A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
Vegyesen kezdi a naptári őszt a magyar forint: itt vannak a friss árfolyamok
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót röviddel hét óra előtt 396,62 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 396,55 forintnál. A dollár jegyzése 338,76 forintra gyengült 338,94 forintról, a svájci franké pedig 423,87 forintról 423,65 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,1708 dollárra változott a péntek esti 1,1701 dollárról.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
Az idei első féléves profit 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre (kb. 1200 milliárd forintra) zuhant.
A vállalat közlése szerint az érintett személyek, a szakszervezet és a munkaerő-kölcsönző partnerek tájékoztatása már megkezdődött.
Az EU 2025-től megszünteti a fosszilis kazánok támogatását, 2029-től pedig tiltja azok forgalmazását.
Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.
Összeomlóban Donald Trump gazdasági álmai? Ez a befektetés nagyon kilőtt, csúnyán alázza a dollárt is
A piacok jelenleg több mint 87%-os esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek a Fed szeptemberi ülésén.
A szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait.
A helyi önazonosság védelmében Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete több jogvédelmi eszközt is bevezetett.
Szeptember 1-től indul az Otthon Start program, de a fővárosi földhivatalok egy hétig zárva tartanak.
A főpolgármester szerint a cél, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.
A szlovák gazdasági miniszter bejelentése szerint a kőolajszállítás sztenderd üzemmódban zajlik.
A BÉT részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
