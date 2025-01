Lesz itt nyáron szúnyoginvázió: ezeken a helyeken több ezer tigrisszúnyogot találtak magyar kutatók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Szúnyogmonitor friss közleménye szerint idén több mint 46 ezer szúnyogot gyűjtöttek be csapdák segítségével, amelyek túlnyomó része az emberre ritkán csípő dalos szúnyog (Culex pipiens) volt, összesen 33 ezer példány. Ezen kívül mintegy 7 ezer tigrisszúnyog (Aedes albopictus) is előkerült, főként a délnyugati országrészből, a fővárosból és Szeged környékéről, de az ország egyéb régióiból is gyűjtöttek példányokat.

A közlemény részletezi a Szúnyogmonitor citizen science adatgyűjtését, amely során körülbelül ezer lakossági bejelentés érkezett, ezeknek fele tigrisszúnyogokról szólt. Az észlelések június végétől növekedtek, csúcsidőszakuk július végére és augusztus elejére esett. Új kezdeményezés keretében a szúnyogcsapdák elhelyezésére lakossági segítséget kértek, amelyre jelentős érdeklődés érkezett. Összesen több mint 50 helyszínen helyeztek el csapdákat, ami lehetővé tette a folyamatos adatgyűjtést. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Szúnyogmonitor tudományos eredményeivel kapcsolatban említik, hogy összevetették a megfigyelési adatokat különböző környezeti tényezőkkel, azaz a szúnyogfajok elterjedését befolyásoló tényezőket is azonosították. A tigrisszúnyogok elterjedésével kapcsolatos kutatás alapján megállapították, hogy a tigrisszúnyog sokkal több fajból szív vért az invazívan meghódított földrajzi területeken, mint az eredeti élőhelyén. Az inváziós területeken azt is kimutatták, hogy minél régebbi az invázió, annál szélesebb a csípett fajok spektruma. A közlemény említi a Kert3 programsorozat keretében rendezett Civil Tudós Pikniket, ahol találkozhattak a Szúnyogmonitor önkénteseivel, illetve a #DeadMosquitoArt kreatív pályázatot, amely során számos alkotást kaptak. A közlemény végén a téli munkálatokról esik szó, beleértve a kórokozók és a rovarirtó rezisztencia vizsgálatát, valamint egy AI-alapú szúnyogfaj-azonosító rendszeren való munkát, amely a jövőbeni fejlesztéseket célozza. Az önkéntesek szerepe kiemelt fontosságú a Szúnyogmonitor működésében - hangsúlyozták. A Szúnyogmonitor honlapján interaktív térképeket is találhatunk a friss kutatási eredmények és általános tájékoztatók mellett: JÓL JÖNNE 2,9 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 870 000 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 56 207 forintos törlesztővel a K&H Bank nyújtja (THM 12,75%), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 56 343 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Címlapkép: Szúnyogmonitor

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK