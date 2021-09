Újabb részletek derültek ki az szja visszatérítésről: várandós nőknek is járhat ×

Novák Katalin mai bejelentése szerint nemcsak a gyermeket nevelő szülők, hanem a várandósok is visszakapják az idén befizetett személyi jövedelemadójukat. Ennek feltétele, hogy idén év végéig betöltsék a 12. hetet. A visszafizetési összeghatár a tavaly decemberi átlagbér 12 hónapra számolt összegét terhelő szja mértéke, vagyis mintegy 800 ezer forint.

A miniszter posztjában arra is kitért, ha mindkét szülő dolgozik és adózik, mindketten részesülnek a visszatérítésben, akkor is, ha csak egyetlen gyermeket nevelnek. Így két, visszatérítésre jogosult szülő esetében akár 1,6 millió forint is lehet a visszatérítés összege.

Azt is megerősítette, hogy a gyermeket nevelő katás kisvállalkozók az idén befizetett tételes adójuk egynegyedét kapják vissza. Ha a szülő több különböző jövedelme után többféle módon adózik, a befizetett összegek összeadódnak, de ekkor is érvényes a 800 ezer forintos visszafizetési összeghatár.