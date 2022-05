Nem készült ekkora menekülthullámra a világ: 5,5 millióan hagyták el Ukrajnát a háború kezdete óta

Több mint 5,5 millióan menekültek el eddig Ukrajnából a harcok kezdete, február 24-e óta - jelentette be az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) hétfőn. A szervezet ezt a számot elsősorban a határátkelőkön működő hatóságok hivatalos adatai alapján állapította meg - tették hozzá. Shabia Mantoo, az UNHCR szóvivője a múlt héten Genfben azt mondta, a harcok kitörése idején körülbelül 4 millió menekülttel számoltak, ezért a szervezet 2,2 milliárd dolláros támogatásra nyújtott be igényt annak érdekében, hogy az emberek ellátását biztosítsák.

Mindeközben a mariupoli polgármester egyik munkatársa, Petro Andruscsenko az ukrán televíziónak arról számolt be, hogy az orosz erők vasárnap ismét lőtték a városban található Azovsztal acélművet nem sokkal az után, hogy a létesítményben korábban menedéket kereső civileket menekítettek ki. Az Azovi-tengeri kikötőváros nagyrésze Moszkva szerint már az orosz csapatok irányítása alatt áll, de sok civil a harcok elől a 11 négyzetkilométeren elterülő Azovsztal hétszintes földalatti alagútrendszerében keresett menedéket.

Az ukrán hadsereg ugyanekkor azt jelentette be, hogy az orosz erők a Mariupolnál állomásozó csapatok egy részét Luhanszk térségében található Popasznába irányították át. A településnél korábban már heves harcok dúltak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Telegramon azt közölte, hogy az evakuálás megkezdését követően már 100 civilt menekítettek ki ukránok ellenőrizte területre az acélműből, ők hétfőn érkeztek Zaporizzsjába. David Arahamija, a Moszkvával tárgyaló ukrán békeküldöttség vezetője megerősítette a hírt, és hozzátette, hogy a kimenekített civilek első csoportjában gyerekek, nők és idősek vannak.

Mariupol más részeiből ugyanakkor hétfőn is több civilt sikerült evakuálni - jelentette be a városvezetés. Zelenszkij irodája hétfőn azt közölte, az orosz erők ismét tűz alá vették a kelet-ukrajnai Luhanszk és Donyeck térségét is, a tájékoztatás szerint legalább hárman meghaltak.