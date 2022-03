Friss! Putyin csúnyán elszámolta magát: újabb szankciók Oroszországgal szemben

Mutatjuk a kedd éjjel legfontosabb híreit az orosz-ukrán háború kapcsán. Éjjel folytatódott az ostrom, az oroszok légicsapásokat intéztek Kijev, Harkiv és Zsitomir ellen, Mariupolt pedig körbezárták. A 64 kilométer hosszú orosz katonai konvoj eleje 27 kilométerre van Kijev központjától.Már 660 ezer ember menekült el Ukrajnából, a magyar határt a háború kezdete óta 105 ezren lépték át. Az orosz-ukrán háború miatt történelmi mélypontra gyengült a forint.

Kedden éjszaka megélénkültek az orosz támadások, többek között Kijevből, Harkivból és Zsitomirból érkeztek jelentések légicsapásokról. Helyi jelentések szerint Mariupolt körbezárták, Harkivban pedig orosz csapatok szálltak le és kezdtek heves harcokba a városvédőkkel. Az oroszok Kijev elleni csapásokkal fenyegetnek, az ukrán főváros tévétornya már kapott is egy találatot. Egyre közelebb kerül Kijevhez a Belarusz felől közeledő orosz katonai konvoj, az ukrán fővárosban a félelem egyre nő. A 64 kilométer hosszúságú konvoj eleje 27 kilométerre van Kijev központjától. Hetven ukrán katona halt meg, amikor az oroszok lebombázták Ohtirka laktanyáját.

Legalább 136 civil vesztette életét, köztük 13 gyerek, és 400-an megsebesültek azóta, hogy Oroszország a múlt héten megtámadta Ukrajnát, jelentette az AlJazeera az ENSZ jelentésére hivatkozva, Kelet-Ukrajnában pedig mintegy 40 ezer civil maradt áram és élelem nélkül.

Orosz ejtőernyősök landoltak Harkiv városában, és megtámadták a város egyik katonai kórházát – közölte az Ukrán Független Információs Ügynökség ukrán katonai vezetők. Mindeközben az oroszok elfoglalták Herszont is, a BBC jelentése alapján orosz katonai erők jelentek meg a város utcáin.

Belarusz nem csatlakozik az ukrán invázióhoz, jelentette be Lukasenko elnök. Ennek némileg ellentmond, hogy az ukrán hírügynökség meg nem erősített híre szerint belarusz katonák lépték át az északi határt. A Világbank közben 3 milliárd dolláros segély Ukrajnába küldéséről döntött. Oroszország pedig a határain belül tartaná a pénzt a szankciók miatt rendkívül érzékennyé és instabillá váló gazdasági helyzet miatt, szerdától tilos az országból kivinni 10 ezer dollárnál nagyobb értékű valutát.

Befogadjuk az ukrajnai menekülteket

A BBC információi szerint Magyarország a második Lengyelország után, akik a legtöbb ukrán menekültet fogadják, az invázió óta mintegy 100 000 ember érkezett ide. Az országból eddig 660 ezer ember menekült el.

Megszólalt az amerikai elnök is

Vlagyimir Putyin orosz elnök hat nappal ezelőtt a szabad világ alapjait próbálta megingatni, de „csúnyán elszámolta magát”, ugyanis olyan falba ütközött, amelyre nem számított, találkozott az ukrán néppel – jelentette ki Joe Biden amerikai elnök a kongresszus két háza előtt, helyi idő szerint kedd este az Unió állapotáról elmondott évértékelő beszédében.

Putyin háborúja előre megfontolt és indokolatlan volt. Elutasította a diplomáciai erőfeszítéseket. Úgy gondolta, hogy a Nyugat és a NATO nem fog válaszolni és úgy gondolta, hogy megoszthat minket. De tévedett, mert készen álltunk.

– mondta az elnök. Biden bejelentette, hogy - követve Kanada és az Európai Unió országainak példáját - kitiltják az orosz légitársaságok gépeit az Egyesült Államok légteréből.

Szövetségeseinkkel együtt lezárjuk az amerikai légteret minden orosz járat előtt, folytatva Oroszország elszigetelését és további nehézségeket okozva ezzel gazdaságuknak

– tette hozzá az elnök.

Folytatódnak a szankciók

További szankciók bontakoznak ki, a Boeing, és az ExxonMobil is bojkottálja Oroszországot, de más világmárkák is, mint az Apple, vagy a Nike, sorra szüntetik be a szolgáltatásnyújtást az országban a nagy olajcégek pedig kiszállnak orosz projektjeikből. Az invázióban való szerepvállalása miatt Belarusz ellen is elkezdenek szankciókat kivetni egyes országok, az Egyesült Királyság és Japán nyitja a sort.

Soha nem látott mélységekben a forint

Soha nem látott mélységekben járt a forint, az euró 379 forintba is került. Zuhanás volt a tőzsdén is: a részvényindex 11%-ot, az OTP árfolyama több mint 20%-ot esett, az orosz tőzsde harmadik napja van zárva.

Sűrűbb a magyar légtér a háború miatt

Az ukrán légtérzár február 24-i elrendelése óta naponta átlagosan kétszázzal több a Magyarország felett átrepülő járat. A HungaroControl Zrt. arra számít, hogy az újabb uniós korlátozások miatt még tovább sűrűsödhet a magyar légtér.

110 dolláron az olaj ára

A Brent típusú nyersolaj világpiaci szerda reggel 5,8%-kal emelkedett, így hordónként 110,9 dolláron állt a Guardian szerint. Ez 2014 július eleje óta a legmagasabb szint, ráadásul az emelkedés annak ellenére következett be, hogy az árak elszabadulásának megfékezésére kedden nemzetközi megállapodás született 60 millió hordónyi kőolajkészlet felszabadításáról.