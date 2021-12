Sok dolgozó kezdi így az új évet: nem is sejtik, hogy a vesztükbe rohannak - 51. hét hírei (Turmix)

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 51. heti (webes) kiadása, amiben a hét legfontosabb híreit, cikkeit gyűjtöttük össze.

Sok munkahelyen ez az év legmegfeszítettebb időszaka. Nemcsak az ünnepek, hanem az évzárás is közeleg, ilyenkor pedig rengeteg stressz szakadhat sok dolgozó nyakába több frontról is. Kisfaludy Lilla és Pongor Ágnes munka- és szervezetpszichológiára specializálódott szakemberek segítségével olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy mit tehetnek a cégek dolgozóikért, hogy megkönnyítsék ezt az időszakot, hogyan őrizhetik meg a munkavállalók a mentális egészségüket és mit lehet tenni jövőre, hogy könnyebb legyen az év. Cikkünk ide kattintva olvasható el.

Zsebre megy

Itt a lakossági kamatstop. Október végi szinten rögzítik ugyanis a jelzálogalapú hitelek kamatait. A Pénzcentrum utánajárt, hány magyart érinthet az intézkedés, és nekik körülbelül mekkora megtakarításuk lehet a havi törlesztőjükön az intézkedés hatására. Elemzésünk ide kattintva érhető el.

Rossz ötlet, ha a házad előtt nem oldod meg a csúszásmentesítést. Ez ugyanis az ingatlantulajdonosok feladata. Komoly kártérítést fizethetünk, ha valaki a csúszós járdánkon sérül meg, sőt, durvább esetekben még eljárás is indulhat ellenünk. Cikkünkből az is kiderül, hogy mivel érdemes csúszásmentesíteni és hogy albérlet esetén milyen feladataink vannak.

Magyarország 2021-es slágerkönyvei. A Librit és a Lírát kérdeztük az idei fontosabb könyvtrendekről, valamint arról, hogy mely könyvek voltak idén a legnépszerűbbek gyerekeknek és felnőtteknek szóló könyvek külön-külön. Toplista, részletek itt.

Megette az infláció a karácsonyi menüt. Ponty, fejes káposzta, sertéscomb, dió, mák. Óriási mértékben drágultak meg egyes, a jól bevett karácsonyi menühöz nélkülözhetetlen alapanyagok az évek során. A Pénzcentrum számításai szerint egy, az öt legalapvetőbbnek számító karácsonyi alapanyagból álló kosár megvásárlása mindössze 3 év alatt közel 20 százalékkal emelkedett. Részletek ebben a cikkben.

EZ IS ÉRDEKELHET 100 ezer szülő bukhatja az szja-visszatérítést: alapvető hibán úszhat el a pénzük Még egy hét áll rendelkezésre a februári adóvisszatérítéshez szükséges nyilatkozat kitöltésére, amelyből csütörtök reggelig már 650 ezer be is érkezett.

Egyre drágábbak az elviteles karácsonyi menük is. Pedig sokan döntöttek úgy az ünnep előtt, hogy a mostaninál több stresszt már nem tudnak elviselni, így nem főznek, inkább megrendelik az ételt szentestére. A Pénzcentrum idén is elkészítette szokásos körképét az elviteles ételek árairól, és kiderült, hogy sok helyen durva áremelések voltak. Egyebek mellett a Textura, a Kéhli Vendéglő és a Rosenstein is a listán.

Már néhány tíz pizzával visszajöhet az ára. Ha veszel otthonra egy pizzasütőt. Beszéltünk a nagyobb elektronikai áruházakkal, s bár rétegtermékről van szó, de azért az ünnepekkor mindig felpörög az otthoni pizzasütők értékesítése is. A már jól ismert 20-30 ezer forintos kategórián túl is akadnak lehetőségei a vásárlóknak, sőt, új trónkövetelők is megjelentek a piacon, amik prémium minőséget ígérnek. Karácsonyi ajándékmustránk célkeresztjébe most az otthoni pizzasütők kerültek. A részletek ide kattintva olvashatók.

Még mindig hódítanak a szerencsejátékszerű befektetések. Ezzel a témával már évekkel ezelőtt is foglalkoztunk, most a Magyar Nemzeti Bank munkatársa írt a Pénzcentrumon a CFD-kről. Ezek pénzügyi eszközökre vonatkozó megállapodások, melyek valamilyen árfolyamot követnek, s értékük az alaptermék árfolyamának mozgásából származik. Magyarán: ha egy meghatározott időn belül felfelé indul mondjuk az arany ára, akkor nyersz, ha nem, akkor buksz. Befektetés vagy szerencsejáték? Cikkünket ide kattintva tudod elolvasni.

Megérhet 8 millió forintot a magyarok kedvenc autója? Évek óta vezeti a magyar eladási listákat az új Suzuki Vitara. Most egy igen gazdagon extrázott verziót teszteltünk, hogy kiderüljön, megér-e ez a csomag durván 8 millió forintot. Kiderült, hogy mire jut a magyarok kedvenc autója kemény esőben, és mennyit fogyaszt a lágyhibrid meghajtású SUV autópályán. Tesztünk ide kattintva olvasható.

Üdvözlöm

A héten interjút közöltünk Csuhaj Katalinnal, a Corning, egyebek mellett edzett üvegeket, speciális anyagokat gyártó cég ügyvezetőjével. Az egész interjút érdemes elolvasni, ide csak egy rövid részt teszünk, ami valamelyest megnyugtathatja azokat, akik robotoktól féltik a munkjájukat.

Pénzcentrum: Sokan amiatt aggódnak, hogy a robotok előbb-utóbb el fogják venni az emberek elől a munkát, mert például olcsóbbak, és sosem fáradnak el. Ön mit gondol ezekről az aggodalmakról?

Csuhaj Katalin: A jövőben ennek hatására inkább a munkakörök fognak jelentősen átalakulni: sokkal inkább a problémamegoldással, annak elemzésével fog eltelni egy munkavállaló napja, illetve a digitális megoldások monitoringjával, fejlesztésével. Ez a fontos kihívása most a vállalatoknak: hogy tudunk tréningprogramokkal, belső képzésekkel segíteni a dolgozóknak abban, hogy megtalálják a helyüket a formálódó új világban, és meg tudjanak felelni az új kihívásoknak.

A digitális transzformáció mindenkit érinteni fog, az adott vállalattól függ, hogy kit mikor ér el. A termelésben például már nagyon régóta folynak a digitalizációs projektek, rengeteg gyárban segítik már robotok a termelést. Az üzleti szolgáltató iparág már elkezdett digitalizálódni, de mint mondtam, előbb-utóbb mindenkinek alkalmazkodnia kell ezekhez az új kihívásokhoz, az új világrendhez.

A teljes interjú tehát itt olvasható.

Még több jó cikk

Ha még nem ettél volna elég bejglit idén és még vásárolnál, akkor ez a körképünk segíthet rajtad. Megkérdeztük ugyanis a nagyobb üzletláncokat, hogy mivel készülnek a bejgliszezonra. Azt is mutatjuk, miért hívják néhány helyen tekercsnek a népszerű süteményt.

Csődhullám jöhet a sörfőzdénél? Nem volt egyszerű év 2021 a hazai kisüzemi sörfőzdéknek sem, az igazi fekete leves azonban még csak most jöhet az ágazatban. Van olyan sörfőzde tulajdonos, aki szerint az igazi nagy vendéglátóhely-bezárások még csak most jönnek majd Budapesten, sok, kisebb ismertségű főzde pedig szinte biztosan csődbe fog menni. Kisüzemi főzdekörkép a Monyóval, a Szent Andrással, a HopToppal, és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének, valamint a Fóti Kézműves Sörfőzde elnökével.

Még a jövő év első felében sem lesznek a polcon ezek a termékek. 2021 ugyanis igencsak megrángatta az elektronikai cikkek piacát. A globális chiphiány miatt óriási készletezési problémák léptek föl, rengeteg slágertermék máig nem vagy csak nagyon korlátozottan elérhető. Új generációs játékkonzolok és belépő- és középkategóriás mobilok és tabletek a hiánycikkek listáján. Részletek itt.

Mítosz csak, hogy régen minden karácsony fehér volt? Részben. Ez a narratíva főképpen azért terjedhetett el, mert a legtöbb karácsonyi mese és történet a 18-19. századból eredeztethető. Ekkor Európa éghajlata csapadékosabb és hidegebb volt, mint most. Ezt nevezzük a kis jégkorszak időszakának, ami a 14. században kezdődött és a 19. században ért véget. Ekkor tehát jóval nagyobb volt az esély arra, hogy az év utolsó napjaiban Közép-Európában is hideg, havas napok legyenek. Cikkünkben klímaszakértő, valamint történelmi adatok segítségéve jártunk utána, hogy vajon régen tényleg mindig fehér volt-e a karácsony.

Már tényleg csak oda kell menni és felvenni a munkát. Gőzerővel keresi alkalmi raktárosait a Kifli.hu. December 21-én, 22-én és 23-án 2500 forintot fizetnek óránként, mint kiderült, ezeken a napokon gyakorlatilag bárki bemehet az utcáról a Jászberényi úti raktárba, ahol a papírmunka után már el is lehet kezdeni dolgozni. Részletek itt.

Egyre több a kávéőrült. Ha a te családodban, baráti társaságodban is van belőlük, akkor ez a cikkünk segíthet majd értelmezni, hogy egy találkozón miről is beszélnek. Világos és sötét pörkölés, speciality kávék, biotej, több tízezres árak. írásunkból az is kiderül, hogy ebben a szektorban nem a Covid miatt drágulnak az árak.

Máshol olvastuk

Hiába várja majd az év végi plusz pénzt sok állami dolgozó. Köztük vannak a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai is. A témában a 24.hu készített összeállítást, ami ide kattintva olvasható.