Dusseldorf, Germany - August 20,2011: Giorgio Armani signage above store entrance on KAnigsallee. Giorgio Armani S.P.A. is an international Italian fashion house headquartered in Milan, Italy.
Egészség

Pár perce érkezett! Elhunyt Giorgio Armani, a divatvilág legendás alakja

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 15:34

Szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani, a kortárs divat egyik legnagyobb hatású tervezője- írja a La Repubblica. Az olasz „Re Giorgio” hónapok óta betegeskedett, de egészen az utolsó pillanatig dolgozott. 

FaceTime-on keresztül követte bemutatói próbáit, és készült szeptember végére tervezett jubileumi show-jára, amely 50 éves pályafutását ünnepelte volna. Armani a kifinomultság és az időtlen elegancia szinonimájává vált, forradalmasította a női és férfi öltözködést, és Coco Chanelhez hasonlóan teljesen új fejezetet nyitott a divattörténetben.

Pályája szokatlan fordulatokkal indult, ugyanis orvosnak készült, majd a milánói Rinascente áruházban lett kirakatrendező és eladó, ahol első kézből tanulta meg a divat lényegét. 1975-ben alapította saját márkáját, amely rövid idő alatt világsiker lett. A női szabadságot és kényelmet hirdető „destrukturált zakója” ikonikussá vált, az Emporio Armani fiatalos vonala, az EA7 sportkollekció és a később létrejött Armani Privé couture is világszerte meghatározóvá tette a nevét. Nemcsak a divatot, hanem annak kommunikációját is új alapokra helyezte, legyen szó városi óriásplakátokról, luxusszállodákról vagy a filmiparral való együttműködéséről.

Armani munkássága túlmutatott a ruhákon, következetesen kiállt értékei mellett, akár a divat túlzott trendkövetésének bírálatáról, akár a pandémia idején mutatott példamutató intézkedéseiről volt szó. Életművével maradandó nyomot hagyott nemcsak a divatban, hanem a kultúrában is – öröksége pedig a családja által létrehozott alapítvány révén tovább él. Giorgio Armani neve örökre egyet jelent a stílus, az hitelesség és a korszakalkotó elegancia fogalmával.
