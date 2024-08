Erről rengeteg magyar nem is tud, ha késik a repülőgépe: nagyon sok pénz múlik pedig rajta

Az idei nyár a járatkésésektől- és törlésektől volt hangos – az elmúlt hetekben a Pénzcentrum is számos olyan esetről számolt be, amikor az utasok akár hosszú órákon keresztül voltak kénytelenek a repülőtereken várakozni. A jelenség apropóján most arról kérdeztük a biztosítókat, hogy nyújtanak-e valamilyen védelmet az ügyfeleik számára az ilyen esetek ellen.

Az elmúlt hetekben a Pénzcentrum is számos járatkésésről és -törlésről számolt be – július elején például 30 órás késéssel indult a Wizzair járata Szicíliából Budapestre. Az ilyen esetek bárki életét megkeserítik, főleg akkor, ha emiatt az érintettek le is késnek egy programot vagy egy csatlakozó járatot. Bár egy 30 órás késést semmi sem képes meg nem történtté tenni, azért az okozott kellemetlenséget enyhíthetik a kifejezetten az ilyen problémákra fókuszáló repülőbiztosítások.

Mi okozhatja a késéseket, járattörléseket?

A repülőgépjáratok késéseit, a járatok törléseit több ok is kiválthatja, úgy mint az időjárási körülmények, műszaki problémák, légiforgalmi korlátozások vagy egyéb személyzeti problémák. A budapesti reptéren tapasztalt problémákkal kapcsolatban például felmerült, hogy azokat a légiforgalmi irányítók alacsony létszáma okozza, jóllehet ezt később a HungaroControl cáfolta.

Akárhogy is, a repülőbiztosítások célja, hogy éppen az ilyen járatkésések és -törlések ellen nyújtsanak védelmet az utasok számára. Az ilyen biztosítások többféle szolgáltatást nyújthatnak, mint például:

pénzügyi kompenzáció: a biztosító a késések vagy törlések miatti pénzügyi veszteségeket megtéríti, például az extra szállásköltségeket vagy a kihagyott programok költségeit,

sürgősségi szolgáltatások: sürgősségi segélyvonalak és egyéb szolgáltatások állnak rendelkezésre, hogy az utasok azonnal segítséget kapjanak.

Mit nyújtanak a hazai biztosítók?

Megkérdeztünk néhány hazai biztosítótársaságot arról, hogy nyújtanak-e repülőbiztosítást az utasbiztosításaik mellé. A válaszok alapján az látszik, hogy a társaságok többségénél maga az utasbiztosítás nyújt valamekkora mértékű fedezetet a fenti problémák orvoslására, míg a kifejezetten nevesített, kiegészítő repülőbiztosítás csak ritkábban fordul elő.

A K&H utasbiztosítás fedezetei kitérnek a járatkésésre is. Amennyiben járatkésés történik, csak a sürgősségi vásárlások, mint például az élelmiszer, tisztálkodószerek, ruhanemű költségét téríti az utasbiztosítási csomagban szereplő limit erejéig. A K&H utasbiztosítások már akár napi párszáz forinttól megköthetők honlapunkon vagy a mobilbankban, a részletes feltételekről és a kártérítési összegekről a szerződési dokumentációból tájékozódhatnak ügyfeleink

– árulta el például a K&H Biztosító.

Hasonló választ kaptunk az Uniqa Biztosítótól is:

Külön repülőbiztosítást nem kínálunk, utasbiztosításunk tartalmaz járatkésés fedezetet, mely 6 órán felüli járat késés esetén térít. Poggyász eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén, biztosítási csomagtól függően, akár 400 ezer forint értékben is térítünk. 6 óra feletti poggyászkésés esetén szintén csomagtól függően 40 ezer forintig, 6-24 óra közötti járatkésés esetén 50 ezer forintig nyújtunk szolgáltatást. Járatkésések esetén jellemzően sürgősségi étel és ital vásárlásokra nyújtanak be kárigényt.

A Groupama Biztosító is azt válaszolta megkeresésünkre, hogy kifejezetten repülőbiztosítást nem kínálnak az ügyfeleknek, ám a járatkésésekkel kapcsolatos károkat náluk is fedezi az utasbiztosítás:

Kifejezetten repülőbiztosítást nem kínálunk, de járatkéséssel kapcsolatos kártérítést az utasbiztosításunk feltételei alapján fizetünk ügyfeleink részére. A Groupama Biztosító az általános piaci gyakorlatnak megfelelően járatkésés esetén akár 100 ezer forint összeghatárig megtéríti a várakozás miatti étel-ital fogyasztás költségeit. A kártérítési igények alapján erre jellemzően 20-25 ezer forintnyi költséget fizetünk az ügyfeleinknek.

Az Alfa Biztosító esetében is a „sima” utasbiztosítás nyújt szolgáltatást a repülős utazásokkal kapcsolatos eseményekre:

Az utasbiztosításaink öt, repülős utazással kapcsolatos eseményre tudnak szolgáltatást nyújtani, ezek az alábbiak: 1) bőröndjavítás: a légifuvarozó által szállítás közben a bőröndben okozott kár esetén nyújtható szolgáltatás (összeghatárok: legkisebb csomagban 0 forint, középsőben (arany ill. extra) 15 000 forint; magasban (platina ill. exclusive) 20 000 forint); 2) poggyászkésés: külföldi céllállomásra való utazáskor a poggyász minimum 6 vagy 12 óra (igazolt) késése esetén tudjuk ezt a szolgáltatást nyújtani, ennek keretében a késés miatt elengedhetetlenül szükséges fogyasztási cikkek árát térítjük meg, a megvásárlásukat igazoló számlák alapján (a kifizethető összeghatárok időtartamtól (6 vagy 12 óra késés) és csomagtól függően 10 000 – 60 000 forint között vannak); 3) járatkésés: a légi járat minimum 6 vagy 12 óra (igazolt) késése esetén tudjuk ezt a szolgáltatást nyújtani, ennek keretében a késés miatt elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások és fogyasztási cikkek árát térítjük meg, a megvásárlásukat igazoló számlák alapján (a kifizethető összeghatárok időtartamtól (6 vagy 12 óra késés) és csomagtól függően 20 000 – 60 000 forint között vannak); 4) járatlekésés: akkor valósul meg ez a biztosítási esemény, ha a légi járat indulása előtt 3 órával közlekedési baleset miatt lekési ügyfél a járatot (összeghatárok: legkisebb csomagban 0 forint, középsőben (arany ill. extra) 80 000 forint; magasban (platina ill. exclusive) 250 000 forint); 5) bőrönd elvesztése légi szállítás közben: ez tulajdonképpen egy lopáskár, mikor egyáltalán nem érkezik meg a feladott bőrönd; ilyen esetekben a poggyász pótlásának teljes összeghatárának megfelelően tudunk téríteni (csomagtól függően 200 000 forint – 650 000 forint közötti összeg fizethető) azzal a megkötéssel, hogy a légitársaság által korábban kapott térítéssel csökkentjük az általunk fizethető összeget. Fenti szolgáltatásoknak nincsen külön díja, elérhetők majdnem minden csomagunkban a tarifált árakon. Ezek a fő termékünkben (ALFA Világlátó Utasbiztosítás) az alábbiak: Biztosítási alapdíj, személyenként és naponta, EURÓPA területére: ezüst 550 forint arany 750 forint platina 960 forint.

Az általunk megkérdezett biztosítók közül az Union Biztosító az egyetlen, amelyik kicsit kilóg a sorból, ugyanis náluk létezik kifejezetten repülősbiztosítási kiegészítő csomag:

Igen, van egy Repülő+ kiegészítő csomagunk, mely térítést nyújt járatkésés, járattörlés esetén is (igénybe vett extra szállás, taxi, étel-ital térítése és a repülőjegy átfoglalásának költsége), emellett jó pár egyéb, a légi utazáshoz kapcsolódó szolgáltatást biztosít. Ezek: 1) poggyászkésés; 2) poggyász vagy benne lévő műszaki cikk megrongálódása légi szállítás során (nagyon gyakori esetek); 3) ha baleset miatt a beszállás meghiúsul a repjegy átfoglalási költsége; 4) ha a biztosított a késés miatt a 261/2004/EK rendelet szerinti kártalanítást egy behajtó cégre bízza, az ő költségüket (jutalékukat) térítjük. Ezeken túl a Biztosító a Világjáró termékkel rendelkező ügyfeleinek a hazautazás során bekövetkező járatkésés vagy járattörlés esetén automatikusan és ingyenesen meghosszabbítja a biztosítási tartamot egy nappal, amennyiben a biztosított a késés következtében a biztosítási díjjal fedezett időtartamon túl érkezik meg Magyarország területére. A Repülő+ csomag árát a napidíj százalékában állapítjuk meg. Jelenleg akciósan +15%-ot kérünk érte a prémium termékeinknél. A Világjáró Horizont Prémium termék esetében így alakul a díj egy napra: 1) alapdíj: 756 forint; 2) Repülő+ csomag díja: 115 forint; 3) összesen fizetendő: 880 forint. Az igénylés egyszerű, elegendő online kötésnél az „Extra repülési védelemmel” opciót választani, vagyis nem kérünk se járatszámot, se egyéb kiegészítő adatot.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy tapasztalták-e a biztosítók a járatkésésekkel kapcsolatos kárbejelentések megugrását az utóbbi időszakban. Itt már vegyesebb válaszokat kaptunk a biztosítóktól – a K&H például azt válaszolta, hogy nem tapasztalták a járatkéséssekkel kapcsolatos kárbejelentések megugrását, ahogyan az Uniqa is csak egy kisebb mértékű emelkedésről számolt be, amit egyébként a biztosító munkatársai egyszerűen a nagyobb nyári utasforgalomnak tudnak be. Ehhez képest teljesen más tapasztalatai vannak a Groupama Biztosítónak:

Az idei évben a járatkésések miatti kárbejelentések száma minden eddiginél magasabb a Groupama Biztosítónál. Évek óta növekvő tendenciát tapasztalunk, de idén kiugróan megemelkedett, közel megduplázódtak a járatkésések miatti bejelentések az előző év hasonló időszakához képest.

A kárbejelentések megemelkedett mennyiségéről számolt be az Alfa Biztosító is:

Nagyjából 15-20 százalékos növekedés tapasztalható a fent részletezett típusú károk bejelentéseiből a korábbi évek ugyanezen időszakához képest; az átlagos kárkifizetés összege ezekre a káreseményekre 25 000-30 000 forint.

Az eltérő tapasztalatok okaira talán az Union Biztosító válaszában lelhetünk magyarázatra:

Van egy hullám effektus ilyenkor, az elmúlt hetek eseményei várhatóan némi késéssel jelentkeznek majd a kárügyintézés során. Az első félévben egyébként jelentősen nem nőtt az ilyen típusú esetek száma.

Kihez forduljunk először?

Végezetül arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit tanácsolnak a biztosítók, mit tegyünk abban az esetben, ha késik a járatunk, esetleg törlik is azt?

Fontos, hogy a légitársaság kártalanítja ügyfeleket, így hozzájuk kell fordulniuk először. A légi utazással kapcsolatban – a piaci gyakorlat szerint - a fent részletezett szolgáltatásokat tudjuk nyújtani, tekintve a légitársaságok elsődleges felelősségét ezekben az ügyekben. A Biztosító szolgáltatásai ilyenkor nem terjednek ki – illetve a fenti szolgáltatások összeghatárai sem elegendőek - pl. új repülőjegy megvásárlására vagy szállásköltségekre; ennek oka, hogy minden ilyen káreseményért (bőröndtörés, járat- vagy poggyászkésés, járattörlés stb.) teljesen egyértelműen a légitársaságok felelnek, ami felelősségüket minden esetben el is ismerik, és kötelesek a jogszabályoknak (pl. a 261/2004/EK rendelet) megfelelően helytállniuk az ügyfelek felé az általuk okozott károkért. Az európai utasjogok nagyon jól szabályozottak késés, törlés esetén. Három órán túli késésnél, két héten belüli járattörlésnél, visszautasított beszállás esetén 1500 kilométerig 250 euró, 1500–4000 kilométer között 400 euró, 4000 kilométer felett 600 euró kártalanítás jár minden utasnak. Vagyis a légitársaság köteles és fogja is kártalanítani az ügyfeleket, az utasbiztosítás ilyen helyzetekre való szolgáltatásai pedig legfeljebb csak kiegészítik az általuk nyújtott térítést

– árulta el az Alfa Biztosító.

A járatkésések, -törlések esetén teendőkkel egyébként már korábban is foglalkoztunk itt a Pénzcentrumon például ebben a cikkben.