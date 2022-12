Menekülnek a magyarok a bankokból: csúnyán ráfázhat, akinek most pénzre lenne szüksége

Tovább zuhan a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege, amely most már csaknem fél éve nem tud kitörni a negatív spirálból. Lehet-e valaha vége a kamatemelkedésnek, és mire figyeljen, aki most mégis kölcsönt venne fel? Megnéztük és kielemeztük a legfrissebb számokat.

Nem okozott nagy meglepetést, hogy a lakáshitelek mellett a személyi kölcsönök piaca is jelentős "mínuszt" könyvelhetett el októberben. Az ilyen típusú szerződésekből hatmilliárd forinttal kevesebbet kötöttek újonnan a magyarok, mint szeptemberben, így már öt hónapja tart a személyi kölcsönök új szerződéseinek értékbeli zuhanása. Bár a helyzet kritikus, a kamatcsökkentés szerencsére már látszik a horizonton, így hamarosan várható talán egy kis fellendülés - ám hogy maga a csökkenés mértéke mekkora lesz, azt egyelőre lehetetlen megjósolni. Megnéztük az MNB legfrissebb statisztikáit, most pedig elemzünk.

Óvatosabbak a magyarok

A szeptemberi 38 milliárdról 32 milliárdra esett vissza a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege októberre - ez derült ki a jegybank legfrissebb jelentéséből, melyet a múlt héten tettek közzé. Bár a helyzet sokkal rosszabb is lehetne, az semmiképp sem megnyugtató, hogy a zuhanás egyelőre megállíthatatlan: már öt hónapja, vagyis május óta egyszer sem mutatott növekedést ez az érték.

A fenti grafikonon is jól látszik, hogy nem csak az idén esett vissza a személyi kölcsönök jegyzése, de a tavalyi értékekhez képest is jelentősen el van ez maradva. 2021 októberében 40 milliárd forint volt az új szerződések összege, vagyis egy év alatt csaknem a negyedével zuhant vissza a jegyzés. Persze a covid okozta mikroválságban, 2020 októberében a mostaninál is lényegesen kevesebb, mindössze 25 milliárd volt a jegyzés, de lehet, hogy lassan attól is tartani kell, hogy az infláció okozta válsághelyzetben az emberek ismét nem vesznek majd fel sok hitelt, és ezt a negatív spirált is újra kell élni a bankszektorban.

Zuhan a hitelfelvételi kedv

Az is kevésbé meglepő, hogy nem kizárólag a személyi kölcsön, hanem a lakáshitelek és a babaváró összege is jelentősen kevesebb az új szerződéseknél, mint szeptemberben volt. Ennek bővebb okára mindjárt ki is fogunk térni, de annyit most meg lehet állapítani: jól látszik a recesszió hatása a hitelfelvételi kedve. Persze a lakáshitelek visszaesését lehet a Zöld Otthon Program kifutására fogni, a babavárónál azonban nehezebb dolgunk van, ha magyarázatot keresünk. A szakértők ugyanis azt várták, hogy a sokáig velünk lévő bizonytalanság az eddig a babavárót nem igénylőket ráveszi arra, hogy rohanjanak a bankba, persze azóta kiderült, hogy a kedvezményes hitel 2023-ban is velünk marad - igaz, még nem tudni, milyen formában.

Eszetlen átlagkamatok, hol van a vége ennek?

Most pedig itt az ideje rátérni a hitelválság igazi okára! Ha megnézzük a grafikont, akkor jól látjuk, hogy az általunk vizsgált hiteltípusok közül egyedül a felújításra és korszerűsítésre felvehető hitelek kamata csökkent - az is csak minimális mértékben - a többi kamattípus pedig folytatta az emelkedést. És itt érkeztünk el az okhoz: az inflációt és forintgyengülést folyamatos kamatemeléssel igyekezett letörni a jegybank, ennek azonban az volt az ára, hogy a hitelek kamatai egyszerűen elszálltak. Ez okozza azt, hogy a magyar családok most szinte úgy félnek a hitelfelvételtől, mint a tűztől: nem kétszer, de háromszor is meggondolják, hogy kell-e még egy adósság, amit ráadásul havi szinten kell visszatörleszteni? Belefér-e a költségvetésbe több tízezer forint hiteltörlesztés?

A 2023-ban hitelt felvenni tervezők számára azonban jó hír, hogy a szakértők most már hamarosan várnak egy visszarendeződést. Igaz, ha valóban akkora bajban van a magyar gazdaság, mint amit a jegybank elnöke vél, akkor sajnos talán mégsem számíthatunk jegybanki kamatcsökkentésre - és akkor egymás után dőlnek majd nem csak az éves, hanem a gazdaságtörténeti negatív rekordok is.

Nagyon durva ajánlatok a piacon

Most pedig lássuk, miért is félnek a magyarok a hitelfelvételtől? Ahogy szoktuk, most is összeszedtük a legjobb banki ajánlatokat, amihez a Pénzcentrum kalkulátorát hívtuk segítségül. Itt beállítottuk, hogy 3 millió forintot szeretnénk felvenni 5 évre (60 hónap), és van legalább 300 ezer forint jövedelmünk. Mint láthatjuk: az elszállt kamatok miatt egészen durva személyi kölcsön-ajánlatokat kaphatunk: egy ilyen példánál már nem találunk havi törlesztőt 65 ezer forint alatt (a két legjobb ajánlat is 69 ezret kínál havonta), és a teljes visszafizetendő összeg sem áll már meg másfélszeres visszafizetés alatt. Ebben a helyzetben nem csoda hát, hogy a családok nagyon átgondolják a hitelfelvételt: egyszerűen nem akarják kockáztatni azt, hogy a család jövedelme az infláció miatt még a hitelek törlesztésének is ki legyen téve.

A körültekintők, az óvatosak most a követendő példák a hitelfelvétel során. Ilyen nehéz gazdasági helyzetben nem is kétszer, de inkább háromszor át kell gondolni, hogy ha szükséges is hitelt felvennünk, akkor azt tényleg a számunkra legjobb megoldással, banki ajánlattal tegyük. Ebben azonban most is itt van segítségnek a Pénzcentrum kalkulátora, melyet egyszerűen szeméylre szabhatunk, és megnézhetjük, melyik bank ajánlja a legjobbat nekünk.