Megszólat Orbán Viktor: "A háborúnak ott is jelentkezhetnek következményei, ahol nem számítunk rá" ×

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Orbán Viktor is megszólalt az Agrárkamara évadnyitóján, elmondta hogy a bevezetett Oroszország elleni szankciók nekünk is fájni fognak, és ennek a háborúnak ott is jelentkezhetnek következményei, ahol nem is számítunk rá.

A háborúnak ott is jelentkezhetnek következményei, ahol nem számítunk rá - mondta el Orbán Viktor az Agrárkamara évadnyitóján. Magyarország nyitott kereskedelmi rendszert épített ki, hiszen egy szabad, átjárható világban voltunk érdekeltek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ez most elnehezült, mert a világ lezárul. Arra kell készülni, hogy az egész magyar külkereskedelmi stratégiánkat módosítani kell. Hozzátette, a háború nekünk csak veszteséget hozhat, így abban vagyunk érdekeltek, hogy minél hamarabb béke legyen, és a most beszűkült piacaink egy részét vissza tudjuk szerezni. A nyugat által elrendelt szankciók nekünk is fájni fognak - mondta a miniszterelnök. Olyan intézkedések várhatók, melynek következményeit a Nyugat, így Magyarország is viselni fogja. Az emelkedő energiaárak minden gazdasági szereplőt nehéz helyzet elé állíthatnak. Ez rossz. De van ennél rosszabb is: ha nincs energia. Ezért az az érdekünk, hogy a szankciók ne érintsék az energiát. Az Oroszországba és Ukrajnába irányuló magyar agrárexport 5% körüli, kitettsége tehát kicsi az ágazatnak. Az import egy másik kérdés: az Oroszországból és Ukrajnából érkező importunk 15 százalékát körüli. Ez már sok. Beszélt arról is, hogy az energiaárak növekedése miatt a külföldről érkezett áruk és alapanyagok árába beépül az emelkedés, tehát indirekt módon ez is veszteséget okoz az országnak. Beszélt az árfolyamról is: a háború kezdete óta a közép-európai valuták hirtelen libikókára kerültek, ennek a hatása alól legfeljebb részlegesen tudjuk kivonni magunkat. Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd

NEKED AJÁNLJUK