hogy az olyan hitelek nagyobb számban való igénylését érdemes kerülni, amik nem hagynak pénzt a zsebünkben. Tehát kevésbé jó ötlet olyan hiteleket igényelni, amik nem teremtenek akár vagyont, akár jövőbeni nagyobb vagyon megteremtésének potenciálját (az említett, pozitív hozadékok leginkább egy jelzáloghitelen, vagy egy diákhitelen szemléltethetőek).

Nem azt írjuk persze, hogy ha régi álmunk egy nyaralás, akkor feltétlenül ördög való dolog lenne kölcsönből megvalósítani azt. Általánosan kijelenthető viszont, hogy adósságot magunkra venni csak akkor érdemes, ha valaminek a finanszírozását saját tőkéből nem tudjuk vállalni, az ilyen, kisebb célokra igényelt hitelek esetében pedig ez hatványozottan igaz. Adott esetben pedig gyakran jobb megoldás kicsit szerényebb terveket szőni és egy kisebb nyaralást megvalósítani, az álomüdülést pedig jövőre halasztani, ahogy azt egyébként rengetegen teszik.

Manapság erre egy komplett család esetében egy nyaralás jó eséllyel már milliós tétel. Ez persze a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tűnik eget rengető nagyságú pénznek, viszont ha ilyen, relatíve szerény összegű kiadást kölcsönből kell finanszíroznunk, akkor jó eséllyel más, adott esetben váratlan kiadásokra sem vagyunk felkészülve. Ha pedig nincsenek megtakarításaink, akkor fennáll a veszélye annak is, hogy hosszú távon egy meggondolatlan kölcsönnel simán eladósíthatjuk magunkat.

Ha egész éves gyűjtögetéssel nem sikerül összekuporgatni a nyaralásra szánt pénzt, akkor jó eséllyel túl kevés a jövedelmünk ahhoz, hogy azt megengedhessük magunkat. Egy-két hét felhőtlen kikapcsolódás miatt pedig nem érdemes évekre adósságcsapdába vágnunk magunkat.

Ráfizetős lehet az egy-két hét gondtalan pihenés

A Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, pontosan mekkora költséget is vállalunk fel azzal, hogy 1 millió forintot igénylünk a bankunktól. Kalkulátorunkban a jelenleg legkedvezőbb feltételekkel elérhető kölcsönöket listáztuk, 2 éves futamidőre igényelve, 350 ezres nettó jövedelem mellett.

A legkedvezőbb ajánlatot az MBH-nál találtuk, ahol jelenleg 14,56 százalékos THM mellett havonta 48 179 forintot kell visszafizetnünk. A teljes visszafizetendő összeg a futamidő végén 1 156 296 forint. A kondíciók tehát még az utóbbi hónapokban elszálló kamatok mellett feltétlen rosszak.

Az OTP Bank ajánlatát nézve azért a hitel teljes költsége látványosan már magasabb. Az ott kínált 23,51 százalékos THM lényegesen magasabb költséggel járó hitelt indikál. A havi törlesztő tehát itt már 53 541 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 1 292 478.

Így is látszik persze, hogy alapvetően nem az ilyen hitelek kondícióival van baj, de egy nyaralás csak kevés esetben indokolja a - bármilyen - kölcsön felvételével járó költségek, illetve kockázatok vállalását. A legtöbb, de különösen a kisebb pénzű családnak jobb döntés lehet, ha inkább lakásfelújításukat, autóvásárlásukat, vagy hasonló, racionálisabb célokat finanszíroznak hasonló módon. A nyaralás előtt azonban érdemes meggondolni, valóban szükségünk van-e az általunk elképzelt legideálisabb álomüdülésre, vagy jól éreznénk magunkat egy olcsóbban megoldott üdülésen is. Ha hitelfelvételre adjuk a fejünket pedig mindig böngésszük át a nagy bankok aktuális ajánlatait, azok kondíciói ugyanis rendszeresen változnak.