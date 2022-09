Sokak felelőtlenül veszik fel a Babaváró hitelt: ezekre a dolgokra érdemes figyelni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Babaváró hitel akár remek lehetőség is lehet azoknak a fiatal pároknak, hiszen ez a konstrukció akár a futamidő végéig is kamatmentes maradhat. Ráadásul a második és a harmadik gyerek érkezésekor elengedik a tartozás részét vagy egészét, így előfordulhat, hogy egy forintot se kell visszafizetni. Azonban vannak a hitelnek olyan feltételei, amik miatt sokan nem vágnak bele – számolt be a bankmonitor.hu.

A Babaváró hitel akár egy remek lehetőség is lehet a fiatal pároknak, akik gyereket szeretnének vállalni, hiszen ezzel a konstrukcióval akár a törlesztési időszak egésze alatt kamatmentes hitelünk lehet, vagy akár – három vagy több gyerek születése esetén – nem kell visszafizetnünk semmit se. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azonban sok olyan feltétele van a hitelnek, aminek meg kell felelni. Ezek közül szedtük össze a legfontosabbakat. Nem házasok A Babaváró hitelt a csokkal ellentétben csak házasok igényelhetik. Ennek oka, hogy enélkül a fiatalok nem mindig érzik szükségét annak, hogy kapcsolatukat hivatalossá tegyék. A Babaváró hitelt így egyedülálló szülő sem igényelheti, ahogyan a vállalt gyerekre igényelhető csokot sem. Túl fiatalok vagy túl idősek A hatályos jogszabály szerint a Babavárót csak azok a házasok igényelhetik, ahol a feleség az igénylés napján már elmúlt 18, de még nem töltötte be a 41-et. Azonban érdemes ennek jobban utánajárni, hiszen sok bankintézetnél nem 18 az alsó határ: vannak, ahol csak 21-23 éves kortól hiteleznek. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nincs elég igazolt jövedelem Érthető módon a bankok midegyike megszabja, hogy mekkora igazolt nettó jövedelem felett ad csak kölcsönt. Ez általában az aktuális nettó minimálbér összege, de valahol ez változik. A jó hír azonban az, hogy mivel a 25 év alattiak szja kedvezményre jogosultak a bankok is ezzel számolnak. Nem teljesítik a TB jogviszonyra vonatkozó elvárásokat A hitel esetén elvárás, hogy legalább a pár egyik tagjának 3 éves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszonya kell, hogy legyen, ami talán a legnehezebb teljesíthető feltétel. Könnyítés azonban, hogy ha 30 napot nem haladja meg a munkahelyek közti időszak, akkor nem számítanak a munkahelyváltások.

Címlapkép: Getty Images

