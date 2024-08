Így visznek haza havonta busás milliókat a rosszabb magyar focisták is: ebben már a nyugatot is előzzük

A magyar futball gazdasági helyzete az elmúlt években jelentős változásokon megy keresztül, habár a klubok anyagi helyzete, sikeressége, és persze az irántuk tanusított érdeklődés is rendkívül felemás. A Pénzcentrum mostani cikkében Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgettünk arról, hogyan formálódott a sportág anyagi háttere, megtudtuk, melyek a klubok fő bevételi forrásai, mennyit keresnek a játékosok az NB1-ben, és hogy valósak-e azok a hírek, miszerint a magyar NB2-ben magasabbak a fizetések, mint a belga első osztályban. Arra is rákérdeztünk, hogyan képesek a klubok fenntartani ezeket a béreket, és milyen szerepet játszanak a TAO támogatások a sport finanszírozásában.

Bár 2024-ben a magyar sportkedvelők jelentős része előbb az Európa Bajnokságra szegezte tekintetét, most pedig figyelmük a párizsi olimpiára irányul, nem szabad elfelejteni, hogy már kezdetét vette az NB1 2024/25-ös szezonja is. Habár az ott látható színvonal nem mindenkit hoz lázba, a sportvilág "magyar narancsának" tagadhatatlanul van egy szurkolói keménymagja. Annál többeket érdekelhet azonban, hogy a számos külföldi siker közepette milyen gazdasági viszonyok között operál a jó öreg hazai, különösen azóta, hogy sikerült Puskás Ferenc elhíresült szavaira is rácáfolni, és a magyar futballvilágban a "nagy pénz, kis foci" elve érvényesülhet inkább.

A téma azért is lehet aktuális, mert Csepregi György, a belga FC Beerschot technikai igazgatója azt mondta a Football Forum Hungary című rendezvényen még idén tavasszal, hogy egynéhány NB2-es "szupersztár" fizetési igényével már sok belga élvonalbeli csapat sem tud lépést tartani. A magyar futball gazdasági aspektusairól Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgettünk.

Egyáltalán ki kíváncsi manapság a magyar klubfocira?

Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogyan alakultak a bevételek és ehhez mérten a nézettségi adatok az NB1-ben az előző szezonhoz képest. Szabados Gábor elmondta, bár logikusnak tűnhet, a két adat nem feltétlenül következik egymásból.

A helyi nézőszámot tekintve az előző szezonban volt egy jól megfigyelhető, szignifikáns növekedés. A korábbi szezonokban is volt kisebb növekedés, de még így is rendkívül alacsony, 3000 fő körüli volt az átlagos nézőszám. Ráadásul ezt az átlagot is majdnem kizárólag az befolyásolta, hogy a Ferencvárosnak éppen hogyan alakul a hazai nézőszáma, mert az messze kiemelkedett az NB1-ből, és az egész liga számait meghatározta. Viszont a tavalyi szezon volt az, ahol ez a szám már 4000 közelébe ment fel, talán el is érte a 4000-et, ez már egy releváns növekedésnek mondható.

– mondta el a közgazdász.

"Mivel most kiesett két kisebb településnek a csapata, a Mezőkövesd és a Kisvárda is, helyettük pedig a Nyíregyháza és a Győr jutott fel, tehát két nagyobb város potenciálisan nagy nézőszámmal, ez a növekedés akár folytatódhat is" – tette hozzá.

Ilyen nézőszámok mellett hogy nem veszteséges a magyar foci?

A magyar futball bevételeinek többsége nem piaci alapú, tehát a bevételek nem függnek össze azzal, hogyan alakul a nézőszám. Ha így lenne, természetesen nem beszélhetnénk olyan labdarúgói fizetésekről, mint amik jelenleg is vannak. A bevételek legnagyobb része közvetlenül a Magyar Labdarúgó Szövetség központi bevételeiből származik, ők a ligának a jogait, tehát a közvetítési jogokat és a fő szponzorációkat egyben értékesítik, ez mindenhol megszokott működés. Ezek közül a legnagyobb bevételt egyértelműen a közmédiától származó közvetítési jogok, valamint a Szerencsejáték Zrt. szponzorációs pénzei generálják. Ez jól láthatóan nem piaci alapú működés.

"Már csak azért sem, mert a közmédia például 10 milliárd forintos támogatást ad, azaz a sokszorosát fizeti ki annak az összegnek, mint amennyit ezek a jogok a piacon valójában érnének" - emelte ki a szakember, hozzátéve azt is, hogy mivel ezek állami cégek, az általuk adott ráfordítás teljes mértékben közpénzből történik. Jelen pillanatban tehát a Ferencváros az egyetlen klub, amelyiknek vannak valós piaci bevételei, és képes lenne állami támogatás nélkül is biztonságosan üzemelni.

A focistáknak tényleg arany életük van?

Egy átlag magyar szemével nézve igen, bár a játékosok fizetése meglehetősen nagy eltéréseket mutat a sportközgazdász szerint. Majdnem minden évben el lehet olvasni a médiában a kimutatást arról, hogy mennyi az NB1-es focisták átlagfizetése havonta. Ez általában 3-4 millió forintra szokott kijönni. "Ez persze nem azt jelenti, hogy ennyit keres egy átlagos futballista, mert átlagos futballista gyakorlatilag nincsen" – hangsúlyozta Szabados Gábor.

Nagyon széles skálán mozognak a fizetések, a keveset játszó, kezdő futballisták fizetése fél és egymillió forint között mozog, míg a legdrágább játékosok bőven tízmillió felett keresnek, akár több tízmillió forintot is hazavihetnek havonta. A Ferencváros játékosainál legalábbis ez a helyzet. Ugyanakkor jóval többen vannak ennek a skálának az alsó, mint a felső végén, például a Kecskemétben a többség még a 3-4 millió forintos átlagot sem éri el. A Ferencvárosban pedig szinte mindenki felette van. Ezért az átlag nem is igazán alkalmas arra, hogy reális képes adjon.

- tette hozzá a szakember. Ezek alapján úgy tűnik, az NB1-es fizetések gyakorlatilag leképezik azt nagyban, ami kicsiben a magyar társadalom egészére is igaz. Szabados Gábor elmondta, természetesen egy tanár vagy egy ápoló fizetéséhez képest még a kezdő játékosok jövedelme is irdatlan magas. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy még ha sok európai összehasonlításban csúfosan is szerepelnek a magyar nézőszámok, azért ezekre a mérkőzésekre még mindig több ezer ember kíváncsi hetente, így gazdasági szempontból nem feltétlenül aránytalanok a fizetések, vagy legalábbis azt lehet mondani: a munkájukra van számottevő kereslet.

Ami az NB2-es fizetéseket illeti, a sportközgazdász szerint nem kell attól tartani, hogy a magyar másodosztály bármiben, akár fizetésekben lehagyná a belga élvonalat, ugyanakkor hangsúlyozta: vannak olyan klubok, mint például a Vasas vagy a Győr, amelyek kifejezetten arra állítják össze a keretüket, hogy feljussanak az NB1-be. Ehhez természetesen NB1-es szintű fizetések is dukálnak, így

egynéhány "csúcsfutballista" esetében nem kizárt, hogy többet keressenek, mint bizonyos játékosok Belgiumban – ezzel szemben a kisebb csapatokban viszonylag alacsonyak a fizetések, így az NB2-ben még az első osztálynál is sokkal nagyobb a szórás fizetések terén.

Nyilván az NB2-es csúcsfizetések esetében sem jellemző, hogy meghaladják az említett 3-4 milliós NB1-es átlagot, míg az általános leginkább az első osztály alsó határa, az 500-600 ezer forint lehet havonta.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

És ahogy megyünk egyre lejjebb, a szakadék egyre csak nő. Szabados szerint az NB3 félprofi ligának minősül, amit akár szó szerint is értelmezhetünk: a játékosok fele olyan futballista, akik korábban első vagy másodosztályban játszottak, így ők még mindig kényelmesen meg tudnak élni a játékból, a fizetésük bőven meghaladhatja a magyar átlagfizetést.

Ezzel szemben a liga képzeletbeli bértáblájának alján vannak ténylegesen amatőr játékosok is, akik polgári munka mellett rúgják a bőrt. Viszont ha ők csupán a jövedelem kiegészítéseként tekintenek a labdarúgásra, illetve ez is a céljuk vele, akkor a pénz, amit hazavihetnek, még mindig tekintélyesnek mondható. Szabados szerint ez a két kategória akár egyetlen csapaton belül is előfordulhat, így mondani sem kell, a szakadék itt is óriási. Egy amatőr játékos egyébként még így is 200 és 300 ezer forint közötti pénzt is hazavihet havonta.

Mennyit számít a TAO?

Végül arról kérdeztük Szabados Gábort, mi okozza a TAO támogatások nagy mértékű áramlását a magyar futballba, hiszen ahogy a cikkből már eddig is kiderült: az állami támogatások mértéke már így is jelentős.

Emellett pedig az is kérdéses, vajon mi értelme lehet annak, hogy szponzoráció-szerű pénzeket osztanak ki olyan gazdasági szereplők, mint például az MVM, amelynek a "szponzorációból" semmiféle effektív gazdasági haszna nem származik, az ügyfélkörét bővíteni ezáltal nem fogja - véli Szabados Gábor.

A közgazdász elmondta:

A TAO támogatások decentralizált módon működnek, tehát elvileg nem az állam mondja meg, hogy ki mennyit kap. Az egyesületeknek fejlesztési terveket kell készítenie, amelyeket jóváhagy a szövetség, ezért maguknak az egyesületeknek kell megtalálnia azokat a cégeket, amelyek a társasági adójuk terhére TAO támogatásként forrásokat biztosítanak számukra.

A szakértő szerint itt a cél az is volt, hogy kialakuljon egy élő kapcsolat a klubok és az egyesületek között, ami aztán később szponzorációs támogatássá is átalakítható. Az azonban látszik, hogy jelentős aránytalanság van az elosztásban. A szakember beszámolója szerint tehát azok a klubok, amelyeknek jobbak a kapcsolatai, lényegesen több TAO támogatást lehetnek képesek szerezni a saját programjaikra.

Másrészt az is látszik, hogy ezek a támogatások már az első pillanattól fogva, és azóta is egyre inkább, kiszorítják a valódi szponzorációt a piacról. Sokszor előfordul, hogy valakinek egy korábbi, megbízható szponzora, aki sokáig támogatta, felbontja ezt a megállapodást, és azt mondja, hogy innentől inkább kapják csak a TAO támogatásokat, hiszen azok amúgy is jobban fizetnek, miközben a valódi szponzorokat gyengítik. Nagyon erősen érvényesülnek itt a politikai-gazdasági kapcsolatok, ami sajnálatos, sokkal jobb lenne, ha szakmai alapon működne ez a rendszer.

– mondta el Szabados Gábor, majd hozzátette

Az MVM-mel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a TAO-n kívül is jelentős szponzorációt folytatnak, miközben való igaz, gazdasági hasznuk ebből nem nagyon származik. Ezért egyértelműen ezt is az állami támogatások egy hasonló formájának lehet tekinteni, mint amit már megfigyelhettünk a Szerencsejáték Zrt. vagy a közmédia kapcsán.

Bár a támogatás a kluboknak természetesen jól jön, Szabados szerint nemcsak a sportszakmai kereteken ront ez a rendszer, hanem a piacot is nagy mértékben torzítja. Szerinte ez a működés kizárólag akkor lehetne racionális, ha a kapott támogatást a klubok arra használnák fel, hogy minél hamarabb áttérhessenek az önálló, piaci működésre. Jelenleg azonban nem ez a helyzet, így kérdéses, a magyar adófizetők szempontjából valaha is megszűnik-e a magyar labdarúgás veszteségessége.