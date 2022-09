Mi történik a hitelpiacon? Elfordultak a magyarok a bankoktól, súlyos bajban van a lakáshitelezés

Harmadával esett vissza az új lakáshitelek összege júliusban, ami negatív rekord. Mi történik a hitelpiacon? Milyen hatásokra lehet még számítani? Mi lesz a kamatstopos ügyfelekkel, és mik most a legjobb lakáshitel-ajánlatok a piacon? Megnéztük az MNB friss adatait, és megmutatjuk az ajánlatokat is.

Elképesztő mértékben bezuhant a lakáshitelek új szerződéseinek összege júliusban, mind az előző hónaphoz, mind pedig az egy évvel korábbi állapothoz képest - ez derül ki az MNB szerdán publikált adataiból. A 91 milliárdos összeg 14 hónapos negatív rekord, utoljára 2021 márciusában volt megközelítőleg ilyen alacsony az új szerződések összege. Persze nem nagyon lehet ezen csodálkozni, ha figyelembe vesszük az alapkamat növekedését, illetve azt is, hogy a hitelek költségei eszement módon megdrágultak az utóbbi hónapokban. Benéztünk a friss adatok mögé, és megmutatjuk a bankok most elérhető legjobb lakáshitel-ajánlatait is.

A használt lakások kereslete visszaesett, az újaké stagnál

2021 júliusában elképesztően magas, 91 milliárd forintos összegű új lakáshitel-szerződést jegyeztek a magyarok használt lakás vásárlására. Mint most kiderült, ez annak volt köszönhető, hogy a hitelpiac nagyjából rendbe jött a koronavírus utáni gazdasági krízisből, és amely lakásvásárlásokat akkor nem sikerült összehozni, azt ebben az időpontban "pótolták" a hitelfelvevők - különösen akkor lehet ez igaz, ha megnézzük az idén júliusi új hitelek összegét erre a célra, mert idén júliusban az érték visszaugrott 58 milliárdra.

Amint a grafikonon is látszik, kissé más a helyzet az új lakások esetében: itt az új hitelek összegének száma majdnem megegyezik az elmúlt évek júliusi összegeivel, vagyis egybevág azzal az ingatlanpiaci trenddel, hogy a használt lakásokra még mindig sokkal szívesebben veszünk fel hitelt. Valamivel érdekesebb azonban, hogy felújításra-korszerűsítésre felvehető hitelekért sem rohanták meg a magyarok a bankokat júliusban még úgy sem, hogy sokáig nem volt biztos, megmaradnak-e az államilag támogatott kedvezményes hitelek, például a Zöld Otthon Program. Természetesen júliusban szezonális trendről is lehet beszélni a lakáshitelek felvétele esetén, nyáron ezekből a hitelekből mindig sokkal kevesebbet jegyeznek újonnan. Építésre és bővítésre, valamint egyéb célra is kevesebb lakáshitelt vettek fel a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban.

Súlyos visszaesés a lakáshitelezésben

Ha megnézzük a személyi kölcsön, a babaváró, valamint a lakáscélú hitelek új szerződéseinek összegét, akkor világosan látszik, hogy mind a három hiteltípus új szerződéses összege komoly visszaesést mutatott júniushoz képest. A legszembetűnőbb a lakáshitel, amely a júniusi 128 milliárdról zuhant 91-re, vagyis egyharmadával csökkent az új szerződések összege. Ez nem csak 2022-ben, de 2019 óta is példátlanul komoly zuhanásnak számít, még a koronavírus idején észlelt gazdasági mikroválság idején sem esett ekkorát a lakáshitelek jegyzése a megelőző hónaphoz képest.

Erre természetesen magyarázat lehet, hogy a hitelköltség mutatója április óta az egekbe rakétázott, az MNB adatai szerint júliusban már nyolc százalékot tett ki, ami éppen egy százalékos növekedést jelent júniushoz képest. A forint gyengélkedése miatt a jegybanknak ortodox kamatemelési politikát kell folytatnia, ami ugyan a magyar pénz értékét - amennyire lehet - megtartja, de a folyamatos kamatemelések azt is jelentik, hogy a hitelpiac egyre szűkül, a háztartások pedig kétszer is meg fogják gondolni, hogy mostanában van-e a megfelelő pillanat lakáscélú, vagy akár bármilyen hitelt felvenni.

A kamatemelések miatt az elmúlt egy évben a jelzáloghiteleknél használatos BUBOR-értékek is elképesztő mértékben megnőttek, és ez is visszatarthatja a háztartásokat az új hitelek felvételétől. Míg tavaly augusztusban a BUBOR-értékek az 1,6-1,8% körüli skálán mozogtak, mostanra

a 3 havi BUBOR 1,61%-ról 12,36%-ra ,

, a 6 havi BUBOR 1,66%-ról 13,13%-ra ,

, a 12 havi BUBOR pedig 1,86%-ról 13,68%-ra emelkedett.

További visszatartó erő lehet, hogy sokan vannak benne a kamatstop miatt létrejött védőhálóban, amely ha ebben a percben megszűnne, akkor a hitellel rendelkezőknek 40%-al emelkedne meg a törlesztőrészlete - akit pedig ezen felül még a rezsiemelés is érinteni fog, szinte megoldhatatlan anyagi helyzettel találná magát szembe egy ilyen emelés után.

Tízezres különbségek a törlesztőkben, milliós a végleges összegben

Végezetül nézzük meg a 10 legnagyobb magyar bank legjobb lakáshitel-ajánlatait! Mint az alsó táblázatban látszik, egyáltalán nem mindegy, hogy melyik bankot választjuk, ha a nehézségek ellenére most döntünk úgy, hogy lakáshitelt szeretnénk felvenni. A kamatok, a THM és a törlesztőrészletek között azonban jelentős különbségek vannak: míg az egyik banknál például egy 10 milliós lakáshitelre 19 milliót kell teljesen visszafizetnünk, addig egy másiknál olyan is előfordul, hogy ez az összeg a 22 milliót is túlszárnyalja - annak ellenére, hogy minden, általunk most bemutatott ajánlat fix kamatozású.

Válság idején, nehéz gazdasági helyzetben pedig egyáltalán nem mindegy, milyen pénzügyi megoldást választunk, ha éppen most szeretnénk belefogni lakásvásárlásba, felújításba vagy építkezésbe. Egy hibásan megválasztott törlesztőrészlet komoly megterhelést jelenthet a családi kasszának, és éppen most, mikor talán a rezsiemelés réme is Damoklész kardjaként lebeg felettünk.

A Pénzcentrum kalkulátorával viszont megnézheted, melyik számodra és családodnak is a legjobb ajánlat, ami leginkább megfelel mind az igényeidnek, mind a családi költségvetésnek. Kattints ide, hogy megnézd az ajánlatokat a kalkuláció után, így biztos lehetsz benne, hogy jól döntesz!