Kitálalt a legendás cukrász: ennyibe kerül egy gombóc fagylalt, amit nem az "albán" fagyimaffia készít

A 350 forintos gombócáron mért fagylaltokba nem lehet olyan alapnyagokat - ilyen adók, bérek, alapnyagárak mellett - belerakni, hogy az minőségi legyen - vélekedik egy közismert cukrász.

Még június végén készített egy izgalmas videót hivatalos TikTok-csatornájára, a Budapesten, Budaörsön és Agárdon is üzemelő Juhász Cuki. Egy komment alapján azt fejtegették, hogy náluk miért kerül 550 forintba egy gombóc fagylalt, illetve mit gondolnak azokról a helyekről, ahol 350 forintért mérik a jeges édességet.

A kommentelő amiatt panaszkodott, hogy nála a lélektani határ 300-350 forint, ezzel szemben 500 alatt már nem lát sehol, így jó pár éve nem is fagyizik már. A Juhász Cuki elmondta, ők természetes alapanyagokat használnak, és így is bőven elmaradnak piactól. Kiemelik, ha valahol 300-350 gombócért kapnának egy gombóc fagyit, az tuti biztos, hogy nem fagyiznának ott! Íme az eredeti videó:

Nem sokkal az eredeti videó megjelenése után kitört a kommentháború a Juhász Cuki TikTok-oldalán. A kedélyeket egy másik videóval igyekeztek csitítani, amelyben kifejtették, hogy miért nem fagyiznának olyan helyen, ahol 300-350 forint egy gombóc fagylalt. Szerintük ugyanis, ezekben a fagylaltokba nem lehet olyan alapnyagokat - ilyen adók, bérek, alapnyagárak mellett - belerakni, hogy az minőségi legyen. Íme a videó:

Kiderült a hazai “albán” fagyizók sötét titka

Örökzöld téma, ez kétségtelen; ahogy azt a fenti videóban felolvasott egyik komment is megjegyzi: "A lángos mellett a másik örökzöld téma. Kit érdekel?" Nos, meglehetősen sok embert érint, hiszen a nyári hónapok slágerédessége mindenképp a fagylalt. A magyarok pedig rendkívül árérzékenyek, viszont nagyon nem mindegy, mit is kapnak a pénzükért valójában.

Éppen ezért foglalkozott a témával még tavasz végén behatóan a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag: igyekeztünk bemutatni a hazai “albán” fagyizók sötét titkait. „Az albán fagylalt igazi fagylaltprostitúció, igazi élvezeti értéke nincs” – mondta el a CashTag-nek Mihályi László mestercukrász.

A fagylalt, és minden más élelmiszer kapcsán a minőség központi kulcskérdés, ezeket mind megesszük, ezáltal fontos döntési pozíció minden ember életében, hogy mi az, amit megeszik

- vélekedett Mihályi.

Az adásban megszólalt Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke is, akivel korábban interjút is készített a Pénzcentrum. Erdélyi Balázs is óva intette a vásárlókat az albánfagyiktól, mint mondta, ezek csak vízből, aromákból, állományjavítókból, és festékből készülnek, ezek véleménye szerint egyáltalán nem fagylaltok.