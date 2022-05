Szivárognak a részletek az orosz olajembargóról: könnyítést kaphat Magyarország?

Év végével vezetné be az embargót az orosz kőolajra az EU. A frissen kiszivárgott hírek szerint könnyítést kaphat Magyarország és Szlovákia, mert az átlagosnál magasabb az orosz importnak való kitettség.

Év végével tiltaná meg az EU az orosz olajtermékek importját, a különösen nagy kitettség miatt azonban Magyarország és Szlovákia engedményeket, könnyítéseket kaphat - írja a Portfolio a Politico cikke alapján.

Az már regegl kiderült, hogy miután a németek is rábólintottak az intézkedésre, Magyarország és Szlovákia is visszavonta a vétóját. A most kiszivárgott információk szerint az uniós szankció nem azonnali hatállyal lépne életbe az országok különböző mértékű kitettsége miatt. A Politico szerint a tagállami nagykövetek már szerdán tárgyalhatnak az ügyről, de nem biztos, hogy el is fogadják az intézkedést.

A brüsszeli lap április 21-i értesülései három irányt jelöltek meg a készülő uniós orosz olajembargó kapcsán, ami a kompromisszumos megállapodáshoz elvezethet:

Az uniós olajembargó különbséget tenne az orosz kőolaj fajták, illetve olajszármazékok között.

Abban is különbséget tenne a készülő csomag, hogy az olaj tartályhajón vagy csővezetéken érkezik-e az EU-ba.

Lenne idő az alkalmazkodásra, illetve az átállásra, tehát egyáltalán nem azonnali embargóról lenne szó.

A most kiszivárgott frissebb értesülések alapján egyelőre csak a harmadik irány biztos teljesülését látni. Az első kettő pedig feltehetően a Magyarországnak és Szlovákiának megadni tervezett egyedi engedmények, könnyítések takarják, mert e két ország döntő részben a Barátság kőolajvezetéken kapja az olajat.