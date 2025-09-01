Vegyesen kezdi a naptári őszt a magyar forint: itt vannak a friss árfolyamok

MTI Link a vágólapra másolva

Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK