Emberemlékezet óta nem fordult elő ilyesmi: egy korszak ért véget a magyar mezőgazdaságban?

Portfolio Link a vágólapra másolva

Magyarország modernkori történetében még nem fordult elő olyan, hogy importálnunk kell a kukoricát, az idén azonban ez is megtörtént. A normál években 6-8 millió tonna, jobb években ennél is több kukoricát előállító magyar agrárium komoly exportőrnek is számít, az idei döbbenetes aszály azonban ennek csak a töredékét tette lehetővé - írja a Portfolio.

Emberemlékezet óta nem fordult elő olyasmi, ami idén megtörtént: Magyarországnak 2022-ben importálnia kellett kukoricát, mert a hazai termelés nem fedezte a szükségleteket - írja a lap. A jelenség hátterében a döbbenetes pusztítást végző aszály áll, amely igazán nagy kárt a kukorica és a napraforgó termésében tett. Egy normál évben 6-8 millió tonna, egy jól sikerült esztendőben pedig 9 millió tonna kukoricát is képes termelni az ország, amelyből mindig bőven jut exportra is. Az idei kukoricatermés viszont mindössze 2,4 millió tonna lett – ilyen rossz eredményre pedig a statisztikai adatközlés kezdete óta nem volt példa. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 2022-ben megtermett kukorica mennyisége nem fedezei a hazai igényeket, így az ország idén embermelékezet óta először importra szorult. A hazai kukorica-felhasználókat, így például az állattenyésztőket főként az ukrán import mentette meg. A jövőben lehetséges, hogy a kukorica még inkább visszaszorul. A hazai tájon valaha teljesen általános növény ma már legalább 300-400 ezer hektáron nem termelhető igazán eredményesen – még akkor sem, ha nincs olyan drámai helyzet, mint idén. A hazai szántóföldi termőterület egyelőre 6-8 százalékát kitevő, kukoricatermesztésre mindinkább alkalmatlan terület aránya tehát várhatóan rohamosan nőni fog, ahogy az éghajlat egyre szélsőségesebbé válik.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK