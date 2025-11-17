2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Erőre kapott a magyar fizetőeszköz: a forint ma jobbat ment, mint sokan várták

Pénzcentrum/MTI
2025. november 17. 19:12

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra csökkent 18 órakor, napközben 383,64 forint és 384,64 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése a reggeli 416,85 forintról 416,28 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 331,25 forintról 331,16 forintra mérséklődött.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1601 dollárról 1,1597 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:12
18:57
18:44
18:26
18:17
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. november 17. 17:44
Puskás-Dallos Bogi: Ez a leglazább formátum, amiben valaha dolgoztam - Media1-interjú a REnoválók kulisszatitkairól  
Portfolio Checklist
2025. november 17. 17:01
Terézvárosi Airbnb-tiltás: indul az országos lavina?  
MEDIA1  |  2025. november 17. 14:47
Puskás-Dallos Bogi: Ez a leglazább formátum, amiben valaha dolgoztam - interjú a REnoválók kulisszatitkairól
Puskás-Dallos Bogi a Media1-nek adott podcast interjúban elárulta, miért a most induló REnoválók for...
MNB Intézet  |  2025. november 17. 12:49
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az ere...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 16. 11:59
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az...
Holdblog  |  2025. november 15. 05:16
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Fride...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
2025. november 17.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 17. hétfő
Hortenzia, Gergő
47. hét
November 17.
Nemzetközi diáknap
November 17.
Budapest napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
2
3 napja
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
3
6 napja
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
1 napja
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
5
6 napja
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 18:57
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 17:59
Kvíz: Hallottál már ezekről a sorozatgyilkosokról? Kevesen tudják, de magyarok is vannak köztük
Agrárszektor  |  2025. november 17. 18:31
Ijesztő kutatás látott napvilágot: terjed a rák a mezőgazdasági területeken?