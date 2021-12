Rengeteg magyar dolgozó rohan most a vesztébe: ennek még csúnya vége lesz

Az év egyik legmegfeszítettebb időszaka sok a munkahelyen a karácsonyt megelőző és két ünnep közötti időszak. Nemcsak az ünnepek, hanem az évzárás is közeleg, ilyenkor rengeteg stressz szakadhat sok dolgozó nyakába több frontról is. Mit tehetnek a cégek dolgozóikért, hogy megkönnyítsék ezt az időszakot? Hogyan őrizhetik meg a munkavállalók a mentális egészségüket az év végi hajrában? Mit tehetnénk jövőre másként, hogy könnyebb évünk legyen?

Többek között ezekre a kédésekre adtak választ a Megoldásközpont munkatársai, Kisfaludy Lilla és Pongor Ágnes munka- és szervezetpszichológiára specializálódott szakemberek a Pénzcentrumnak.

Pénzcentrum: Egy karácsonyt már végig csináltak a dolgozók és a cégek a járvány alatt, ezért sokan úgy gondolhatják, hogy 2021-ben már megoldják rutinból. Valóban így lesz? Miben lesz más 2021 karácsonya, mint a korábbi években?

Kisfaludy Lilla: Megnyugtató lehet azzal a gondolattal élni, hogy ha a múlt évi zárást megoldottuk, akkor ez is menni fog. A COVID alatti időszakban inkább a túlélés és a tűzoltás volt az elsődleges mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról. Így akarva-akaratlanul jelentőségteljes dolgok lettek háttérbe szorítva, hiszen az állandó alkalmazkodás miatt kénytelenek voltunk erőteljesen priorizálni. Mindemellett a munkatársak egészsége érdekében eddig elképzelhetetlennek tűnő, rendszerszintű változtatások kerültek bevezetésre.

Így, a tavalyi évben rendhagyó módon, más alternatívákat kerestek az évzáráshoz is. Ezt sok cég úgy oldotta meg, hogy nem tartott kifejezetten évzáró rendezvényt, hanem egyéb juttatásokkal igyekezett elismerni munkatársai erőfeszítéseit, éves munkáját és kitartását. Mások online rendezvényekhez fordultak, ami az elmúlt évben felvirágzó szolgáltatássá vált, így rengeteg kreatív és jó hangulatú program jelent meg a piacon, az ezekre nyitott célközönségek számára. Sajnos nagy arányban előfordultak olyan helyzetek is, amikor a munkáltatók a jövő év reményeire támaszkodva elhalasztották a rendezvényt, majd később sem tartották meg.

Tapasztalataim szerint a 2021-es karácsonyi időszak sem bővelkedik személyes rendezvényekben, bölcsebb döntés a kockázatos egészségügyi következményeket megelőzni. Ez az irány érthető, ámbár munkavállalói szempontból kevésbé motiváló – pedig a lelkesítésre, megtartásra most igazán nagy szükség van!

Amit szervezetfejlesztőként kihangsúlyoznék, hogy a szervezet tudatosan hozzon döntést az évzárásról, a munkavállalói profiljainak, igényeinek elemzése után. Ilyenkor vegyük figyelembe a szervezeti értékeket, kultúrát, a generációkat, a férfi-női arányt, az együttműködési szinteket és formákat. Ezek alapján érdemes akár különböző csomagokat (élmény, tárgy, esemény stb.) kínálni munkavállalóink számára, hogy ki-ki a hozzá közelebb állót tudja választani. Fontos, hogy a kollégáinkhoz igazítva fogalmazzuk és adjuk át az üzenetünket, akár videó, akár írásos formában. Szánjunk időt, figyelmet és törődést azokra, akikkel együtt alkotjuk és valósítjuk meg a cégünk céljait, sikereit! Merjünk a munkavállalóinkhoz fordulni, kérdezzünk, vonjuk be őket, hogy mihez csatlakoznának, mire vágynak, miben látják leginkább önmagukat!

PC: Sok dolgozónak az év utolsó hónapja az egyik legmegfeszítettebb időszak a munkában. Ehhez jön még az is, hogy a járvány miatt gyakoribb most a kiégés, szezonális depresszió. Mit tanácsolnátok, hogyan „húzzák ki”, őrizzék meg a mentális egészségüket év végéig?

Kisfaludy Lilla: Rendkívül fontos témának tartom. Azt gondolom, hogy a szervezetnek, valamint a vezetőségnek hatalmas felelőssége és hatása van ebben a kérdésben. Egy egészséges szervezet folyamatosan monitorozza a munkatársai jólétét, és különböző intézkedésekkel támogatja őket szellemileg, testileg és lelkileg is. Nem kizárólag a teljesítményük miatt, hanem önmagukért, a csapatért, a szervezetért.

A szervezet megtartóereje nagy mértékben a vezetőn keresztül tud hatni a munkavállalókra. Ezért azt látom a legműködőképesebb megoldásnak, ha minden szinten támogatjuk a munkatársainkat. A menedzseri szintnek kínáljunk felkészítést, facilitálást, szupervíziót ahhoz, hogy helyt tudjanak állni ebben az intenzív időszakban, és aktív, magabiztos támaszt tudjanak nyújtani a munkavállalóiknak. Kínáljunk különböző mentálisan feltöltő tevékenységeket. Lehetőleg ne akkor, amikor már érződik a munkatársak teljes kimerültsége, hanem jóval előtte, preventív jelleggel is.

Emellett még egy dolgot emelnék ki, ami nem csak a vezetőség, hanem minden munkatárs számára követendő lehet. Járjunk nyitott szemmel, vegyük észre, és merjünk lépni, ha kollégáinknak, embertársainknak segítségre van szüksége! Lehetőségeinkhez mérten, nyújtsunk támaszt egymásnak és buzdítsuk erre másokat is! Ha azt látjuk, hogy egy kollégánk szétszórt, figyelmetlen, kedvetlen – még ha ez nehezünkre is esik, próbáljunk meg higgadtan, elfogadóan és empatikusan mellette lenni, akár segíteni neki egy-két apróságban. Kifejezetten a karácsonyi időszakban rengeteget tud adni, ha figyelmességet, gondoskodást, és támaszt kapunk, még akkor is, ha nem jelezzük, hogy szükségünk van rá.

PC: Hogyan segíthetik a cégek a dolgozóikat ebben a – munka és magánélet szempontjából is – stresszes időszakban?

Pongor Ágnes: Többféleképpen. Az év vége a legtöbb munkahelyen egy feszített tempójú időszak, hiszen sok határidős feladat összpontosul erre az időszakra. Amit erre az évre terveztünk, azt itt be kell fejeznünk, nem is beszélve az éves zárásokról. Nagy segítség lehet a munkavállalóknak, ha nem ilyenkor vesszük elő a régóta húzódó, de egyébként nem sürgős és nem fontos dolgokat: kezeljük helyén ezeket a prioritási sorrendben!

Bár máskor is fontos, ilyenkor talán még nagyobb a jelentősége az empatikus légkör kialakításának. Ez az időszak mindenki számára stresszes, legyünk türelemmel egymás iránt! Nem segít, ha felesleges súrlódásokkal frusztráljuk magunkat és a kollégákat egyaránt.

Mindemellett nehéz lenne eltekinteni attól, hogy azoknál a cégeknél, ahol erre lehetőség van, ez az éves prémiumok kiosztásának az ideje is: ez nagy segítség a kollégáknak ebben az időszakban, amikor jellemzően megnőnek a családok kiadásai az ünnepek közeledtével. A jutalom pedig nem csak anyagi segítséget jelent, hanem egy remek eszköz arra, hogy a cég kifejezze a megbecsülését a munkavállalói iránt. Ez a hatás azonban csak a megfelelő kommunikációval tud érvényesülni: ez egy ideális alkalom arra, hogy a közvetlen vezetők kétszemélyes beszélgetés keretein belül visszajelzést adjanak a csapatuk tagjainak. Egy ilyen beszélgetés tartósan motiváló lehet, magának a pénzbeli jutalomnak azonban enélkül csak átmeneti a hatása.

Fontos továbbá, hogy tiszteletben tartsuk az ünnepeket – hacsak nem feltétlenül szükséges, ne keressük egymást munkaügyekben a karácsonyi időszakban: adjuk meg egymásnak és magunknak a lehetőséget a munkahelytől való átmeneti elszakadásra! Sok cégnél ebben az időszakban leállás van karácsonytól a következő év kezdetéig, ami lehetőséget nyújt a munkavállalóknak a munkahelyi problémák kipihenésére. Ez egy jó intézkedés véleményem szerint, hiszen megszakítja azt a napi és heti rutint, amibe idővel hajlamosak vagyunk belefásulni; kiszakít abból a mókuskerékből, amely hosszú távon kiégéshez vezethet.

PC: Sok munkahely döntött úgy, hogy idén sem tartják meg az év végén szokásos rendezvényeiket, karácsonyi partikat. Mi ezeknek az eseményeknek a jelentősége? Milyen alternatív lehetőségei vannak a cégeknek ezek helyett?

Pongor Ágnes: A karácsonyi partik általában a munkavállalók által várt rendezvények. Az ilyen alkalmakon a kollégák megismerhetik egymásnak egy másik oldalát is, ami a munkahelyen kevésbé látható. A kellemes közös élmények, tapasztalatok pozitív érzéseket ébresztenek egymás iránt, erősítik a csapaton belüli kapcsolatokat.

Nem érdemes megfeledkezni arról sem, hogy az év végi rendezvény alapvető funkciója az adott esztendő méltó zárása, az eredmények megünneplése, együtt örülni az elért sikereknek. Ez egyrészt keretet ad az adott időszaknak, másrészt pedig lehetőséget nyújt arra is, hogy a kollégák együtt levezessék a felgyülemlett feszültséget – függetlenül attól, hogy ez a munkahelyi feladatokból, vagy a külső körülményekből (koronavírus helyzet) származik inkább.

Alternatívák tekintetében már a tavalyi évben is nagyon kreatívak voltak az ezen a területen tevékenykedő szolgáltatók: rengeteg online lehetőség áll a cégek rendelkezésére. Habár ezek nyilvánvalóan nem adják vissza a személyes karácsonyi bulik élményét, azért alkalmasak lehetnek arra, hogy a kollégák közös élményeket szerezzenek, és a munkahelyitől eltérő közegben kapcsolódjanak egymáshoz.

Sok cég nagyobb karácsonyi ajándékokkal kárpótolja a dolgozókat az évzáró elmaradásáért, de ez véleményem szerint nem igazán helyettesíti a meg nem valósult rendezvényt. Ebben az esetben pont az a közös élmény marad el, ami az igazi pluszt jelenti ezeken az eseményeken. Jó alternatíva lehet ugyanakkor az ajándék összekötése valamilyen programmal: ez lehet egy közös főzés, vagy borkóstoló, amihez a cég biztosítja az (általában nem olcsó) alapanyagokat. A lehetőségek tárháza csaknem végtelen.

PC: Sok munkahelyen még mindig nagy a bizonytalanság: a változó home office-irodanap beosztás, új karanténszabályok, higiéniai előírások és a kötelező oltás nyomasztóvá teheti a légkört. Mit csináljunk másként jövőre? Min változtassunk, hogy 2022 könnyebb év legyen? Hogyan alkalmazkodjunk?

Pongor Ágnes: Sajnos nem tudjuk, hogy a koronavírus okozta járványhelyzet meddig fog tartani, emiatt pedig nagyon nehéz bármit is tanácsolni arra vonatkozóan, hogyan csökkentsük annak a hatásait. A védekezési intézkedések elkerülhetetlenek még akkor is, ha ez frusztrációt jelent a dolgozókra és a cégvezetőkre nézve egyaránt – ennek a hatásait megszüntetni aligha tudjuk, inkább csak enyhítésre tudunk törekedni.

Az álláskereső portálokra rápillantva jól látszik, hogy felborult a munkaerőpiac, rengeteg álláshirdetés közül válogathatunk. Ennek az oka a megnövekedett fluktuáció. Sokszor elhangzott már a járványhelyzet kezdete óta, de továbbra is az látszik ezekből az adatokból, hogy a cégeknek sokkal többet kell tenniük a munkavállalóik megtartásáért, mint eddig bármikor. A koronavírus okozta veszélyhelyzetben kiemelkedő fontosságúvá vált az emberközpontúság a cégek részéről. Ez a szó elcsépeltnek hangozhat, de ha nem csak jeligeként használjuk, hanem gyakoroljuk is a mindennapokban, az valós értéket képvisel a munkavállalók számára. Amennyiben ezt eddig nem építettük be a mindennapokba, a szervezet kultúrájába, érdemes a 2022-es évet arra fordítani, hogy a szervezet emberi oldalát fejlesszük és valós odafigyeléssel gondoskodjunk a munkavállalóinkról.

Kisfaludy Lilla: A munkatársak, és a vezetők erőforrásai is végesek. Az utóbbi 1-2 évben felkészületlenül érte társadalmunkat a COVID okozta korlátozások sora. A legtöbben még nem tapasztaltunk ilyen mértékű és jellegű országos, életvitelt befolyásoló szabályozásokat. Bár már lassan 2 éve tart, mégis folyamatosan reménykedünk, hogy hamarosan túl leszünk rajta, vége lesz ennek a rémálomnak.

Ennek ellenére be kell látnunk, hogy ezekben az években is megy tovább az élet, vállalatok szűnnek meg és új munkahelyek jönnek létre, szervezeti célok, stratégiák valósulnak meg. Ezért magánemberként, még ha olykor ez nehéz is, fontos emlékeztetnünk magunkat és fókuszban tartanunk saját értékeinket, céljainkat, motivátorainkat, nem csak a magánéletben, hanem a munkahelyen is. Igyekezzünk ezekre nagyobb hangsúlyt fektetni, megtalálni azt, ami feltölt bennünket, és koncentrálni arra, ami pozitív kihívásokat, lendületet adhat nekünk. A szélsőséges gazdasági és szociokulturális körülmények meghatározóak, de legyünk mi a saját életünk legfőbb mozgatórugói!