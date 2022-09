Ez most a rezsiemelés egyik legnagyobb dilemmája: családok tömegeinek jövője múlhat ezen

Új otthonunk megvásárlása meghatározó, olykor hosszú évtizedekre szóló döntés és elköteleződés, aminek minden egyes részletét alaposan át kell gondolnunk. Az egyik komoly dilemma az új vagy használt lakás kérdése. Cikkünkben számos tényezőt összegyűjtöttünk, hogy segítsünk a választásban.

Tengernyi előny és hátrány is felsorakoztatható, ha döntést kell hoznunk abban, hogy használt, vagy új ingatlant vásároljunk. Számításba kell vennünk a vételárat, a finanszírozási és támogatási lehetőségeket, a műszaki tartalmat, és ezeket össze kell vetnünk saját elvárásainkkal. És ez még nem minden. Napjainkban a fenntartási költségekről sem szabad megfeledkeznünk. A Bankmonitor elemzőinek segítségével megnéztük, mik szólnak egy használt lakás vagy ház, és egy új otthon megvásárlása mellett, illetve ellen.

Vételár és járulékos költségek

Akár otthonteremtés, akár befektetés a cél, a lakásvásárlási döntés egyik legmeghatározóbb tényezője az ár. A használt lakások ára a legtöbb esetben kedvezőbb, ugyanakkor nehéz egy olyan ajánlatot találni, ami tökéletesen fel van újítva, emellett elrendezésében, elhelyezkedésében is ideális számunkra. Pont úgy, mint egy használt jármű vásárlása esetében, a használt lakások piacán is könnyen érhetnek kellemetlen meglepetések.

Egy használt ingatlannál a vételáron felül gyakran nélkülözhetetlen némi “ráncfelvarrás”, hogy az otthon elnyerje azt az állapotot, amire vágyunk, ami leginkább szolgálja a család kényelmét.

Ha pedig felújítás, energetikai korszerűsítés, bővítés is szükséges, a költségek nehezen tervezhetők előre, jó ha tartalékkal is rendelkezünk. Nem beszélve arról, hogy a lakásárak mellett a felújítási költségek és a munkadíjak is az egekbe szöktek. Mindemellett a szakemberek elérhetősége is jelentősen korlátozott, sok esetben pedig azzal is számolnunk kell, hogy nem minden átalakítás kivitelezhető.

Ezzel szemben egy új építésű lakásnál vagy háznál minden korszerű, műszaki, energetikai szempontok szerint is a mai kornak megfelelő, a munkák garanciálisak és a kivitelező gárda is adott. A fenntartási költségek tehát szinte biztosan kedvezőbbek, mint egy használt ingatlan vásárlása esetén.

A legtöbb új lakás vagy ház már a tervezőasztalról, vagy az építkezés ideje alatt elkel, így a leendő lakók saját ízlésüknek, igényeiknek megfelelően alakíthatják a belső elrendezést, a műszaki tartalom egyes elemeit, de kiválaszthatják a burkolatokat, szanitereket, még a falak színeit is. Így olyan ingatlant vásárolhatnak, amely bizonyos mértékben kívül és belül is személyre szabott.

Mindemellett egy kulcsrakész otthonnál is számíthatunk a vételáron felüli kiadásokra. Ilyen lehet, ha kertet kell kialakítanunk, kerítést, kaput kell építeni, de sok esetben például a beépített bútorok, konyhabútor, redőnyök sem képezik a vállalási ár részét. Az építőanyagok és a szakemberek munkadíjának drasztikus emelkedése miatt jelentős plusz költségre számíthatunk, ezeket szintén nehéz előre jól megsaccolni.

Ha tehát valahogy össze szeretnénk hasonlítani, hogy mennyi lenne a vételár a használt, illetve az új ingatlan esetében, a következőket mindenképpen vegyük számításba:

Megfelel-e az adott épület kívül és belül is teljes mértékben az igényeinknek, vagy szükség lenne felújításra, korszerűsítésre, bővítésre, kertrendezésre, garázs, tároló stb. építésére?

Milyen fenntartási költséggel érdemes számolni a jövőben?

Milyen finanszírozási, esetleg támogatási lehetőségek jöhetnek szóba? Adottak-e ezekhez a szükséges feltételek?

Lehet-e alkudni az árból?

A vételár meghatározásán túl pedig az is döntő lehet, hogy milyen sürgős a birtokbavétel, mennyi adminisztrációt, utánajárást tudunk bevállalni. Ha sürget az idő, a használt lakásba való költözés a finanszírozási formától és az eladók helyzetétől is függően akár 1 hónap alatt kivitelezhető, de legszerencsésebb esetben akár azonnali is lehet. Egy új ingatlanra ugyanakkor jellemzően hónapokat, de nem ritka, hogy 1, másfél évet is várni kell.

Ingatlanhitel tudnivalók új, illetve használt lakásra

Mindkét ingatlancél esetén számos piaci lakáshitel konstrukció áll rendelkezésre, ráadásul napjainkban több államilag támogatott otthonteremtési lehetőség és kedvezményes hitel is elérhető.

Piaci lakáshitelt igényelhetünk:

használt lakás vásárlásra,

új otthon vásárlására,

felújításra, korszerűsítésre, bővítésre,

illetve a témához nem szorosan kapcsolódik, de építkezésre és lakáscélú jelzáloghitel kiváltására is.

A Pénzcentrum lakáshitel összehasonlító kalkulátorával megismerheted a legjobb banki ajánlatokat és megnézheted, hogy mennyi jelzáloghitelre lehetsz jogosult, milyen feltételekkel.

Vagyis új-, és használt lakás vásárlására egyaránt igényelhető lakáshitel. A kamatok, banki költségek termén sem lesz érdemi a különbség a két megoldás esetében. A folyamat szempontjából szintén nincsen drasztikus eltérés. A pénzintézetek többsége a kölcsönösszeget csak utolsó vételárrészletként fizeti ki az eladó részére, elvárás a rendezett tulajdoni viszony, illetve az ingatlannak rendelkeznie kell használatbavételi engedéllyel, vagy azzal egyenértékű dokumentummal. Sőt társasház esetén a legtöbb pénzintézet csak akkor fizet, ha már az albetétesítés is megtörtént, vagyis a megvásárolni kívánt lakás, önálló lakóegység külön tulajdoni lapra került a földhivatalnál.

Ezek az elvárások jellemzően egy használt lakás esetében nem okoznak gondot, azonban egy új építésű lakásnál, háznál már érhetnek meglepetések.

Mikor kéri az eladó a vételárat?

Használt lakás esetén ez nem annyira lényeges szempont: jellemzően az adásvételi szerződés megkötését követően, vagy azzal egy időben szükséges megfizetni az első részletet, mely jellemzően a foglalót is tartalmazza. A bank pozitív bírálatát követően szokták rendezni a második részletet, majd a végén a hitelszerződés aláírása és az abban foglalt feltételek teljesítése esetén a bank elutalja a még hátralévő összeget. Az egész folyamat ideális esetben két hónap alatt lezajlik.

Érdemes az adásvételi szerződés aláírását megelőzően felmérni a lehetőségeket. Egy szűkös fizetési határidő komoly problémát okozhat egy használt lakásvásárlás esetén is, szélsőséges esetben az egész szerződés meghiúsulhat és a foglakót is elbukhatja a vevő.

Új lakásnál sokszor az építkezés során fizetni kell vételárrészleteket

Új építésű lakás esetén pedig sokszor még csak a tervezőasztalon létező lakásokat értékesítik. Ebben az esetben gyakran a kivitelező, eladó a vételár jelentős részét kéri előre, illetve a munkálatok előrehaladtával.

Jellemzően az adásvételi szerződés aláírásakor, illetve a szerkezetkész állapot elérésekor, esetleg a műszaki átadással egy időben meg kell fizetni a vételár egy meghatározott részét. Sok esetben ezen előre elkért részletek összértéke eléri a teljes vételár harmadát, felét. Ha ezt nem tudjuk előteremteni, akkor az eladó nem áll szóba velünk. Ez érthető is, hiszen az ő kiadásait legalább részben fedezni kellene a vevő által megfizetett összegeknek.

Van azonban egy komoly bökkenő, a bankok jellemzően a lakáshitel összegét csak az építkezés lezárultával hajlandók elutalni, vagyis kellően magas önerő nélkül szinte esélyünk sincs megvásárolni a kiszemelt új ingatlant. Természetesen szóba jöhetnek még a különböző lakástámogatások, azonban a Bankmonitor szakértőinek csalódást kell okoznia: a legtöbb állami támogatást a bank a piaci lakáshitellel egy időben, vagyis az ingatlan elkészültét követően hajlandó csak elutalni. De mik is ezek az otthonteremtési támogatások?

Támogatási lehetőségek

Új, vagy használt ingatlan megvásárlására, építkezésre, telekvásárlásra 2022-ben az alábbi támogatási formák érhetők el:

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény, más néven CSOK, amellyel új ingatlan vásárlása, építése, használt ingatlan vásárlása vagy bővítése kivitelezhető.

Falusi CSOK támogatás, amelyet használt ingatlan megvásárlására és egyidejű felújítására használhatunk fel.

A CSOK és Falusi CSOK támogatás mellé igényelhető kamattámogatott hitel (CSOK hitel), amellyel a támogatási összegen felül rendkívül kedvezményes kamatozású kölcsön igényelhető.

A további CSOK-hoz tartozó kedvezmények: 5%-os áfa, amely visszatérítésre kerül, illetve a vagyonátruházási illeték elengedése, amely mind az új, mind a használt lakás vagy ház megvásárlásakor biztosított

A Babaváró hitel néven elhíresült kamatmentes kölcsön legfeljebb 10 millió forint szabadon felhasználható lehetőség, amely számos lakáscél megvalósításában segítségünkre lehet.

Sok családnak épp a lakáshitelhez szükséges önerő előteremtése jelenti a legnagyobb nehézséget, ezért remek hír lehet, hogy a támogatások és kedvezményes hitelek zöme az önrész kiegészítésére, vagy kiváltására is felhasználható.

Ráadásul a Babaváró hitel egy olyan támogatási forma, melyet a lakásvásárlást megelőzően is megigényelhetünk, vagyis ez a konstrukció ideális lehet egy új lakás vásárlásánál az építés alatt megfizetendő önrész rendezésére is. Erre sajnos a többi támogatási forma nem használható fel, ugyanis azokat mind a folyamat legvégén utalja el a bank.

Lényegesen nagyobb összegű támogatás érhető el új lakásra

A támogatások felhasználhatósága mellett természetesen a másik nagyon fontos szempont a kapott összeg nagysága. Egy új lakás megvásárlásához jóval nagyobb összeget kaphatunk az államtól, mint ha használt ingatlant vásárolnánk. Ez különösen akkor igaz, ha három gyermek után használnánk ki a kedvezményeket.

Használt ingatlan vásárlása esetén:

Igényelhetnénk 2,2 millió forint CSOK támogatást,

elérhetővé válna 10 millió forint Babaváró hitel,

megkaphatnánk 15 millió forint kedvezményes kamatozású támogatott hitelt,

illetve a vagyonátruházási illeték is elengedésre kerülne, amely a vételár 4 százalékát teszi ki.

Új lakás vásárlása esetén:

Igényelhetnénk 10 millió forint CSOK támogatást,

elérhetővé válna 10 millió forint Babaváró hitel,

megkaphatnánk 15 millió forint kedvezményes kamatozású támogatott hitelt,

ráadásul a vételár 5 százalékos áfáját is visszaigényelhetnénk, melyet a vételár részeként az eladónak utalja el az állam.

Illetve a vagyonátruházási illeték is elengedésre kerülne, amely a vételár 4 százalékát teszi ki.

Már ebből is látszik, hogy egy új építésű lakásnál jóval nagyobb összegű kedvezmény érhető el. De ez egyáltalán nem garancia arra, hogy anyagilag tényleg jobban járunk egy új ingatlannal, hiszen a vételárkülönbözet akár fel is emésztheti a plusz támogatást.