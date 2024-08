Rettenetesen pórul járt, aki ide rakta a pénzét: sokan nem is tudják, mekkora a veszteség

Igencsak izgalmas hetet tudhatunk magunk mögött, hiszen javában tart a párizsi olimpia, amelyről folyamatosan beszámolunk itt a Pénzcentrumon is. De voltak szép számmal pénzügyi, gazdasági hírek is a 31. héten; amelyekből a legérdekesebbeket gyűjtöttük most nektek egy csokorba aktuális heti hírösszefoglalónkban.

Brutálisan pórul járt, aki ide tette a pénzét: sokan nem is tudják, mekkora veszteség érte őket

Több nagy luxusipari vállalatot is rendesen kikezdett az elmúlt időszak, csökken a forgalom, elapad a profit, zuhannak az árfolyamok. Az eddig közhelynek számító, a luxusipar kiemelt válságálló képességéről alkotott képet némileg át kell gondolni. Az okok szerteágazóak, de az egyik legnagyobb ludas a lassuló gazdaságok, és főleg Kína bukdácsolása. És ez sokaknak nagyon nem tesz jót, nagy vesztesei ennek az időszaknak a Gucci brandet birtokló Kering csoport, a Burberry, de a Hugo Boss is, míg a világ legnagyobb luxusipari konglomerátuma az LVMH is stagnál.

Ezzel párhuzamosan a luxusórák másodlagos piaca is földbe állt, de egyértelmű visszaesés tapasztalható a képzőművészeti piacon az aukciók terén is. Ilyen turbulens helyzetben nehéz tisztán látni, pedig az értő szemeknek továbbra is jó befektetés lehet a luxusipar, csak érteni kell hozzá. A luxusipar 2024-es első félévéről, és a jövőbeli várakozásokról Orbók Ilona, üzletasszonnyal, luxusipari szakértővel beszélgettünk.

Kiderült, óriási változás érik a Balatonnál: teljesen megváltozik a magyar tenger, ezek Brüsszel tervei

Az úgynevezett „funkcionális térségekben” rejlő kiaknázatlan lehetőségek álltak a július 12-én a Balaton partján, Balatonfüreden tartott szeminárium középpontjában, amit a régiók Európai Bizottságának COTER (Területi Kohéziós Politikai és Uniós Költségvetési) szakbizottsága tartott. Az uniós döntéshozók (helyi, regionális, ill. nemzeti vezetők, valamint az uniós intézmények képviselői) és szakértők közötti megbeszéléseken azt vizsgálták, hogy a funkcionális területek a kohéziós politikán belül hogyan lendíthetnék tovább az európai területfejlesztést. Ahogy azt a Pénzcentrumnak elárulták, érdemes a különböző szomszédos közigazgatási egységeket egyesíteni a közös kihívások kezelése érdekében.

Magyar családok százezrei járhatnak jól: nyílnak a pénzcsapok, van, aki milliós pluszpénzre számíthat

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, Orbán Viktor miniszterelnök a családi adókedvezmény 2025-ös megduplázásáról beszélt a hétvégén. Tegnapi cikkünkben bemutattuk, hogy a gyerekek számától függően ez éves szinten több százezer, de akár az 1 millió forintot is meghaladó pluszt jelenthet a családi költségvetések számára. De mégis hány család járhat jól az adókedvezmény megemelésével? Az alábbiakban ennek jártunk utána.

Dagad a botrány az önkiszolgáló kasszák körül: ennek pont kerül a végére, sokan nem fognak örülni

Az önkiszolgáló kasszák megjelenése és elterjedése jelentős hatással van a hazai kiskereskedelmi szektorra és a vásárlói élményre. Sokan szeretik, sokan viszont egyáltalán nem ezeket a berendezéseket. Az önkiszolgáló kasszák viszont egyre gyorsabban terjednek, éppen ezért a Pénzcentrum és Debreceni Egyetem közös kutatásában arra keressük a választ: milyen valójában a megítélése a hazai önkiszolgáló kasszáknak.

Hamarosan leáldozik a hazai slágermegtakarításnak? Sokat bukhat, aki rosszul taktikázik

Óriási meglepetésre a keddi aukción a 3 hónapos diszkont kincstárjegy átlaghozama 5,87 százalékos volt, mindez azért is figyelemreméltó, mert hozzávetőleg 2 éve nem volt példa 6 százalék alatti hozamszintre. Tuli Péter, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletág igazgatója szerint a hozemcsökkenést akár az életbe lépő szabályváltozások is okozhatták. Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója pedig kérdésünkre kifejtette: a piac által várt kamatok csökkenéséhez az elmúlt hetekben a nemzetközi kamatvárakozások csökkenése, a kormányzati hiánycsökkentő intézkedések bejelentése, illetve a vártnál jóval szerényebb második negyedéves GDP adat is hozzájárult.

Top 15: íme hazánk luxustelepülései, itt élnek a leginkább jómódú magyar családok

Igencsak szétszabdalt a magyar társadalom: a leggazdagabb hazai településeken 10-szer több pénzből gazdálkodnak a magyar családok, mint az ország legszegényebb térségeiben. A legszegényebb településeket bemutató cikkünk után most mutatjuk az ország 15 leggazdagabb lakóhelyét is.

Balatoni nyaraló 13 millió alatt? Nem lehetetlen, jól járhat, aki lecsap ezekre az ajánlatokra

Amióta bárhova utazhat az ember a családban megörökölt nyaralók vagy éppen a saját célra vásárolt hétvégi házak trendje látszólag alábbhagyott. Ha inkább mindig új helyeket ismernénk meg és más országokba utaznánk, akkor kérdéses, hogy megéri-e fenntartani egy állandó nyaralót, viszont ha egy évben többször, akár hosszabb időt is eltöltenénk a pihentető környezetben, akkor jó döntés lehet. A szakértők szerint még mindig leginkább a vízpart közelsége a nyerő, de sokan kedvelik az eldugott, erdei kisházakat is. Megkérdeztük milyen 2024-ben egy ideális nyaraló, mennyiért lehet venni a legnépszerűbb helyeken, illetve összegyűjtöttük az öt legolcsóbb balatoni üdülöt, amelyekre most fillérekért lehet lecsapni.

Sztárszakmák, amikkel degeszere keresheted magad: diploma nélkül is, havi 600-700 ezer a fizu

Azok számára, akiket idén nem vettek fel egyetemre, számos alternatív lehetőség áll rendelkezésre, beleértve a pótfelvételit, szakmai képzéseket és különféle tanfolyamokat. Például a villanyszerelők ipari és lakossági szektorban is bruttó 400-600 ezer forintot kereshetnek pályakezdőként, míg a CNC gépkezelők havi bruttó bére 450-700 ezer forint között mozog. Az IT szektorban programozói nyelvek elsajátításával vagy rövid távú kurzusok elvégzésével akár diplomás végzettség nélkül is kiemelkedően jó fizető állásokhoz lehet jutni.

Rengeteg magyar kedvenc zöldsége, gyümölcse tűnhet el a piacokról: ami marad, arany áron lesz

Régóta tudni, hogy Magyarország óriási vesztese lehet a klímaváltozásnak, és az elmúlt évek durva aszályai ezt rendre meg is mutatják. Az első áldozatok már meg is vannak, a valaha nagy mennyiségben termelt málna jelentős részben a száraz és forró nyarak miatt szinte teljesen kiszorult a hazai termelésből, de a brutális melegek a kajszinak, az almának sem tesznek jót. És ugyanígy a zöldségek közül is jó párat fel lehetne sorolni, aminek nem kedvez ez az új klíma. Szakértők egyetértenek abban, hogy több területen fajta- vagy akár fajváltás lehet a megoldás. Bár a globális piacoknak köszönhetően hiányra nem kell készülni, az még kérdéses, hogy milyen áron lesznek elérhetők idehaza a magyarok kedvenc gyümölcsei és zöldségei. A kilátások nem túl biztatóak.

Nem csitul a Fanta-háború: végre kiderült, miért van a miénkben kevesebb narancslé

Alapos oka van annak, hogy nem ugyanakkora mértékben van narancslé a Magyarországon kapható Fanta üdítőitalban, mint a más országokban forgalmazottakban. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag most szakértővel igyekezett megvilágítani, mi ennek a pontos oka, és a válasz talán kevésbé lesz meglepő. Itt az új CashTag!

Fillérekért vehetsz most nyaralót: itt a lista, ezek a Balaton, Dunakanyar legolcsóbb települései

Már nemcsak a főszezonban, hanem egész évben pörög a nyaralópiac. A szakértők szerint még mindig a vízparti ingatlanokért hajlandóak legtöbbet fizetni a vevők. Sok esetben kétszeres vagy háromszoros árat is adnak olyan házakért, amelyek 100 méternél közelebb vannak a vízparthoz. A túlnépesedő, zsúfolt Balaton helyett azonban vannak, akik nyugodtabb környezetben keresnek hétvégi házat, ezért egyre népszerűbb a Dunakanyar. Szakértőkkel beszéltünk a két divat régió versenyéről és összeállítottuk a Dunakanyar és a Balaton filléres és zsebbenyúlós listáját, hogy megtudjuk, hol lehet igazán jó biznisz most ingatlant venni.

Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: 1 milliós havi fizu, diploma sem kell hozzá

Friss adatok szerint június második felében a magyar légtérben naponta átlagosan 47 218 perc késést regisztráltak, főként kapacitás- és munkaerőhiány miatt. A légiforgalmi irányítók kezdő fizetése Magyarországon bruttó 800 000-1 000 000 forint, ami jelentősen emelkedhet a tapasztalattal és a felelősségi kör növekedésével. A képzés sem egyszerű, de már a bekerülés is kihívást jelenthet, ugyanis szigorú feltételeknek kell megfelelni, ha valaki ezt a szakmát szeretné betölteni. Az osztrák Vida-szakszervezet szerint a romló munkakörülmények és a 2021-es kormányrendelet, amely megtiltotta a sztrájkot, hozzájárultak ahhoz, hogy sok irányító külföldre távozik, tovább csökkentve a magyar légtér kapacitását.

Így visznek haza havonta busás milliókat a rosszabb magyar focisták is: ebben már a nyugatot is előzzük

A magyar futball gazdasági helyzete az elmúlt években jelentős változásokon megy keresztül, habár a klubok anyagi helyzete, sikeressége, és persze az irántuk tanusított érdeklődés is rendkívül felemás. A Pénzcentrum mostani cikkében Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgettünk arról, hogyan formálódott a sportág anyagi háttere, megtudtuk, melyek a klubok fő bevételi forrásai, mennyit keresnek a játékosok az NB1-ben, és hogy valósak-e azok a hírek, miszerint a magyar NB2-ben magasabbak a fizetések, mint a belga első osztályban. Arra is rákérdeztünk, hogyan képesek a klubok fenntartani ezeket a béreket, és milyen szerepet játszanak a TAO támogatások a sport finanszírozásában.

Donald Trump teheti tönkre a magyar gazdaságot? Csúnya világ jöhet, ha ő húzza be az elnökválasztást

Hetek óta kongatják a gazdasági elemzők a vészharangot, hogy Donald Trump újbóli megválasztása akár egy mikroválságot is okozhat az amerikai gazdaságban. Az elnöki székben egyszer négy évig már ülő üzletember ugyanis már most megígérte, hogy felveszi majd a kesztyűt Kínával és az Európai Unióval is - ez pedig azt jelentené, hogy a jelenleg is gyengélkedő magyar ipar újabb komoly csapást szenvedne. Szakértőkkel jártuk körbe a lehetőségeket.

2025-ben megújul a Szerencsejáték Zrt. hűségprogramja: rengeteg játékost érint

Az európai nemzeti lottótársaságok közül nagyon kevésnek olyan széles a termékportfóliója, mint a miénk, kevés állami szerencsejátékszervező rendelkezik például sportfogadási választékkal is - mondja Bánhegyi Zsófia. A Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója szerint ez az összetett termékpaletta kereskedelmi szempontból is kihívás, amely innovációra sarrkalja a vállalatot. Bánhegyi Zsófiával a Szerencsejáték Zrt. termékfejlesztési stratégiájáról, közte a digitalizáció kérdéseiről, a felelős játékszervezési és az ezek során alkalmazott komplex marketing eszközrendszerről, továbbá generációs kihívásokról beszélgettünk. De természetesen szóba került az is, hogy mik a legújabb trendek az iparágban, és ennek fényében milyen termékfejlesztésekkel készülnek a közeljövőben.

Temérdek magyar kezét üthetné több százezer forint ingyen: sokan mégse hajolnak le érte

Az ösztöndíjak számos diák számára nyitnak kaput új lehetőségek felé, legyen szó a tanulmányi karrier építéséről, a nyelvtudás fejlesztéséről vagy a világ különböző kultúráinak megismeréséről. Vannak olyan helyzetben lévő diákok is, akiknek ez az egyetlen esélye a továbblépésre. Ám ezek a támogatások nemcsak anyagi segítséget nyújtanak, hanem inspirációt is adnak a tanuláshoz és a személyes fejlődéshez. Ebben a cikkben főleg az olyan külföldi ösztöndíj lehetőségekről lesz szó, mint például a már sokak által ismert Erasmus. Ám gyűjtésünk nem korlátozódik a hallgatói ösztöndíjakra, szó lesz benne önkéntes tevékenységről és nem formális oktatásról is.

Már semmi sem szent? Uniós tiltólistára tennék ezeket a magyar gyógynövényeket is

Futótűzként terjedt a hír, hogy az EU betiltana egyes étrend-kiegészítő összetevőket, köztük olyan ismert és a magyarok által is kedvelt szerekkel, mint a kurkuma, a maca, az ashwagandha vagy a melatonin. Azonban betiltásról még közel sincsen szó. A Pénzcentrum most utánajárt, mit jelent pontosan az uniós szakértők javaslata a 13 összetevő kapcsán és ez mennyi Magyarországon forgalmazott étrend-kiegészítőt érinthet.

Túl drága a Balaton? Van megoldás: ez a 10 magyar tó jóval olcsóbb és nincs a világvégén

A Balaton szeretete éppen annyira magyar, mint ahogy az arról való szüntelen panaszkodás, milyen drága és zsúfolt hazánk legnagyobb tava. Magyarországon azonban rengeteg alternatíva létezik, olyan helyben ismert és kedvelt tavak, amelyeknek homokos vízpartja, kiépített strandja simán versenyre kel a Balatonnal, az árak mégsincsenek az egekben és többnyire nincs tömegnyomor. A Pénzcentrum megkérdezte olvasóit, melyik magyar tavakat kedvelik a leginkább, mutatjuk a szavazás eredménye alapján a legnagyobb favoritokat.

Kitálalt a legendás cukrász: ennyibe kerül egy gombóc fagylalt, amit nem az "albán" fagyimaffia készít

A 350 forintos gombócáron mért fagylaltokba nem lehet olyan alapnyagokat - ilyen adók, bérek, alapnyagárak mellett - belerakni, hogy az minőségi legyen - vélekedik egy közismert cukrász.

Egy éve volt utoljára ilyen akció a hazai boltokban: lépett a Lidl, SPAR - külön akciós újságot nyomtattak

Már csak egy hónap ván hátra, és kezdődik az új tanév. A készülődés igencsak megterheli a magyar családokat, hiszen az iskolakezdés gyermekenként akár az 50 ezer forintra is rúghat. Szerencsére az idei évben is széles tanszer-kínálattal és erős akciókkal várják a szülőket az áruházláncok, így sokat spórolhat, aki körültekintően vásárol.

Erről rengeteg magyar nem is tud, ha késik a repülőgépe: nagyon sok pénz múlik pedig rajta

Az idei nyár a járatkésésektől- és törlésektől volt hangos – az elmúlt hetekben a Pénzcentrum is számos olyan esetről számolt be, amikor az utasok akár hosszú órákon keresztül voltak kénytelenek a repülőtereken várakozni. A jelenség apropóján most arról kérdeztük a biztosítókat, hogy nyújtanak-e valamilyen védelmet az ügyfeleik számára az ilyen esetek ellen.

Így jön ki a nagy magyar lakásvásárlási matek: lakást bérelni vagy venni éri meg jobban?

A CashTag múlt heti adásában a felvételi ponthatárok kihirdetése kapcsán részletesen foglalkoztak a bérlés vagy vásárlás ősi dilemmájával, vagyis azzal a kérdéssel, hogy lakásvásárlással vagy -bérléssel járunk-e jobban anyagilag? A műsorban megszólaló hitelpiaci szakértő szerint a jelenlegi paraméterekből kiindulva még akkor is megérheti a vásárlás mellett dönteni, ha a bérleti díjak egyelőre elmaradnak a felveendő hitel törlesztőrészletétől. Ráadásul nem is kicsivel - az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogy az egyetemi évek végére még akkor is közel 13 millió forinttal több marad a zsebünkben, ha a lakásvásárlást csak hitellel és minimális önerővel tudjuk megvalósítani.

Tömegével keresik a magyar szakácsokat az osztrákok: havi 860 ezer a fizu, végzettség sem kell

Az osztrák munkaerőpiac egyre több magyar munkavállalót vonz, jelenleg több mint 124 ezer magyar dolgozik bejelentve Ausztriában. Az osztrák társadalombiztosító adatai szerint 2024 januárjában 124 820 magyar állampolgár dolgozott hivatalosan Ausztriában. Ez a szám jelentős része a külföldi munkaerőnek, amely összesen 980 567 főt tesz ki az osztrák munkaerőpiacon. A nyári szezonban szakécsok jelentkezését várják osztrák hotelekben, a bérek igen kecsegtetőek átagosan bruttó 2 200 euró, azaz bruttó 860 ezer forint. A magyarok számára vonzóbbá teszik az ausztriai munkavállalást a stabil gazdaság és a magasabb bérek is, mivel ezzel szemben az itthoni éttermek legjobb esetben is bruttó 500 ezer forint körül képesek fizetni a munkaválallónak.

Hosszú évekig a szüleik nyakán maradhatnak a magyar fiatalok: nincsen választásuk?

Az utóbbi két évben csökkent a szüleikre anyagilag támaszkodó magyar fiatalok arány. Magyarországon a 18-34 év közötti korosztály 52,6 százaléka nem repült még ki teljesen, ez nem sokkal magasabb az EU-átlagnál (49,6%) a 2023-as adatok alapján. A helyzet volt ennél sokkal kedvezőtlenebb, 2018-ban 62,7 százalékos volt ez az arány.

Egyre aggasztóbb a kép: hamarosan eltűnhet a magyar boltokból a nemzet aranya?

Idén sok más zöldséghez és gyümölcshöz hasonlóan a kukorica szezonja is jóval hamarabb kezdődött. Felmerül tehát a kérdés, hogy ez vajon jelentheti-e azt, hogy hamarabb is ér majd véget? Vajon tudunk-e a megszokott főtt kukoricát fogyasztani nyaraláskor, vagy le kell róla mondanunk a nyár utolsó hónapjában? Megnéztük az adatokat és szakértőt is megkérdeztünk a témában.