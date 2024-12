Táppénz kalkulátor 2025: hogyan mehetünk táppénzre, mennyi a táppénz összege 2025 évében?

A táppénz egyike a magyar munkavállalók alapjogainak, amelyet minden dolgozó alanyi jogon megigényelhet, amennyiben átmenetileg keresőképtelenné válik – na de mégis, melyek a keresőképtelenség azon esetei, amikor valaki jogosulttá válik a táppénz 2025 évi összegére? Mit ír a nettó táppénz kalkulátor 2025 évében, hány százalék a táppénz, mennyi táppénz jár a 2025 táppénz kódok szerint a munkából kiesett dolgozóknak? Mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között, milyen esetben, melyik juttatásra válik jogosulttá a dolgozó?

Cikkünkben minden fontos és aktuális kérdést összegyűjtöttünk a táppénz 2025 évi szabályrendszerével kapcsolatban. Tudd meg, mi az a táppénz, mi a táppénz jelentése, mikor jár a táppénz és milyen táppénz kódok vannak 2025-ben! Amellett, hogy eláruljuk, a táppénz hány százalék juttatást takar, és hogy mennyi a táppénz összege – mennyi táppénz jár a táppénz kódok szerint – annak is utánajárunk, hogy hogyan számol a terhességi táppénz kalkulátor 2025, avagy a veszélyeztetett terhesség táppénz kalkulátor 2025 évében. A táppénz kifizetése mennyi idő alatt valósul meg, mikor jön meg a táppénz összege a számlára?

Betegszabadság vagy táppénz? Nem mindegy!

A magyar dolgozók, különösen, ha olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy elkerüli őket a betegség vagy a más okból kifolyólag bekövetkező keresőképtelenség, gyakran hajlamosak tévesen a betegszabadság és a táppénz fogalmát szinonimaként használni – azonban jó, ha tisztában vagyunk a betegszabadság táppénz kifejezések közötti különbséggel! A Munka Törvénykönyve összegzi Magyarországon mind a munkáltatók, mind a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, amelyek között a betegszabadság és a táppénz intézménye is kiemelt szerepet kap.

1. Mi a betegszabadság?

Minden magyar dolgozónak alanyi jogon jár évi 15 munkanap betegszabadság, amelyet saját betegsége okán igényelhet meg (pl. elkap valamilyen fertőző légúti megbetegedést, kórházi kezelésre szorul stb.). A betegszabadság kifizetése a munkáltató költsége, ilyen esetben a dolgozó számára a távolléti díja 70%-a jár. Abban az esetben, ha a betegszabadság időtartama letelt, de a dolgozó továbbra sem munkaképes, már a táppénz összege jár számára.

2. Mi a táppénz?

A betegszabadsággal szemben a táppénz 2025 évében változatlanul nem csak a dolgozó betegsége okán vehető igénybe, ugyanis a táppénz törvény a keresőképtelenség más eseteit is magában foglalja. Ahogy a fentiekben jeleztük, a táppénz összege nem csak a dolgozó betegsége esetén jár, keresőképtelenné válhatunk bármilyen más okból is (pl. beteg gyermek otthoni ápolása, veszélyeztetett terhesség, hatósági elkülönítés stb.), amelyeket 9 táppénz kód különböztet meg egymástól. Az, hogy mennyi a táppénz összege, azaz, hogy hány százalék táppénz jár a keresőképtelenséggel töltött időszakban, szintén attól függ, hogy milyen táppénz kódra jelent be minket az orvosunk.

Mennyi táppénz jár 2025-ben?

A táppénz mértékének megállapítása összetettebb folyamat, mint amit a betegszabadság esetében már megszokhattunk. A táppénz összege 2025 évében is attól függ, hogy mennyi az alapfizetésünk, illetve, hogy milyen táppénz kód szerint jelentettek be minket.

A táppénz mértéke 2025-ben a legtöbb esetben a napi átlagkereset 50-60%-át foglalja magában, bizonyos esetekben azonban a dolgozó 100%-os táppénzre is jogosulttá válhat.

Fontos kitétel továbbá a táppénz 2025 jogszabály esetében, hogy mivel az alkalmazott „keresőképtelenségre” hivatkozva marad távol a munkától, ez idő alatt értelemszerűen nem folytathat kereső tevékenységet!

Táppénz kódok 2025: mikor, hány százalék táppénz jár?

Most pedig nézzük, melyek a táppénz típusai Magyarországon, milyen eseteket tart nyilván a táppénz jogszabály 2025 évében a keresőképtelenség kapcsán!

1- es táppénz kód 2025 - üzemi baleseti táppénz 2025: 100%-os táppénz, nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti;

2-es táppénz kód 2025 - foglalkoztatási megbetegedési táppénz 2025: nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti;

3-as táppénz kód 2025 - közúti baleseti táppénz 2025: betegszabadság előzi meg, azt követően jár a táppénz összege, amelyből 1/3 munkáltatói táppénz;

4-es táppénz kód 2025 - egyéb baleseti táppénz 2025: betegszabadság előzi meg, azt követően jár a táppénz; ebből 1/3 munkáltatói táppénz;

5-ös táppénz kód 2025 - beteg gyermek ápolása táppénz 2025: nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár;

6-os táppénz kód 2025 - szülési táppénz 2025: nem előzi meg betegszabadság; a táppénz összege a keresőképtelenség kezdetétől jár;

7-es táppénz kód 2025 - hatósági elkülönítés közegészségügyi okokból 2025: nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár;

8-as táppénz kód 2025 – táppénz egyéb betegség okán 2025-ben: betegszabadság előzi meg, ezt követően jár a táppénz, amelynek 1/3-a munkáltatói táppénz;

9-es táppénz kód 2025 - veszélyeztetett terhességi táppénz 2025: nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; ennek 1/3-a munkáltatói táppénz.

Hogyan mehetünk táppénzre 2025-ben?

Ahogy a fentiekben is jeleztük, a táppénz 2025 évében változatlan formában, alanyi jogon jár minden magyar dolgozónak, aki a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozik – azonban csak akkor jár a táppénz, ha valakinek hivatalos, bejelentett munkahelye, tb-jogviszonya van. Ahhoz, hogy valaki táppénzre mehessen, a háziorvosához kell fordulnia, hogy az kiállítsa számára a keresőképtelenségi igazolást (a háziorvos legfeljebb 5 napra visszamenőleg ad igazolást, indokolt esetben a pedig kormányhivatal szakértő főorvosa igazolja 30 napra visszamenőleg a keresőképtelenséget).

A keresőképtelenségi igazolást be kell mutatni a munkahelyünkön, illetve jeleznünk kell a munkáltatónál a táppénz iránti igényünket, aki a kérelmet 5 munkanapon belül továbbítja a kormányhivatalnak. A táppénz 2025 évi ügyintézési határideje alapesetben 8 nap, problémás esetekben 21 napig tart.

Táppénz folyósítás 2025: a táppénz kifizetése mennyi idő?

Így, hogy tudjuk, mi az a táppénz, és hogy mikor jár valakinek táppénz, nézzük, mikor jön a táppénz utalás, azaz a táppénz kifizetése mennyi idő alatt valósul meg! A táppénz folyósítása ugyanúgy történik, mint a munkabér kifizetése: ha elvégeztük a papírmunkát, tipikusan 8 napos ügyintézési határidővel (ritkábban 21 nap alatt) feldolgozzák a táppénz igényt. Amennyiben a keresőképtelenség 8 napon túl fennáll, a táppénz folyósítása is 8 naptári naponta történik, de ha a juttatást inkább a munkabérrel együtt szeretnénk megkapni, ezt egy külön nyilatkozattal kérvényezhetjük, így a következő fizetésnapon már a korrigált munkabér érkezik (munkabér mínusz a táppénz okozta kiesés).

Gyanúsan sokat vagy táppénzen? Vigyázz!

A betegszabadság és a táppénz 2025 évében is alanyi jogon jár a magyar dolgozóknak, azonban fontos, hogy ezeket a juttatásokat csak akkor vegyük igénybe, ha valóban szükségünk van rá! Évente néhány alkalommal bárki lehet beteg, azonban, ha az alkalmazott feltűnően a határokat feszegeti és a munkaadója rájön, hogy betegszabadsággal, táppénzzel akarja kiegészíteni a szabadságát, a munkaadó kérheti a táppénz felülvizsgálását, aminek akár elbocsátás is lehet a vége.

Nettó táppénz kalkulátor 2025: mennyi a táppénz nettó összege 2025-ben?

Ahogy a fentiekben részletekbe menően elárultuk: a táppénz összege, avagy a táppénz mértéke attól függ, hogy mennyi a munkavállaló keresete, illetve, hogy milyen táppénz kódon jelentette be az orvos a keresőképtelenséget. A táppénz 2025 összege kapcsán általánosságban elmondhatjuk, hogy a táppénz kalkulátor 2025 évében tipikusan 50-60%-os táppénzzel számol, ritkábban – pl. üzemi baleseti táppénz – viszont 100%-os táppénz is járhat a dolgozónak.

A nettó táppénz kalkulátor 2025 évi számításaival kapcsolatban el kell árulnunk, hogy az egyedi alapon megállapított táppénz összege (minél magasabb valakinek a fizetése, annál több táppénz jár számára) egy bruttó pénzösszeg, így

a táppénz összegéből 15% személyi jövedelemadó kerül levonásra.

Ahogy ezt korábbi cikkeinkben is hangsúlyoztuk (mennyi a táppénz 2024-ben, mit kell tudni a táppénzről 2023-ban), a táppénz összege jelentősen alacsonyabb értékű juttatás a munkabérünknél, így a legtöbb munkavállaló számára egy hosszabb, keresőképtelenséggel töltött időszak komoly anyagi kiesést okozhat.

Terhességi táppénz kalkulátor 2025: hogyan mehetünk táppénzre terhesség esetén?

Az anyák életében gyakran vezet keresőképtelenséghez a beteg gyermekek ápolása, a szülés, sőt, bizonyos esetekben már a terhesség is, ugyanis minden szervezet különbözőképpen viseli a gyermekvállalás folyamatát. Míg egyesek a terhesség során képesek végig munkát végezni, mások kénytelenek a magzat védelme érdekében már a szülés előtt is táppénzre menni.

A Munka Törvénykönyve táppénz jogszabály 2025 évében 6-os táppénz kóddal jelöli a szülési táppénzt: ezt a táppénz típust nem előzi meg betegszabadság, a táppénz összege pedig a keresőképtelenség kezdetétől jár. A veszélyeztetett terhességnek is külön táppénz kódja van: a 9-es táppénz kód vonatkozik erre az élethelyzetre. A veszélyeztetett terhesség táppénz kalkulátor 2025 évében 50-60%-os táppénzt foglal magában, 1/3-ad munkáltatói táppénzzel.