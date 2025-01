Videón: ilyen lett a 17 milliárdból épült belgyógyászati tömb Székesfehérváron

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Nézz be a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új belgyógyászati tömbjébe! Most videón is megnézheted a több mint 6 ezer négyzetméteres épület tágas és modern tereit!

Befejeződött a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új belgyógyászati tömbjének építése, amelyet a Fejér-B.Á.L. Zrt. és az Épkar Zrt. konzorciuma épített - írta meg a Magyar Építők. A több mint 6100 négyzetméteres épület heteken belül megnyitja kapuit a betegek és a kórházi dolgozók előtt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ahogy írták, az építkezés során minden részlet a helyére került: a burkolatok, az IT-kommunikációs rendszerek és az összekötő folyosó rekonstrukciója is elkészült. A környezeti fejlesztések részeként díszvilágítást kapott a díszpark, valamint járdák és rámpák épültek az épület körül. Az utolsó simításokat az aszfaltozás jelentette. A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új tömbjében három osztály: a pulmonológiai, az onkológiai és az infektológiai osztály, valamint az azokhoz kapcsolódó ambulanciák kapnak majd helyet, amelynek eredményeként 112 ágyon zajlik majd az osztályokon az ellátás. A közel 6000 négyzetméter alapterületű, háromszintes épületben 1-2 ágyas, akadálymentesített kórtermeket alakítottak ki, amelyek önálló vizesblokkal is rendelkeznek. Az épület kórházon belüli elhelyezkedése és a függőfolyosó lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatot a többi betegellátó egységgel. Az új székesfehérvári kórházi tömb közel 17 milliárd forintból épült.

