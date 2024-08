Hamarosan leáldozik a hazai slágermegtakarításnak? Sokat bukhat, aki rosszul taktikázik

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Óriási meglepetésre a keddi aukción a 3 hónapos diszkont kincstárjegy átlaghozama 5,87 százalékos volt, mindez azért is figyelemreméltó, mert hozzávetőleg 2 éve nem volt példa 6 százalék alatti hozamszintre. Tuli Péter, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletág igazgatója szerint a hozemcsökkenést akár az életbe lépő szabályváltozások is okozhatták. Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója pedig kérdésünkre kifejtette: a piac által várt kamatok csökkenéséhez az elmúlt hetekben a nemzetközi kamatvárakozások csökkenése, a kormányzati hiánycsökkentő intézkedések bejelentése, illetve a vártnál jóval szerényebb második negyedéves GDP adat is hozzájárult.

NEKED AJÁNLJUK