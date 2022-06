Már kis is játszották az embargót az oroszok? Erre felé adják el a temérdek olajat

Az EU még május végén fogadta el az Oroszországot sújtó hatodik szankciós csomagot, melynek keretében betiltják a nyersolajt tengeri importját az Unióba, ezzel pedig 2022. végéig kétharmadával csökkentik az oroszoktól vásárol kőolaj mennyiségét. Ugyan ez drasztikusan csökkenteni fogja Outyin bevételeit, azonban más vevők is akadnak az orosz nyersanyagra: úgy tűnik, az olajembargó csak növelte az oroszok jelenlétét Kína energiapiacán – írja az olajembargó következményeiről a Guardian.

Az EU-ban hetekig elhúzódtak az egyeztetések az olajembargót is magába foglaló hatodik szankciós csomagról, többek között a magyar vétó miatt. Végül az elfogadott tervezet szerint a tengeri olajimportot szüntetné meg az EU, ez pedig napi szinten több mint 7 milliárd euró kiesést fog jelenthet Putyinnak. Az ukrán háború és az EU szankciói miatt Oroszország igyekszik kelet felé fordulni, és ott bővíteni a szénhidrogén-exportját, ebben pedig partnerre talált Kínában. Idén májusban 55%-kal több nyersolajat vásárolt Kína az oroszoktól, mint az előző év azonos hónapjában, ezzel pedig Szaúd-Arábia a második helyre szorult Kína olajexportőreinek a sorában. Összesen egyébként 8,42 millió tonnát tett ki a Kínába küldött orosz olaj mennyisége a múlt hónapban. Ha valakinek érdemes olajat szállítani, az bizony Kína, ugyanis jelenleg a világ legnagyobb olajimportőre.

Az oroszok egyébként 30%-os kedvezménnyel csábították a keleti országot, amivel sikerült Kínát meggyőzni, hogy tőlük vásároljon olajat, miközben továbbra is hatalmas összegek folytak be a nyersolaj exportjából a nyugati szankciók ellenére is. Ezzel egyébként az oroszok 19 milliárd eurót söpörtek be májusban, ami megegyezik a korábbi havi bevételükkel az olajembargó előtt. Az orosz olaj kínai felvásárlása szintén részét képezheti a kínai stratégiának is a orosz-ukrán háborúval kapcsolatban: ugyan Kína vezetősége nem foglalt egyértelműen állást az ügyben, de döntéseivel továbbra is támogatja Vlagyimir Putyint.