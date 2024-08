Fillérekért vehetsz most nyaralót: itt a lista, ezek a Balaton, Dunakanyar legolcsóbb települései

Már nemcsak a főszezonban, hanem egész évben pörög a nyaralópiac. A szakértők szerint még mindig a vízparti ingatlanokért hajlandóak legtöbbet fizetni a vevők. Sok esetben kétszeres vagy háromszoros árat is adnak olyan házakért, amelyek 100 méternél közelebb vannak a vízparthoz. A túlnépesedő, zsúfolt Balaton helyett azonban vannak, akik nyugodtabb környezetben keresnek hétvégi házat, ezért egyre népszerűbb a Dunakanyar. Szakértőkkel beszéltünk a két divat régió versenyéről és összeállítottuk a Dunakanyar és a Balaton filléres és zsebbenyúlós listáját, hogy megtudjuk, hol lehet igazán jó biznisz most ingatlant venni.

Beléptünk a nyár utolsó hónapjába, így az iskola, óvoda kezdése előtt még egy-egy last minute nyaralás beleférhet a családnak, mielőtt újra elindulnak a hétköznapok. Az elmúlt időszakban számos cikkben foglalkoztunk az utazás témájával és azt is megnéztük, hogy mennyit költünk 2024-ben nyári kikapcsolódásra. A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatásából kiderült, hogy a többség fontosnak találja a pihenést és az utazást, azonban ezen a területen is népszerűek a takarékos megoldások.

Nem rég írtunk róla, hogy az utazás modernizációjával, ahogy elérhetővé váltak a távoli, megálmodott úticélok is, egyre kevesebben keresték a vakációzásban az állandóságot. Mostanra viszont úgy tűnik, ismét szívesen töltenek hosszabb időt a pihenni vágyók olyan helyekre visszatérve, amely már bevált. Újra felpörgött a nyaralópiac is és egyre többen terveznek második ingatlant vásárolni, ahova kikapcsolódni járhat a család. A szakértők szerint legtöbben maximum 20 millió forintot szánnának a nyaralóra és ezt hitel felhasználása nélkül finanszíroznák. Kérdésünkre azt is elárulták, hogy népszerűek ugyan az eldugottabb, természetközeli kisházak is, de a legfontosabb szempont még mindig a vízpart közelsége.

Az ideális vizes környezet, viszont nem mindenkinek jelenti ugyanazt. A Balaton évtizedes sikereit nehéz megtörni, ám a vízisportok, a túrák szerelmeseinek és a kevésbé forgalmas helyek iránt érdeklődőknek csábító lehet a folyó közelsége. Lehet trónfosztó a közeljövőben a Dunakanyar? Meddig tart az egyre inkább túlnépesedő balatoni régió divathulláma? A Pénzcentrummal ezúttal a balatoni és a Dunakanyarhoz tartozó településeket vizsgáltuk és megnéztük, hol mennyiért vásárolhatunk ingatlant, a következő évek nyári szezonjaira.

Duna vagy Balaton?

Kérdésünkre, hogy melyik terület jelenleg a keresettebb a nyaraló vásárlók körében, Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője elmondta, hogy mindkettő népszerű, de ahogy más élményt nyújt a Balaton északi és déli partja is, úgy teljesen eltérő a Dunakanyar által kínált kikapcsolódás jellege a tóhoz képest.

Ahogy a félreeső zugot keresők kevésbé fognak a Balaton környékén ingatlant vásárolni, a Dunakanyart sem feltétlenül választja az, akinek a hobbija például a vitorlázás”

– fogalmazott.

A szakértő szerint a második ingatlan, hétvégi ház vásárlásánál kevésbé a szezonális trendek a döntőek, inkább a vevő személyes preferenciái határozzák meg, hogy milyen környezetben találja meg az elképzelt nyaralót.

A Dunakanyar esetében, a Balatonhoz képest, egy jóval kisebb területről beszélünk. Igy abszolút étékben jóval kevesebben vásárolnak itt”

– emelte ki az Otthon Centrum.

Hozzáfűzte, hogy ha a vándorlási mérleget nézzük, mindkét térség jelentős többlettel rendelkezik évről évre, de ebben a versenyben is a Balaton keleti és középső medencéje (1000 lakosra vetítve néhány ezrelékkel) végez a Dunakanyar előtt. Bohus Péter, az OTP Otthon PR vezetője, az ingatlanhirdetési portál adatait vizsgálta, amelyből kiderült, hogy a „balatoni” keresőszó a harmadik leggyakoribb, míg a „Dunapart” csak az első húszba fért bele.

Településekre szűrve a nyaralókat Kismaroson és Nagymaroson is sokan keresnek, több balatoni települést is megelőz, de Siófok, Balatonboglár és Balatonalmádi többször szerepel a keresésekben”

– részletezte Bohus Péter.

A keresési eredmények alapján, a Dunakanyarból Verőce a 18. leggyakrabban keresett település azok körében, akik üdülőt keresnek.

Megfizethető balatoni nyár?

Az Otthon Centrum szerint a legszélesebb kínálat egyértelműen a nagyobb balatoni településeken van. Ezeken a helyeken pedig az átlagár 535 ezer forint körül alakult. A főváros könnyebb elérhetősége miatt a keleti medence nagyobb településein is megugrottak az árak, így például az egyik legnagyobbnak számító balatoni városban, Siófokon a 800 ezer forintot is bőven átlépte a fajlagos átlagár.

A szakértők válaszaiból kiderült, hogy az árazásnál a víz közelsége a legerősebb felhajtó tényező, de az elmúlt években láthatóan drágultak azok a települések is, amelyek az autópályához közelebb esnek.

A balatoni települések esetében már nem beszélhetünk félmillió forint alatti négyzetméterárakról. Viszont, ha az átlagokat nézzük, akkor fontos megjegyezni, hogy az adatokat a keresleten túl a településen elérhető ingatlanok darabszáma is jelentősen befolyásolja, így a település mérete is meghatározó lehet. Ennek ellenére a népszerűsödő lokációk tendenciája így is kiolvasható és azt is megtudhatjuk, hogy melyik helyszíneken lehet még pénztárcabarát árakon ingatlanhoz jutni.

A legolcsóbb települések listáján a déli partról, a somogy megyei Balatonszentgyörgy bizonyult a legmegfizethetőbbnek, ahol alig több mint 500 000 forint, egészen pontosan 540 195 forint az ingatlanok négyzetméterára, majd Balatonberény következik, 603 885 forinttal. Az északi oldalról a veszprém megyei Kővágóörs 608 342 forintos négyzetméterárral, Badacsonytomaj 685 633 forinttal, illetve Badacsonytördemic 686 413 forintos fért bele a top 5-be.

A legdrágább, 1 738 837 forintos átlagos négyzetméterárral Balatonszemes lett, amelyet szorosan követ az északi part legfelkapottabb városa, Balatonfüred 1 679 156 forintos négyzetméterárral. A dobogó harmadik fokára ezúttal Balatonőszöd került 1 556 842 forinttal, majd Siófok következik 1 524 099 forintos árazással és végül Alsóörs zárja a listát, ahol 1 480 096 forintért vásárolhatnak ingatlant négyzetméterenként a Balatonra vágyók.

A csábító folyópart: Dunakanyar

A Dunakanyar térsége egyedülálló természeti adottságaival, máshol nem látható panorámával vált az egyik legkedveltebb célponttá nyáron. Hatalmas előnye, hogy Budapestről vonattal és autóval is 1 órán belül elérhetőek a legszebb települései. Általában, ha valaki nem ragaszkodik a Balatonhoz, de víz közeli, zöld környezetet keres, akkor jó eséllyel találja meg a Dunakanyarban a tökéletes hétvégi házat.

A Dunakanyarnál még kevésbé szálltak el az árak a Balatonhoz képest, ám a főváros közelsége a még szinte agglomerációnak számító települések árait szépen feltornázta. Itt is megmutatkozik, hogy a turisztikai szempontból is fő lokációnak tekinthető Visegrád vagy éppen Szentendre jóval drágább, mint az elvonulásra, pihenésre alkalmas, kisebb helyszínek.

A legolcsóbb településeket összegyűjtő listánk első helyén 403 006 forintos négyzetméterárral Pilismarót végzett, majd Dömös következik 421 732 forintos átlagárral és Szob 424 646 forinttal. A negyedik helyen végzett Zebegény 479 266 forintos négyzetméterenkénti árral. Zebegény, viszont a szakértők szerint hamarosan nagyot ugorhat a listán, hiszen a látványos panorámával rendelkező kisházai, nyaraló ingatlanjai nagyon népszerűek lettek az elmúlt években. A lista ötödik helyén meglepő módon Esztergom áll 523 260 forinttal.

A legdrágább települések Dunakeszi, ahol 935 966 forintért lehet ingatlant venni négyzetméterenként, Szentendre, ahol szintén 900 ezer forint fölé kúsztak az árak, így 915 383 forint a festők városában az ingatlanok négyzetméterára. A fővároshoz szorosan kapcsolódó Budakalász áll a zsebbenyúlós lista harmadik helyén: itt 864 890 forintos árral lehet kalkulálni. A sort Vác, 826 401 forinttal és Visegrád, 778 391 forinttal zárja.

Mikor érdemes nyaralót venni?

Megkérdeztük a szakértőket, mikor van a nyaralóvásárlás „csúcsideje” és hogy mikor érdemes nézelődni, ha a legjobb opciót keressük. Bohus Péter elmondta, hogy tapasztalatuk szerint a késő tavaszi, illetve a kora nyári időszakban ugrik meg a nyaralók iránti kereslet és a lendület június, júliusban kicsit csökken.

Az Otthon Centrum az év közepét értékelte a legintenzívebbnek a nyaraló piac szempontjából. Benedikt Károly kiemelte, hogy a korábbi évekre jellemző szezonalitás egyre inkább csökkenni látszik, főként a Balaton környékén. A szakemberek szerint, aki nem hirtelen felindulásból szeretne vásárolni, hanem alaposabban megvizsgálná a kínálatot, akár év közben is rátalálhat álmai nyaralójára.