2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2010-es sorozatú forint bankjegyek, a biztonsági szál is látható
Gazdaság

Vegyesen kezdi a naptári őszt a magyar forint: itt vannak a friss árfolyamok

MTI
2025. szeptember 1. 08:15

Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eurót röviddel hét óra előtt 396,62 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 396,55 forintnál. A dollár jegyzése 338,76 forintra gyengült 338,94 forintról, a svájci franké pedig 423,87 forintról 423,65 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,1708 dollárra változott a péntek esti 1,1701 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:50
08:43
08:30
08:15
07:58
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 29. 16:55
Szintet lépett az ukrán hadiipar: Fordulatot hozhat a Flamingo rakéta?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. szeptember 1. 06:42
3% alatti kamattal érkezik a Gránit Bank Otthon Start hitele
Jelentős kamatkedvezmény, komoly jóváírás és díjelengedés jellemzi a Gránit Banknál szeptember elsej...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 31. 16:24
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreen...
Holdblog  |  2025. augusztus 31. 11:15
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta...
iO Charts  |  2025. augusztus 31. 11:01
A Kering részvény elemzése (PPRUY) - Nem fogy a Gucci
A Kering részvény (PPRUY) alapadatai, áttekintés Kering (PPRUY) egy francia luxuscikkeket gyártó és...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. augusztus 31.
Újabb korlátozás a vidéki Magyarországon: milliós betelepülési hozzájárulást vezetnek be
2025. augusztus 31.
Bevásárlótúra 2025: vajon az osztrák, a szlovák vagy a magyar Lidl a legolcsóbb?
2025. augusztus 30.
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 1. hétfő
Egyed, Egon
36. hét
Szeptember 1.
A II. Világháború kitörésének emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2
1 hete
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
3
1 hete
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
4
4 napja
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
5
2 hete
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdeket
a biztosítási szerződés keretei között a biztosított vagyontárgyak értéke fejezi ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 08:43
Mire költhető a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Itt a hideg élelmiszer lista
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 07:58
Itt az első fecske: ezeknél a bankoknál 3% alatt is fel lehet venni az Otthon Startot
Agrárszektor  |  2025. szeptember 1. 08:14
Sokszor használsz kézfertőtlenítőt? Akkor erről tudnod kell