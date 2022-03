Ki kicsoda Putyin milliárdos oligarchái közül: Roman Abramovics, árvából lett a Chelsea tulajdonosa

Az EU és Amerika nem csak az orosz gazdaság ellen hozott szankciókat, hanem egy sor orosz milliárdos ellen is. Ők azok az oligarchák, akik támogatása nélkül Vlagyimir Putyin nagyon szorult helyzetben lenne. Közülük az egyik legismertebb Roman Abramovics, aki közel húsz éve a Chelsea tulajdonosa, valamint övé a világ legnagyobb magántulajdonban lévő jachtja is.

A Nyugat által az ukrán háború miatt hozott szankcióknak egyik célja az orosz gazdaság összeroppantása, míg a másik a Vlagyimir Putyin belső körbe tartozó oligarchák ellehetetlenítése. Vagyonbefagyasztásokkal, yachtlefoglalásokkal és a luxuscikkek importjának betiltásával igyekeznek megkeseríteni a Putyint támogató milliárdosok életét.

Nem véletlen, hogy az orosz oligarchák közül egyre többen igyekeznek mozgatható vagyonukat, mint pédául a luxusjachtokat és magángépeket olyan orszábokba vinni, ahol nem fenyegeti őket a lefoglalás vagy a vagyonelkobzás. Ennek oka, hogy az EU és USA komoly szankciókat hozott az orosz elnököt körülvevő oligarchák ellen. Vagyonukat lefagyasztják, ingósáigaikat pedig elkobozzák, mindezt azért, hogy szorult helyzetükben hátha kihártálnak Putyin mögül, és anyagi támogatás hiányában a háború hamarabb véget érhet.

Az oligarhcák mesés vagyona

Ma az orosz oligarhcák együttes vagyonának, a legnagyobb vállalatokban bitrokolt részesedésüknek és hatalmi pozícióinak miatt lényegében tőlük függ Oroszország működése. Erre az óriási vagyonra nagy részük szinte egyik pillanatról a másikra tette rá a kezét a kilencvenes években, mikor a Szovjetunió felbomlása után egy nagyon gyorsan és kaotikusan privatizálták az addig állami tulajdonban lévő cégeket. Ezek közül az oligarchák közül az egyik legfontosabb Roman Abramovics, Putyin egyik bizalmi embere, nem mellesleg pedig lassan két évtizede a Chelsea futballklub tulajdonosa.

Ki Roman Abramovics?

Roman Abramovics, Putyin bizalmas, az egyik legismertebb orosz oligarcha. Vagyonát 23,5 milliárd dollárra teszik. (MTI/EPA/Anthony Anex)

Roman Abramovics 1966-ban született, három évesen mindkét szülőjét elvesztette, így nagyszüleinél nevelkedett fel a Komi Köztársaságban, Szibériában. A kötelező sorkatonaiszolgálat teljesítése után mérnöknek tanult, majd a peresztrojka idején gyermekjátékok készítésével foglalkozó kisvállalkozása volt.

Vagyonát a többiekhez hasonlóan ő is a Szovjetunió felbomlása utáni privatizációban szerezte, majd addig igyekezett, míg sikerült befurakodnia a Kreml bizalmasainak körébe. Jelenleg Abramovics a világ 15. leggazdagabb embere a Forbes magazin szerint, vagyonát 23,5 milliárd dollárra teszik.

A Chelsea tulajdonosa

Abramovics 2003-ban lett a Chelsea futballklub tulajdonosa, azonban nagyon valószínű, hogy hamarosan tulajdonosváltás lesz a csapatnál. Ugyan eladásra kínálta a Chelsea-t, azonban a brit kormány befagyasztotta a vagyonát, amit ezt lehetetlenné teszi. Egyébként emiatt a szankció miatt kis híján lehtetlenné vált a klub működése is, de a brit kormány külön engedélyt adott ki, hogy a Chelsea tovább játszhasson, és így fizethesse alkalmazottait, működhessen a BL-bajnok. Közben viszont arról is merültek fel pletykák, hogy Abramovics Törökországban tárgyalt egy esetleges klubvásárlásról.

Abramovics és yachtok

Abramovicsnak nem kevesebb, mint négy luxusyacht tulajdonosa, melyek közül a 162 méter hosszú és 21 méter széles Eclipse a világ egyik legnagyobb magánhajója. A kilencszintes jachton van két helikopter-leszállóhely, saját tengeralattjáró és húsz jetski is.

Roman Abramovics Eclipse nevű luxusjachtja a Hudson folyón, New Yorkban 2013. február 18-án. A jacht 62 méter hosszú és 21 méter széles. A kilencszintes jachton van két helikopter-leszállóhely, saját tengeralattjáró és húsz jetski is. (MTI/EPA/Andrew Gombert)

Putyin közeli barátja?

Abramovicsot Putyin egyik legfőbb támogatójának tartják számon, bár ő ezt az állítást mindig is tagadta. Most viszont hivatalosan is beigazolódni látszik, hogy Abramovics nagyon fontos Putyin számára: a Kreml 2022. március 24-i bejelentése alapján ő is részt fog venni a tűzszüneti tárgyalásokon Ukrajnával. Egyes értesülések szerint maga Putyin hagyta jóvá Abramovics részvételét az egyeztetéseken.