Honnan van pénze a magyaroknak felújításra ilyen árak mellett? Mutatjuk!

Úgy tűnik, nem olyan népszerű a támogatott felújítási hitel, mint a bankok számítottak rá. Más forrásokból teremtik elő a felújításhoz szükséges összegeket a magyar háztartások. Ahhoz képest, hogy száguld a lakáspiac, és tombol a felújítási láz az országban, nem meggyőző a sikere a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsönnek, amelyet fél éve az állami támogatás megelőlegezésére vezetett be a kormány.

A Portfolio becslései szerint fennállása első fél évében mintegy 30 milliárd forintnyi ilyen hitelt vettek fel a háztartások, pedig tavasszal évi 100-200 milliárdos kihelyezésre számítottak a bankszektorban. A felújítási költségek emelkedése, az alternatív hiteltermékek vonzereje és a kölcsön ügyféloldali megismerésének időigénye mellett a hiteltermék szabályaiba beépített korlátok is ludasak lehetnek ebben. Az egyik hazai nagybank egyenesen a kormány által meghatározott paraméterek módosítását javasolja.

Mit mutat a statisztika?

Február 1-jével vezette be a kormány a kamatozású kamattámogatott otthonfelújítási kölcsönt abból a célból, hogy a lakásfelújítást, illetve az erre utólag felvehető, legfeljebb 3 milliós állami otthonfelújítási támogatást ebből előfinanszírozhassák a gyermekkel rendelkezők. A hitel fix 3%-os kamattal, legfeljebb 6 millió forint összegig, maximum 10 évre vehető fel, és az időközben megérkező otthonfelújítási támogatás a tartozás összegét csökkenti. Április óta nem elvárás, hogy a hitelfelvétel után egy éven belül bemutassák a felújítási számlákat a banknak, számos jogszabályi korlát azonban fennmaradt, de erre még visszatérünk.

Február 1-je és június 30-a között 47 milliárd forint összegben kötöttek felújításra vagy korszerűsítésre felhasznált lakáscélú hitelt a háztartások, ami a lakáscélú hiteleken belül 8,8%-os arányt jelent.

Ez egyértelműen magasabb az egy évvel korábbinál (igaz, a tavaly tavaszi havi adatok hiányosak), illetve a két évvel korábbi 3,5%-os részaránynál, ugyanakkor teljes kiszorítási hatása biztosan nem volt e hitelek piacán az otthonfelújítási hitelnek. Amennyiben a kamattámogatott otthonfelújítási hitelek arányát 5% környékére tesszük a lakáscélú hiteleken belül, akkor valamivel 30 milliárd forintnyi szerződéskötés felett járhat a hiteltermék.

Az MNB az áprilisban lefolytatott Banki Piactudás Felmérés keretében felmérte a bankok várakozásait a kamattámogatott otthonfelújítási hitelpiac várható nagyságára vonatkozóan. A bankok akkori válaszai alapján 100-200 milliárd forintos támogatott felújítási hitel kihelyezésére számíthatunk az idei évben. A kihelyezések egy része egyéb hiteltermékeket helyettesít, és a felépülő állományt az otthonfelújítási támogatás betörlesztése is mérsékli. Akárhogy is lesz, egyelőre az általunk 30 milliárd forint körülire becsült első 6 havi kihelyezés időarányosan elmarad attól, amire a bankok előzetesen számítottak. A felújítási költségek emelkedése, az alternatív hiteltermékek vonzereje és a kölcsön ügyféloldali megismerésének időigénye mellett a hiteltermék szabályaiba épített korlátok is ludasak lehetnek ebben.

Erre a célra igénylik a legtöbben



Az MKB Banknál a legnépszerűbb kölcsön célok a belső tér felújításával összefüggő munkálatok, mint például festés, burkolat csere, belső nyílászárók cseréje, felújítása. Az eddigi igénylések során az UniCredit ügyfelei körében is inkább a belső tér felújítása, a konyha korszerűsítése, a nyílászárók cseréje és a napkollektor/napelem szerelése bizonyultak a legnépszerűbb felújítási céloknak. A K&H ügyfelei körében a legjellemzőbb munkálatok közé tartozik a kerítés, garázs, tároló építése is, de a tetőszerkezet vagy a belső terek felújítása ugyancsak népszerű.

A Gránit Banknál nagyon népszerű a napelemes beruházás, de a tetőcserék és a külső nyílászáró cserék is gyakoriak. Az Ersténél a szórás igen nagy, a hiteligénylők már szinte minden, a jogszabályban szereplő felújítási illetve korszerűsítési munkát megjelöltek. A leggyakoribb, legkedveltebb hitelcél ugyanakkor a belső burkolat felújítása mellett a nyílászáró cseréje, az épület utólagos szigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése.

Az OTP Bank ügyfelei legnagyobb arányban energetikai felújításra költöttek (tető felújítás/szigetelés, épületszigetelés, napkollektor, fűtési rendszer, nyílászárók, klíma), ezen kívül a főbb kiadási tételek között szerepelt a belső tér felújítása, a térburkolat készítése valamint a beépíthető bútorok és konyhai gépek is.

Gyakran előforduló problémák, javaslatok

Az otthonfelújítási hitel igénylése során elvégzett banki hitelbírálat éppen olyan, mint egy „normál” lakáshitel esetében. Vagyis a bank főként a jövedelmet és az ingatlanfedezet értékét vizsgálja, valamint nem lehet az igénylőnek más, meglévő hitelével kapcsolatban elmaradása. A lakáshitelek esetében általában a megfelelő nagyságú, igazolt jövedelem megléte szokott problémát jelenteni, illetve az, ha van már az igénylőnek jelzáloghitele, emiatt pedig a fedezetként bevont ingatlan nem bír el több hitelt.

Gyakori, hogy ha valaki kimaxolta fedezet oldalon a lakáshitelét, az ezért már nem tud felújítási hitelt felvenni.

A bankok számos problémával találkoznak. Gyakran nem egyezik a lakcímkártyán szereplő cím az ingatlannyilvántartásban szereplővel, valamint az érdeklődők sokszor nem rendelkeznek 1 éves állandó lakcímmel az adott ingatlanban, de harmadik országbeli állampolgár házastárs esetén sem feltétlenül ismerik az igénylők, hogy jogosultak lehetnek-e a támogatásra, és ha igen, akkor milyen dokumentum bemutatása mellett – mondták el megkeresésünkre a K&H-nál.

Alternatív megoldások: személyi kölcsön, felújítási célú jelzáloghitel

Bár a felújítások költségeivel, anyaghiányával és nehéz tervezhetőségével összefüggő problémákat nem oldják meg, más lehetőségei is vannak a családoknak pénzhez jutni. Nem a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön az egyetlen járható út a lakásfelújítások finanszírozására és/vagy az otthonfelújítási támogatás előfinanszírozására. Sokan a jogszabályi korlátok (pl. gyermek megléte, egyéves bentlakási kötelezettség) vagy adminisztrációs terhek, pénzügyi akadályok (pl. ingatlan terhelhetősége) elkerülése érdekében inkább személyi kölcsönhöz, vagy akár egy másik felújítási célú jelzáloghitelhez nyúlnak.

Az MKB Bank például közölte: a bank jelentős számú ügyfele egyéb hiteltípussal valósítja meg a felújítási terveit azóta is, hogy március 29-étől elérhető náluk a kamattámogatott verzió. Egyes bankok nem is kínálják a kamattámogatott terméket: a CIB Bank egy 3,16%-os THM-mel hirdetett 5 éves, illetve egy 4,13%-os THM-mel hirdetett 10 éves kamatperiódusú ingatlanfedezetes felújítási kölcsönnel csábítja a felújítani vágyókat, a Sberbank ingatlanfedezetet nem igénylő, felújítási célú személyi kölcsöne pedig 7,55%-os THM-től érhető el.

A személyi kölcsön és a szabad felhasználású jelzáloghitelek lehetnek tehát alternatívák akkor, ha valamelyik személyi feltételt nem teljesíti valaki, esetleg nagyobb hitelösszegre van szüksége (ez a szabad felhasználású jelzáloghitelekre igaz inkább). 10 millió Ft jelzálogitelt, 20 éves futamidővel, 5 éves kamatperiódussal, 400 ezer forint jövedelem igazolásával már 3,19%-os kamattal meg lehet ugyanis kapni. Egy 6 millió forintos, 7 éves futamidejű személyi kölcsön, 400 ezer Ft jövedelemmel jelenleg 6,49%-os kamattól kapható meg, ám itt nincs szükség ingatlanfedezetre, ha esetleg ez lenne a probléma - hívta fel a figyelmet Fülöp Norbert.