Feszül a helyzet a Balatonnál: nekiestek az illegális stégeknek, de most megállt a bontás

Balatonszárszón a napokban féltucatnyi szabálytalanul létesített stéget bontott, illetve bont el a vízügy. Az önkormányzat a fém és fahulladék elszállíttatásában segíti ezt a munkát, valamint felszabadít a lezárások elől mindegy százméternyi partszakaszt három ingatlan előtt, és harcol egy csónakkikötő létesítésének lehetőségéér. A bontási munkálatokat azonban május 20-án, kedd délután váratlanul leállították. A döntés okairól a település vezetését nem értesítették, a polgármester sem kapott magyarázatot.

Megkezdődött, majd egyelőre rejtélyes módon félbeszakadt az illegálisan telepített stégek bontása Balatonszárszón. A vízügy az elmúlt napokban féltucatnyi szabálytalan bejárót távolított el a közterületi partszakaszokról, miközben az önkormányzat bejelentette: felszabadítanak egy mintegy 100 méteres partszakaszt is, amelyet eddig magáncélra elkerítettek. A bontásokat azonban kedd délután váratlanul leállították – erről sem az önkormányzatot, sem a polgármestert nem tájékoztatták - írta a Hírbalaton.

A vízügyi beavatkozás elsődleges célja az volt, hogy a közterületről elérhető partszakaszok újra szabadon bejárhatók legyenek, a stégeket ugyanis többnyire engedély és díjfizetés nélkül építették. A bontási munkálatok ideje alatt az önkormányzat a hulladék elszállításában működött közre, és elkezdte azokat a zöldsávokat, láncokat és kapukat is eltávolíttatni, amelyek lezárták a parti sétányként kijelölt terület egy részét – közölte a lappal Fekete János polgármester.

„Az önkormányzatnak kötelessége biztosítani a parti sétányok bejárhatóságát, hiszen ezek közterületek, és mi vagyunk a kezelőjük” – nyilatkozta Fekete. A mostani intézkedések nyomán a Vízpart utcától Balatonszemes irányába eső, korábban elzárt szakasz nyílhat meg újra a nyilvánosság számára.

Magánterületi stégek még hátravannak

A jelenlegi bontások csak a közterületről megközelíthető stégekre vonatkoznak, de a tóparti magántelkeken álló illegális bejárók is napirendre kerülnek a közeljövőben. A polgármester szerint ezek tulajdonosai „elszemtelenedtek”, gyakran hónapokon át tárolják stégjeiket közterületen, engedély és bérleti díj nélkül, gyakorlatilag elzárva a sétány egy részét.

A polgármester arra is kitért, hogy a parti nádas védelme érdekében nemcsak az illegális bejárókat, hanem a szabálytalanul nádasokba rejtett csónakokat is el kellene tüntetni. Ezekre egy csónakkikötő létesítésének lehetősége jelentene megoldást. A nádas rongálása mellett gondot okoznak a csónakok kikötéséhez leszúrt, megdőlő, víz alá kerülő, így veszélyforrássá váló karók is – tette hozzá. A partszakasz rendbetételével párhuzamosan Balatonszárszó egy új csónakkikötő létrehozásáért is lobbizik.

Váratlan leállás

A bontásokkal kapcsolatos munkálatokat május 20-án délután hirtelen leállították. A döntés okairól az önkormányzat nem kapott tájékoztatást, a polgármester sem tudja, mi áll a háttérben. A település várja az Országos Vízügyi Főigazgatóság válaszát.

A közeljövőben az önkormányzat felveszi a kapcsolatot a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesülettel is, hogy ők is segítsenek a vízparti szabályok betartatásában – ahogy azt több más balatoni település már megvalósította.