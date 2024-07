Kiderült, óriási változás érik a Balatonnál: teljesen megváltozik a magyar tenger, ezek Brüsszel tervei

Az úgynevezett „funkcionális térségekben” rejlő kiaknázatlan lehetőségek álltak a július 12-én a Balaton partján, Balatonfüreden tartott szeminárium középpontjában, amit a régiók Európai Bizottságának COTER (Területi Kohéziós Politikai és Uniós Költségvetési) szakbizottsága tartott. Az uniós döntéshozók (helyi, regionális, ill. nemzeti vezetők, valamint az uniós intézmények képviselői) és szakértők közötti megbeszéléseken azt vizsgálták, hogy a funkcionális területek a kohéziós politikán belül hogyan lendíthetnék tovább az európai területfejlesztést. Ahogy azt a Pénzcentrumnak elárulták, érdemes a különböző szomszédos közigazgatási egységeket egyesíteni a közös kihívások kezelése érdekében.

A magyarországi Balaton jó példa arra, hogy a funkcionális területek megközelítése hogyan támogathatja a területfejlesztést. Számos európai tóhoz hasonlóan a magyar tenger is ki van téve a környezeti változásoknak, valamint azoknak a gazdasági problémáknak, amelyek a turizmustól való túlzott függés miatt alakultak ki. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Balaton több településen és régióban terül el.

A kihívások legjobb kezelése érdekében a fejlesztési stratégiákat és a források felhasználását a közigazgatási határokon átívelően koordinálják: ezt a Balaton Fejlesztési Tanács fogja össze. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Balaton régiót az Európai Bizottság és a Világbank azon tizenkettő funkcionális terület közé választotta ki 2022-ben egy kísérleti projektbe, amely megkapja a zöld átmenet és a fenntartható fejlődés technikai támogatását. És itt kerülnek képbe a funkcionális területek.

A funkcionális területek és a kohéziós politika a helyszínen működik. Továbbra is tanulunk a jelenlegi tapasztalatokból, de javítanunk is kell azokon. A jövőre nézve egy erős kohéziós politikát kell megőriznünk minden régió számára olyan, úgynevezett aranyszabályokkal, mint a helyalapú megközelítés, a többszintű kormányzás és a partnerség. Ezen túlmenően úgy gondolom, hogy más uniós szakpolitikák is profitálhatnának a funkcionális területalapú megközelítésből

– emelte ki a balatoni rendezvényen Emil Boc, a COTER-bizottság elnöke és Kolozsvár polgármestere.

A szeminárium résztvevői egyetértettek abban, hogy a 2027 utáni időszakra erős kohéziós politikára van szükség, amely helyalapú megközelítést, valamint a partnerség és a többszintű kormányzás elveit, valamint a funkcionális területek megerősített támogatását tartalmazza. A szakemberek szerint különösen a nem városi funkcionális területekre kell az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítani.

Nemcsak a városi területek lehetnek funkcionális területek, hanem a természeti területek is, például a tóvidékek, ahol nem egy város van a központban, hanem egy nagy tó, mint például a Balaton, ami Magyarország egyik legjelentősebb természeti kincse, egyedülálló ökológiai értéke. Ez azért is kiemelt, mert az állandó népesség itt mintegy 275 ezer ember, de a hétvégi ház tulajdonosainak családjait tekintve 500 ezer fölé emelkedik, a nyári szezonban pedig akár az 1-2 milliót is elérheti. A jövőképünk ezért négy alappillérre épül: ezek az egészség, a megújuló képesség, a természetesség és a fenntarthatóság. A kohéziós politika fontos eleme kell, hogy legyen a funkcionális térségek támogatása és fejlesztése, a sajátos adottságokkal rendelkező területekre alkalmazható rugalmas struktúrákkal. Ugyanakkor, a funkcionális térségekre alkalmazható uniós szintű támogatáspolitikai eszközök nem fedik le azt a sokszínű beavatkozási igényt, amit ezek a speciális területek igényelnek

– hangsúlyozta előadásában Bóka István, Balatonfüred polgármestere, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke, a COTER szakbizottság tagja.

A szakember azonban több problémát is felvetett a Balatonhoz hasonló, európai tavakkal kapcsolatban:

a tavak jelentős része több országhoz, régióhoz vagy közigazgatási egységhez tartozik, ami megnehezíti az egységes, azonos koncepción alapuló kezelést;

jelentős mértékben ki vannak téve a környezeti változásoknak (vízminőséggel, vízmennyiséggel kapcsolatos problémáknak), vagy akár a globális éghajlatváltozás hatásainak;

rendkívül sérülékeny területek, amelyek érzékenyen reagálnak a globális és helyi változásokra;

annak ellenére, hogy a tavak különböző földrajzi adottságokkal rendelkeznek, számos hasonló környezeti-gazdasági problémával kell szembenézniük Európában;

túlnyomó részben elsődleges a turisztikai hasznosítás, a gazdasági egy lábon állás, a szezonális leterheltség.

A 2021-2027 közötti kohéziós politika öt fő célkitűzést tartalmaz: egy intelligensebb, zöldebb, összekapcsoltabb, társadalmilag igazságosabb Európát és a polgárokhoz közelebb álló Európát. Peter Berkowitz, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO) politikáért felelős igazgatója szerint az integrált területi stratégiák kiépítése azonban területi fókuszú megközelítést igényel, amely a fejlesztési igényeket, kihívásokat és lehetőségeket a megfelelő térbeli mérethez és területi kontextushoz kell igazítani. Előadása során kiemelte, hogy a helyi és területi fejlesztési stratégiák hatékonyságának növelése érdekében szükség van az integrált megközelítések alkalmazására, amelyek figyelembe veszik a különböző területek specifikus igényeit és sajátosságait.

És itt jönnek ismét képbe a tanácskozás központi témájaként meghatározott funkcionális területek, amelyeknek komoly szerep jut a hatékony területi fejlesztési stratégiák kialakításában és végrehajtásában. De itt is érdemes különbséget tenni:

Funkcionális területek szükségessége: a települések méretbeli eltérései és a szolgáltatások túlmutatnak egyetlen településen, míg a régiók heterogenitása megnehezíti a koherens fejlesztési stratégiák kialakítását.

Funkcionális városi területek: a városok központi szerepet töltenek be, mint foglalkoztatási és szolgáltatási csomópontok, de közlekedési zónát is jelentenek a környező lakóövezetekkel, külvárosokkal és vidéki területekkel együtt.

Funkcionális vidéki területek: ezek az úgynevezett piacvárosok szélesebb körű köz- és magánszolgáltatásokkal, vagy közösségi központok heti piaccal, kávézóval, étteremmel és kulturális központtal.

Szolgáltatások és népesség: biztosítják a napi szolgáltatásokat, ám a gyors népességcsökkenés konszolidációhoz vezethet kevesebb szolgáltatási helyen.

Az Európai Bizottság és a Világbank két éve indította el kísérleti projektjét a funkcionális terület megközelítésének javítására az Európai Unióban, amelyek fő célja, hogy megerősítse a résztvevők kapacitását a joghatósági határokon átnyúló beruházások és szolgáltatások tervezésére és finanszírozására a zöld átmenet és a fenntartható fejlődés érdekében. Hét uniós ország tizenkét funkcionális területét választották ki, amelyek technikai támogatásban részesülnek:

Brno nagyvárosi terület (Csehország),

zágrábi városi agglomeráció (Horvátország),

Athén nyugati része (Görögország),

a Balaton térsége (Magyarország),

Kalisko-Ostrowska agglomeráció (Lengyelország),

Krakowska Metropolis (Lengyelország),

Jiu-völgy és Jiu agglomeráció funkcionális területe (Románia),

Temes Funkcionális Terület (Románia),

Kolozsvár Fővárosi Terület (Románia),

Nagyvárad Fővárosi Terület (Románia),

Nyugat-Jalomița Funkcionális Terület (Románia),

Trencsén funkcionális területe (Szlovákia).

Ezek a funkcionális területek technikai támogatást kapnak egy cselekvési terv kidolgozásához és végrehajtásához a legfontosabb joghatóságok közötti fejlesztési kihívások kezelésére. A projekt emellett elősegíti a tudáscserét, és megosztja az eredményeket és a működőképes megoldásokat az unió más funkcionális területein.

