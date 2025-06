Egészségügyi állapotáról vallott a híres színész legenda: pokoli két hónapon van túl

Szacsvay László, a Nemzet Színésze a MOZ.GO fesztivál díjátadóján vett részt, ahol a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelölték. A 77 éves művész súlyos egészségügyi problémákkal küzd, de pozitív életszemléletét megőrizte- írja a Bors.

A hétvégi MOZ.GO fesztivál díjátadó ünnepségén tűnt fel Szacsvay László, akiről néhány hónapja még azt lehetett olvasni, hogy prosztatarákja után újabb műtét vár rá. A 77 éves színművész a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában kapott jelölést, és a rendezvényen a Borsnak nyilatkozott egészségi állapotáról.

Pokoli két hónapom volt. Volt egy sérvműtétem, ahhoz jött egy övsömör is, ami miatt néha rángatózom, mert az az idegeimet támadja és döfköd, de nem párszor, hanem permanensen reggeltől estig, és ez nagyon fájdalmas. Ráadásul azóta inzulinos is vagyok. Kell még valami két hónap alatt? Lassan Guiness-rekorder leszek. Benne vagyok a korban, és jönnek is bajok egymás után

– mondta el a Nemzet Színésze címmel kitüntetett művész. Szacsvay László a súlyos egészségügyi problémák ellenére is igyekszik derűlátóan tekinteni a jövőbe. "Nem szabad foglalkozni az elmúlással, előbb-utóbb mindenki erre a sorsa kerül. Remélem, még van bennem egy kicsi, és hogy mit hoz a jövő, azt csak a Jóisten tudja" – fogalmazott a színész.

A díjátadóval kapcsolatban Szacsvay elmondta, hogy nem érzi csalódottnak magát amiért nem nyert. "Örülök, hogy még fiatalokkal dolgozhatok együtt. Most már azért kezdenek elfelejteni az emberek, annak viszont nagyon örülök, hogy a fiatalok ezt még nem tették!" – tette hozzá a művész.