A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesített a pénteki záráshoz képest.
Erőre kapott a magyar fizetőeszköz: a forint ma jobbat ment, mint sokan várták
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra csökkent 18 órakor, napközben 383,64 forint és 384,64 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 416,85 forintról 416,28 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 331,25 forintról 331,16 forintra mérséklődött.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1601 dollárról 1,1597 dollárra változott.
A kormányfő beszélt az alanyi áfamentességről, és arról, mi másban állapodtak még meg az iparkamarával.
Az M7-esen állítottak meg egy magyar furgont, amely a papírok alapján mosószert szállított Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel.
Hamarosan élesedik a brüsszeli vasszigor: több ezer hazai munkahely tűnhet el végleg, ha ezt meglépik
Újabb szigorítás készül Brüsszelben, amely alapjaiban alakíthatja át a dohánypiacot.
Súlyos összeggel támogatja a magyar állam a gödi Samsung fejlesztését: mi készül a Pest megyei akkugyárban?
A Samsung SDI 955 milliárd forintos magyarországi akkumulátorgyártó kapacitásbővítéséhez 133 milliárd forint állami támogatást kap.
A KSH szegénységi statisztikáinak felülvizsgálata jelentősen átrajzolta a magyarországi szegénységről alkotott képet.
Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lesz brutálisan drága a nap végére Magyarországon az áram: ezt bizony egyetlen család sem teszi csak úgy zsebre
Továbbra is a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb a villanyszámlát az EU-ban, ez viszont évente 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent az államnak.
A heti forgalom 118,48 milliárd forint volt az előző heti 93,49 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek.
Ezek voltak a legolvasottabb, legérdekesebb cikkek a Pénzcentrumon az év 46. hetében.
Az Egyesült Államok négy mentességet adott ki az orosz olajvállalatoknak ellátásbiztonsági okokból, Magyarország viszont kimaradt a körből.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte, hogy Orbán Viktor és Nagy Elek közös sajtónyilatkozatot tart hétfőn.
Nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) tevékenységének a folytatását az amerikai vezetés.
A korábbi miniszterelnöke szerint ennek több oka is van.
Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak.
hosszú távú, következetes befektetés az egyik leghatékonyabb módja a hozamok maximalizálásának.
Elképesztő pusztulat helyeken épülhetnének lakások Budapest környékén: tényleg ide menekülnének az emberek a fővárosból?
Szentgotthárdon és Monoron korábban elhagyott ipari területeket alakítanak át lakóterületté.
A kormány 12 hónapra emeli a bérgarancia támogatást és újraindítja a MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramot is.
A kormány 860 milliárd forintot csoportosít át, a banki extraprofitadó emeléséből pedig a kisvállalatok adócsökkentését finanszírozzák.
