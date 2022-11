Egyre több magyar sétál bele ebbe a lakáshitelcsapdába: milliókat bukhat, aki erre nem figyel

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Miközben hétről hétre drágulnak a lakáshitelek, a bankok is mind inkább megválogatják, hogy kit, milyen összeghatárig hiteleznek. Emiatt egyre többen tapasztalják, hogy nem hitelképesek, vagy ha kapnak is kölcsönt, a szükségesnél kisebb összegre számíthatnak. Éppen ezért óriási kockázatot vállal az, aki úgy fizet foglalót egy ingatlanra, hogy előtte nem ellenőrizte, mennyi lakáshitelre számíthat, legrosszabb esetben ugyanis akár el is veszítheti az összeget - írja a Bankmonitor.

A lakáshitelek drasztikusan drágultak az elmúlt időszakban: míg egy évvel ezelőtt a legkedvezőbb végig fix lakáskölcsönök kamata kicsivel 5 százalék alatt volt, addig most a lakáshitel kalkulátor szerint 8 százalék alatti kamattal egyik banknál sem találkozhatunk. Ez egy 20 millió forintos, 20 éves futamidejű lakáshitelnél az egy évvel ezelőtti 127 700 forint helyett immár 172 750 forint havi törlesztőt eredményez, ami teljes visszafizetésben csaknem 10 millió forint plusz kiadás. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A magasabb törlesztőrészlet egyben azt is jelenti, hogy ugyanakkora hitelösszeg felvételéhez nagyobb összegű igazolt jövedelem szükséges. (Az úgynevezett jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) szabály szerint egy félmillió forint alatti nettó igazolt jövedelem legfeljebb 50 százaléka fordítható hiteltörlesztésre, míg félmillió forinttól 60 százaléknál ránt be az „adósságfék”.) A kamatemelkedésen túl csökkenti a felvehető hitel összegét az is, hogy a bankok mind magasabb becsült megélhetési költséggel számolnak a növekvő infláció miatt. Ennek mértéke pénzintézetenként nagyon eltérő. Van nagybank, ahol egyedülálló igénylőnél egységesen 120 ezer forinttal csökkentik a JTM kapcsán figyelembe vett nettó jövedelmet, míg a családoknál 180 ezer forinttal számolnak. Arra is van példa, hogy gyerekszámtól és családi állapottól függően változó összeggel kalkulálnak, de olyan bankról is tudnak a Bankmonitor szakértői, ahol az is számít, hogy az igénylő vidéki vagy budapesti lakcímmel rendelkezik-e. A fentiek miatt a lakáshitellel ingatlant vásárlóknak különösen óvatosan kell eljárniuk. Első körben mindenképpen célszerű a hitelképességüket ellenőriztetni, majd megkeresni a legkedvezőbb ajánlatot kínáló pénzintézetet. Az adásvételi szerződés aláírását megelőzően lefoglalózni egy ingatlant rendkívül kockázatos: amennyiben ezt követően derül ki, hogy a vevő nem hitelképes, vagy az, ám a reméltnél kisebb összeget kaphat csak, akkor ez akár meg is hiúsíthatja az adásvételt. Ebben az esetben a foglaló elvész, kivéve akkor, ha az adásvételi szerződésben erről másképpen rendelkeztek a felek. A kockázat leginkább egy előzetes hitelbírálattal csökkenthető, ebben az esetben ugyanis a vásárló úgy írhatja alá az adásvételi szerződést és fizetheti ki a foglalót, hogy már tudja, a bank hitelezi a jövedelmét, illetve tisztában van azzal, hogy maximálisan mekkora összegre számíthat. Néhány bank egy ideig ráadásul tartja az előzetes hitelbírálat során megadott hitelkamatot, ami védelmet nyújthat az ezen idő alatt bekövetkező hiteldrágulás ellen.

Címlapkép: Getty Images

