NAV családi adókedvezmény 2025: mennyi lesz a családi adókedvezmény, hány éves korig jár?

2025-ben megduplázná a kormány a családi adókedvezményt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, Tusványoson elmondott beszédében. Az elhangzottak szerint a kormány ezt két lépésben, de egy éven belül tenné meg. Bár ennél többet nem árult el a miniszterelnök, ugyanakkor ezek alapján feltételezhető, hogy 2025. január 1-től másfélszeresére, 2025. július 1-től pedig kétszeresére nőhet a családi adókedvezmény jelenlegi összege. De mi is az a családi adókedvezmény, mekkora összeg és hány éves korig jár a gyerek után? Az alábbiakban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

A családi adókedvezmény egy olyan adókedvezmény, amellyel az arra jogosult összevont adóalapján csökkentik, magyarán az adókedvezménynek köszönhetően nő a jogosult nettó fizetése (ugyanakkor a bruttó – természetesen – nem változik). A családi adókedvezmény mértékét mindig az eltartottak száma alapján határozzák meg – minél több az eltartott személy, annál magasabb kedvezmény vehető igénybe.

Családi adókedvezmény 2025: kikre jár a kedvezmény?

A miniszterelnöki bejelentés az adókedvezmény összegére vonatkozott, így várhatóan az egyéb feltételek megegyeznek majd a most is hatályban lévőkkel. Ezek alapján fontos tudni, hogy a családi adókedvezmény szempontjából megkülönböztetik az eltartottakat és a kedvezményezett eltartottakat:

eltartottnak minősül a családi adókedvezmény szempontjából az, aki a családi pótlék éves összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető, vagy figyelembe vehető lenne (akkor is, ha családi pótlékot nem állapítanak meg, vagy ha ahelyett rokkantsági járadék jár, illetve, ha a családi pótlék tárgyévi összegét a gyerekek száma nem befolyásolja – pl. tartósan beteg gyerek után járó emelt összegű családi pótlék);

kedvezményezett eltartottnak minősül a családi adókedvezmény jelenlegi szabályai szerint az, aki után a magánszemély családi pótlékra jogosult, aki saját jogán családi pótlékra jogosult, vagy aki rokkantsági járadékban részesül, illetve a magzat a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján.

Ki veheti igénybe a családi adókedvezményt?

A családi adókedvezmény egy olyan adókedvezmény, melyet az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak után vehet igénybe az őket eltartó személy – tipikusan a szülő az általa eltartott gyerekek után. A jelenlegi szabályozás szerint a családi adókedvezmény jogosultja az a személy, aki családi pótlékra jogosult; jogosult rá továbbá a vele egy háztartásban élő, arra egyébként nem jogosult házastársa, illetve a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa is. A családi pótlékra ugyancsak jogosult lehet egy gyerek a saját jogán, valamint a rokkantsági járadékban részesülő személy is.

Mi a családi adókedvezmény alapja?

Mint már említettük, a családi adókedvezmény az összevont adóalapot csökkenti, ezáltal az arra jogosult személy nettó fizetése a 15 százalékos személyi jövedelemadó és a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék rovására lesz magasabb. Fontos hangsúlyozni, hogy az általános terhek csökkentésével akár a teljes szülői adómentesség is megvalósulhat, ugyanakkor a keret kimerülése esetén a családi adókedvezmény nem biztosít azon felüli extra jövedelmet a jogosult számára.

A családi adókedvezmény megosztása, visszaigénylése

A jelenlegi szabályozás szerint a családi adókedvezmény a lehető legjobb hasznosítás érdekében 50-50 százalékban megosztható a szülők között – ez várhatóan 2025-ben is így marad. Ugyancsak fontos tudni, hogy a családi adókedvezmény nem csak havi rendszerességű kedvezményként, hanem egyösszegű adóvisszatérítésként is kikérhető. Sőt, a családi adókedvezmény maximum 5 évre visszamenőleg utólag is kikérhető, bár ebben az esetben az akkori fizetésünk adóalapja lesz a mérvadó az adókedvezmény meghatározása szempontjából.

Hány éves korig jár a családi adókedvezmény?

A családi adókedvezmény 2024-ben – és így várhatóan 2025-ben is – legkorábban a magzat 91 napos korától jár általánosságban a gyerek 16. életévének betöltéséig (előbbi esetben terhesgondozási igazolással kell bizonyítani a jogosultságot). Ezen felül a kedvezmény mindaddig jár a szülőnek, amíg a gyerek nappali tagozatos köznevelési intézményben tanul, egészen az érettségi letételéig. Ezt követően, ha a gyereknek van a családi adókedvezmény szempontjából kedvezményezettnek minősülő fiatalabb testvére, akkor kisebb kedvezményekre továbbra is számításba lehet venni az idősebb testvért.

Mekkora lesz a családi adókedvezmény 2025-ben?

Végezetül jöjjön a lényeg – mekkora is lesz a családi adókedvezmény a miniszterelnök által belengetett duplázást követően? Az adókedvezmény összege jelenleg – és minden bizonnyal jövőre is – attól függ, hogy a jogosultnak hány eltartott személyről kell gondoskodnia. Tipikus esetben tehát az számít, hogy egy szülőnek hány gyereke van.

Egy gyerek esetén jelenleg maximum havi 10 ezer, éves szinten tehát 120 ezer forint a családi adókedvezmény mértéke. Ez 2025-ben havonta 20 ezer, éves szinten 240 ezer forintra nőhet.

Két gyerek esetén maximum havi 40 ezer forint, éves szinten maximum 480 ezer forint a családi adókedvezmény összege. Ez a bejelentés értelmében havi 80 ezer, illetve évi 960 ezer forintra emelkedhet.

Három gyerek esetén a családi adókedvezmény maximális összege havonta 99 ezer forint, vagyis évi 1,188 millió forint. Ez 2025-től havi 198 ezer, vagyis évi 2,376 millió forintra emelkedhet.

Háromnál több gyerek esetén jelenleg további havi 33 ezer forint jár minden egyes gyerek után, tehát például négy gyerek után havi 132 ezer, 5 gyerek után havi 165 ezer forint a családi adókedvezmény mértéke. A duplázás értelmében ez jövőre havi 66 ezer forintra emelkedne minden egyes gyerek után.

A pontosság kedvéért érdemes még egyszer hangsúlyozni, hogy a miniszterelnök kétlépcsős emelésről beszélt, tehát jelen tudásunk szerint az a valószínűbb, hogy a fenti összegek inkább csak a 2026-os évtől járnának a jogosultaknak. Amennyiben helyesen feltételezzük, hogy 2025. január 1-től csak másfélszeres emelésre kerül sor, és a duplázás csak 2025. július 1-től lép érvénybe, úgy így fognak kinézni a számok 2025-ben:

Az egygyerekes családoknál januártól júniusig 6*5 ezer forint, júliustól decemberig 6*10 ezer forint plusz járhat, ami összesen 90 ezer forint.

Kétgyerekes családoknál januártól júniusig 6*20 ezer forint, júliustól decemberig 6*40 ezer forint plusz járhat, ami összesen 360 ezer forintot jelent.

A háromgyerekes családoknál januártól júniusig 6*49,5 ezer forint, júliustól decemberig 6*99 ezer forint plusz járhat, ami összesen 891 ezer forint.

A belengetett emelés már csak azért is időszerű, mert a családi adókedvezmény mértéke 2016 óta szinte változatlan – az azóta eszközölt egyetlen módosítás 2019-ben történt, amikor is a kétgyerekes családok támogatását felemelték a mostani havi 40 ezer forintra. Azóta azonban az adókedvezmények értéke jelentős mértékben elinflálódott, így a beígért emeléssel a támogatás reálértékének a javítását célozhatja a kormány.